737 житлових будинків у Києві наразі без тепла, більшість - на Троєщині, - Кличко

737 житлових будинків столиці на сьогодні ще лишаються без тепла.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Де немає тепла?

"Переважна більшість із них - на Троєщині. Частина - в кількох інших районах. Комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі киян", - йдеться у повідомленні.

За його словами, над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад 1 000 комунальників.

"Столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст. А також - бригади "Укрзалізниці".

Київ вдячний усім, хто підтримує та допомагає столиці в кризовій ситуації!", - зауважив Кличко.

