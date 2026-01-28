737 житлових будинків у Києві наразі без тепла, більшість - на Троєщині, - Кличко

Опалювальний сезон стартував в усіх областях, крім Херсонщини

737 житлових будинків столиці на сьогодні ще лишаються без тепла.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Де немає тепла?

"Переважна більшість із них - на Троєщині. Частина - в кількох інших районах. Комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі киян", - йдеться у повідомленні.

За його словами, над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад 1 000 комунальників.

"Столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст. А також - бригади "Укрзалізниці".

Київ вдячний усім, хто підтримує та допомагає столиці в кризовій ситуації!", - зауважив Кличко.

Що передувало?

Київ (20638) Кличко Віталій (3565) опалення (1065)
Топ коментарі
+6
Яскравий приклад того - до чого призводить централізація !! Зокрема у теплопостачанні , коли - одним -двома ударами по ТЕЦ можна вимкнути одразу півміста .
Величезні об'єкти з виробництва тепла чи електроенергії - це добре для мирного часу , бо це дешево , і з цим менше мороки , а от для воєнного це - велика біда .
28.01.2026 12:03 Відповісти
+5
Подяка меру міста, який всіма силами прагне повернути і повертає тепло в домівки киян. Велика ненависть до Голобородька, який забрав гроші киян на свої цяцьки, залишився їх без світла і тепла. Бо маючи ці 8 мільярдів столиця могла побудувати захисні споруди. Воно продовжує і далі брехати!
28.01.2026 11:53 Відповісти
+3
Не знав, що мер міста мав створити захист міста системами ППО. Думав, що це має зробити Верховний Головнокомандувач, яким є Голобородько. А ще, відкрию велику таємницю, бо на марафоні цього не скажуть, що Голобородько забрав з казни Києва більше 8 мільярдів гривень. За ці гроші мер міг би збудувати захисні споруди навколо обєктів ДТЕК, власником яких є Ахметов. Хоча і це мав би робити Голобородько. А мер столиці має забезпечити роботу каналізації, волопостакчання, теплосистеми, прибирання вулиць та іншого при роботі котелень, ТЕЦ та іншого обладнання.
28.01.2026 14:08 Відповісти
Кличко показав свою повну непридатність як мер Києва і як управленець! Не зважаючи на відсутнітсь обмежень в грошах Кличко досі не може вирішити проблему тепло-енергозабезпечення будинків в Києві.
28.01.2026 13:49 Відповісти
З бюджету Київа все життя забирають гроші в національний бюджет, бо тут всі національні компанії сплачують податки. Це не знають тільки діти! Ніяка ППО не захистить агломерацію від прильотів і тому місцева влада має забезпечити мешканців міста теплом та електрикою попри прильоти ракет та дронів! Ми побачили що місцева влада виявилась абсолютно НЕГОТОВОЮ до подолання наслідків ракетних та авіаційних ударів ворога! Команда Кличка це команда - катастрофа!
28.01.2026 14:42 Відповісти
28.01.2026 12:03 Відповісти
Бойовий статист тільки повідомляє
28.01.2026 12:36 Відповісти
подяка киргизу за парки, скверы, велодорожки, велобизнес, эвакуаторы и эвакуаторный бизнес, полосы ГТ и тупейшие разметки съевшие половину автодорог, пересобранные мосты, замена асфальта на асфальт, и десятки других бестолковых дел за мои деньги и налоги, так даже мамедов умеет
28.01.2026 12:40 Відповісти
отдельное спасибо за сельские туалеты на троещине, доуправлялся
28.01.2026 12:42 Відповісти
Кличку щира подяка за ВСЕ, що він робить для киян ,
не дивлячись на те , як зелена наволоч у Київради то гроші
забирає , то перешкоджає роботі меру Києва постійними
обшуками і різним цькуванням Віталія 😡
28.01.2026 14:18 Відповісти
BBC
Тільки-но минув антициклон з Сибіру, що приніс Україні сильні й затяжні морози, синоптики попереджають про чергове похолодання. За прогнозами, після кількох днів відлиги температура подекуди впаде нижче -20 градусів.

За статистикою, найточніший прогноз погоди, до 90%, можливий лише на найближчу добу. Коли ми говоримо про 5-7 днів, це вже тенденція або орієнтовний прогноз, уточнює Діденко. За словами синоптикині, антициклон, що прийшов в Україну з Сибіру у середині січня, відійшов - нині по всій Україні настає відлига.
28.01.2026 15:31 Відповісти
Похолодання настане у пʼятницю, 30 січня - тоді очікують, що нова повітряна маса арктичного походження зайде на територію України з Росії.

Bже за кілька днів, 31 січня - 1 лютого, холодне повітря пошириться майже на всю територію України - у міру того, як арктичні повітряні маси переміщуватимуться на південь України.

За попереднім прогнозом, в деяких північних регіонах нічна температура може досягати -17-24°C, а на крайній півночі України - можливі ще нижчі температури. Тобто у столиці, де ситуація з опаленням критична, температура може бути -20 градусів і гірше.

"Це попередній прогноз, - підкреслює синоптикиня. - Але тенденція за прогностичними моделями говорить про те, що нас справді очікують знову сильні похолодання в Україні".

Пік морозів, знову ж таки - за попередніми прогнозами, припаде на 1-4 лютого.
28.01.2026 15:33 Відповісти
 
 