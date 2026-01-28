737 житлових будинків у Києві наразі без тепла, більшість - на Троєщині, - Кличко
737 житлових будинків столиці на сьогодні ще лишаються без тепла.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Де немає тепла?
"Переважна більшість із них - на Троєщині. Частина - в кількох інших районах. Комунальники та енергетики цілодобово ремонтують пошкоджену ворогом критичну інфраструктуру, щоб повернути тепло в оселі киян", - йдеться у повідомленні.
За його словами, над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад 1 000 комунальників.
"Столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст. А також - бригади "Укрзалізниці".
Київ вдячний усім, хто підтримує та допомагає столиці в кризовій ситуації!", - зауважив Кличко.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що на тлі російських атак по енергетичній інфраструктурі України Польща передає Києву та громадам навколо столиці 400 генераторів із державних резервів.
- Станом на ранок 22 січня у Києві без теплопостачання залишалося трохи менш ніж 3 тисячі багатоповерхових будинків.
- Станом на ранок 23 січня повідомлялося, що у Києві ще 1940 багатоповерхівок залишаються без теплопостачання, більшість - на лівому березі міста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Величезні об'єкти з виробництва тепла чи електроенергії - це добре для мирного часу , бо це дешево , і з цим менше мороки , а от для воєнного це - велика біда .
не дивлячись на те , як зелена наволоч у Київради то гроші
забирає , то перешкоджає роботі меру Києва постійними
обшуками і різним цькуванням Віталія 😡
Тільки-но минув антициклон з Сибіру, що приніс Україні сильні й затяжні морози, синоптики попереджають про чергове похолодання. За прогнозами, після кількох днів відлиги температура подекуди впаде нижче -20 градусів.
За статистикою, найточніший прогноз погоди, до 90%, можливий лише на найближчу добу. Коли ми говоримо про 5-7 днів, це вже тенденція або орієнтовний прогноз, уточнює Діденко. За словами синоптикині, антициклон, що прийшов в Україну з Сибіру у середині січня, відійшов - нині по всій Україні настає відлига.
Bже за кілька днів, 31 січня - 1 лютого, холодне повітря пошириться майже на всю територію України - у міру того, як арктичні повітряні маси переміщуватимуться на південь України.
За попереднім прогнозом, в деяких північних регіонах нічна температура може досягати -17-24°C, а на крайній півночі України - можливі ще нижчі температури. Тобто у столиці, де ситуація з опаленням критична, температура може бути -20 градусів і гірше.
"Це попередній прогноз, - підкреслює синоптикиня. - Але тенденція за прогностичними моделями говорить про те, що нас справді очікують знову сильні похолодання в Україні".
Пік морозів, знову ж таки - за попередніми прогнозами, припаде на 1-4 лютого.