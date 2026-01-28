737 жилых домов в Киеве сейчас без тепла, большинство - на Троещине, - Кличко

Отопительный сезон стартовал во всех областях, кроме Херсонской

737 жилых домов столицы на сегодняшний день остаются без тепла.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Где нет тепла?

"Подавляющее большинство из них - на Троещине. Часть - в нескольких других районах. Коммунальщики и энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть тепло в дома киевлян", - говорится в сообщении.

По его словам, над устранением проблем с теплоснабжением в Киеве работают более 1 000 коммунальщиков.

"Столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ривно, Кропивницкого, Киевской области и некоторых других городов. А также - бригады "Укрзализныци".

Киев благодарен всем, кто поддерживает и помогает столице в кризисной ситуации!", - отметил Кличко.

Что предшествовало?

+6
Яскравий приклад того - до чого призводить централізація !! Зокрема у теплопостачанні , коли - одним -двома ударами по ТЕЦ можна вимкнути одразу півміста .
Величезні об'єкти з виробництва тепла чи електроенергії - це добре для мирного часу , бо це дешево , і з цим менше мороки , а от для воєнного це - велика біда .
28.01.2026 12:03 Ответить
+5
Подяка меру міста, який всіма силами прагне повернути і повертає тепло в домівки киян. Велика ненависть до Голобородька, який забрав гроші киян на свої цяцьки, залишився їх без світла і тепла. Бо маючи ці 8 мільярдів столиця могла побудувати захисні споруди. Воно продовжує і далі брехати!
28.01.2026 11:53 Ответить
+3
Не знав, що мер міста мав створити захист міста системами ППО. Думав, що це має зробити Верховний Головнокомандувач, яким є Голобородько. А ще, відкрию велику таємницю, бо на марафоні цього не скажуть, що Голобородько забрав з казни Києва більше 8 мільярдів гривень. За ці гроші мер міг би збудувати захисні споруди навколо обєктів ДТЕК, власником яких є Ахметов. Хоча і це мав би робити Голобородько. А мер столиці має забезпечити роботу каналізації, волопостакчання, теплосистеми, прибирання вулиць та іншого при роботі котелень, ТЕЦ та іншого обладнання.
28.01.2026 14:08 Ответить
Подяка меру міста, який всіма силами прагне повернути і повертає тепло в домівки киян. Велика ненависть до Голобородька, який забрав гроші киян на свої цяцьки, залишився їх без світла і тепла. Бо маючи ці 8 мільярдів столиця могла побудувати захисні споруди. Воно продовжує і далі брехати!
Кличко показав свою повну непридатність як мер Києва і як управленець! Не зважаючи на відсутнітсь обмежень в грошах Кличко досі не може вирішити проблему тепло-енергозабезпечення будинків в Києві.
28.01.2026 13:49 Ответить
Не знав, що мер міста мав створити захист міста системами ППО. Думав, що це має зробити Верховний Головнокомандувач, яким є Голобородько. А ще, відкрию велику таємницю, бо на марафоні цього не скажуть, що Голобородько забрав з казни Києва більше 8 мільярдів гривень. За ці гроші мер міг би збудувати захисні споруди навколо обєктів ДТЕК, власником яких є Ахметов. Хоча і це мав би робити Голобородько. А мер столиці має забезпечити роботу каналізації, волопостакчання, теплосистеми, прибирання вулиць та іншого при роботі котелень, ТЕЦ та іншого обладнання.
28.01.2026 14:08 Ответить
З бюджету Київа все життя забирають гроші в національний бюджет, бо тут всі національні компанії сплачують податки. Це не знають тільки діти! Ніяка ППО не захистить агломерацію від прильотів і тому місцева влада має забезпечити мешканців міста теплом та електрикою попри прильоти ракет та дронів! Ми побачили що місцева влада виявилась абсолютно НЕГОТОВОЮ до подолання наслідків ракетних та авіаційних ударів ворога! Команда Кличка це команда - катастрофа!
28.01.2026 14:42 Ответить
Бойовий статист тільки повідомляє
28.01.2026 12:36 Ответить
подяка киргизу за парки, скверы, велодорожки, велобизнес, эвакуаторы и эвакуаторный бизнес, полосы ГТ и тупейшие разметки съевшие половину автодорог, пересобранные мосты, замена асфальта на асфальт, и десятки других бестолковых дел за мои деньги и налоги, так даже мамедов умеет
28.01.2026 12:40 Ответить
отдельное спасибо за сельские туалеты на троещине, доуправлялся
28.01.2026 12:42 Ответить
Кличку щира подяка за ВСЕ, що він робить для киян ,
не дивлячись на те , як зелена наволоч у Київради то гроші
забирає , то перешкоджає роботі меру Києва постійними
обшуками і різним цькуванням Віталія 😡
28.01.2026 14:18 Ответить
BBC
Тільки-но минув антициклон з Сибіру, що приніс Україні сильні й затяжні морози, синоптики попереджають про чергове похолодання. За прогнозами, після кількох днів відлиги температура подекуди впаде нижче -20 градусів.

За статистикою, найточніший прогноз погоди, до 90%, можливий лише на найближчу добу. Коли ми говоримо про 5-7 днів, це вже тенденція або орієнтовний прогноз, уточнює Діденко. За словами синоптикині, антициклон, що прийшов в Україну з Сибіру у середині січня, відійшов - нині по всій Україні настає відлига.
28.01.2026 15:31 Ответить
Похолодання настане у пʼятницю, 30 січня - тоді очікують, що нова повітряна маса арктичного походження зайде на територію України з Росії.

Bже за кілька днів, 31 січня - 1 лютого, холодне повітря пошириться майже на всю територію України - у міру того, як арктичні повітряні маси переміщуватимуться на південь України.

За попереднім прогнозом, в деяких північних регіонах нічна температура може досягати -17-24°C, а на крайній півночі України - можливі ще нижчі температури. Тобто у столиці, де ситуація з опаленням критична, температура може бути -20 градусів і гірше.

"Це попередній прогноз, - підкреслює синоптикиня. - Але тенденція за прогностичними моделями говорить про те, що нас справді очікують знову сильні похолодання в Україні".

Пік морозів, знову ж таки - за попередніми прогнозами, припаде на 1-4 лютого.
28.01.2026 15:33 Ответить
 
 