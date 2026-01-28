737 жилых домов в Киеве сейчас без тепла, большинство - на Троещине, - Кличко

737 жилых домов столицы на сегодняшний день остаются без тепла.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Где нет тепла?

"Подавляющее большинство из них - на Троещине. Часть - в нескольких других районах. Коммунальщики и энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть тепло в дома киевлян", - говорится в сообщении.

По его словам, над устранением проблем с теплоснабжением в Киеве работают более 1 000 коммунальщиков.

"Столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ривно, Кропивницкого, Киевской области и некоторых других городов. А также - бригады "Укрзализныци".

Киев благодарен всем, кто поддерживает и помогает столице в кризисной ситуации!", - отметил Кличко.

