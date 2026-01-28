737 жилых домов в Киеве сейчас без тепла, большинство - на Троещине, - Кличко
737 жилых домов столицы на сегодняшний день остаются без тепла.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Где нет тепла?
"Подавляющее большинство из них - на Троещине. Часть - в нескольких других районах. Коммунальщики и энергетики круглосуточно ремонтируют поврежденную врагом критическую инфраструктуру, чтобы вернуть тепло в дома киевлян", - говорится в сообщении.
По его словам, над устранением проблем с теплоснабжением в Киеве работают более 1 000 коммунальщиков.
"Столичным специалистам помогают бригады из Львова, Полтавы, Чернигова, Винницы, Житомира, Николаева, Одессы, Ривно, Кропивницкого, Киевской области и некоторых других городов. А также - бригады "Укрзализныци".
Киев благодарен всем, кто поддерживает и помогает столице в кризисной ситуации!", - отметил Кличко.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что на фоне российских атак по энергетической инфраструктуре Украины Польша передает Киеву и общинам вокруг столицы 400 генераторов из государственных резервов.
- По состоянию на утро 22 января в Киеве без теплоснабжения оставалось чуть менее 3 тысяч многоэтажных домов.
- По состоянию на утро 23 января сообщалось, что в Киеве еще 1940 многоэтажек остаются без теплоснабжения, большинство - на левом берегу города.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Величезні об'єкти з виробництва тепла чи електроенергії - це добре для мирного часу , бо це дешево , і з цим менше мороки , а от для воєнного це - велика біда .
не дивлячись на те , як зелена наволоч у Київради то гроші
забирає , то перешкоджає роботі меру Києва постійними
обшуками і різним цькуванням Віталія 😡
Тільки-но минув антициклон з Сибіру, що приніс Україні сильні й затяжні морози, синоптики попереджають про чергове похолодання. За прогнозами, після кількох днів відлиги температура подекуди впаде нижче -20 градусів.
За статистикою, найточніший прогноз погоди, до 90%, можливий лише на найближчу добу. Коли ми говоримо про 5-7 днів, це вже тенденція або орієнтовний прогноз, уточнює Діденко. За словами синоптикині, антициклон, що прийшов в Україну з Сибіру у середині січня, відійшов - нині по всій Україні настає відлига.
Bже за кілька днів, 31 січня - 1 лютого, холодне повітря пошириться майже на всю територію України - у міру того, як арктичні повітряні маси переміщуватимуться на південь України.
За попереднім прогнозом, в деяких північних регіонах нічна температура може досягати -17-24°C, а на крайній півночі України - можливі ще нижчі температури. Тобто у столиці, де ситуація з опаленням критична, температура може бути -20 градусів і гірше.
"Це попередній прогноз, - підкреслює синоптикиня. - Але тенденція за прогностичними моделями говорить про те, що нас справді очікують знову сильні похолодання в Україні".
Пік морозів, знову ж таки - за попередніми прогнозами, припаде на 1-4 лютого.