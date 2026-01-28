На данный момент без тепла остаются 639 многоэтажек столицы, - Кличко

В Киеве без теплоснабжения остаются 639 многоэтажных домов

По состоянию на вечер среды, 28 января, в Киеве без теплоснабжения остаются 639 многоэтажек.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний вечер без теплоснабжения 639 многоэтажек столицы", - рассказал Кличко. 

Он добавил, что бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, которые остались без тепла вследствие массированных атак врага на критическую инфраструктуру Киева.

Что предшествовало

  • Напомним, что по состоянию на первую половину дня 28 января сообщалось, что 737 жилых домов столицы на сегодняшний день еще остаются без тепла.

Віталя! Статистичні дані не допоможуть - хмари згущаються ....
28.01.2026 20:36 Ответить
Звертатися потрібно до кремлівського виродка ( ху@ ла) ,
який намагається знищити українську націю і нашу інфраструктуру !!
Жодна краіна в світі не витримає такої навали ракет і дронів ,
як витримує Україна !!
Смерть всім кацапам і їхньому бидляку , який не в змозі зупинитися !!
28.01.2026 21:02 Ответить
кияни терплячі, потерплять заради перемоги )
28.01.2026 21:53 Ответить
Так , ми терплячі!
Дякую !
28.01.2026 21:57 Ответить
 
 