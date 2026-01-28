На данный момент без тепла остаются 639 многоэтажек столицы, - Кличко

По состоянию на вечер среды, 28 января, в Киеве без теплоснабжения остаются 639 многоэтажек.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний вечер без теплоснабжения 639 многоэтажек столицы", - рассказал Кличко.

Он добавил, что бригады коммунальщиков и энергетиков делают все, чтобы подать теплоноситель в дома, которые остались без тепла вследствие массированных атак врага на критическую инфраструктуру Киева.

Что предшествовало

Напомним, что по состоянию на первую половину дня 28 января сообщалось, что 737 жилых домов столицы на сегодняшний день еще остаются без тепла.

