Власти Киева и полиция опровергли информацию о смерти от холода женщины, пережившей Холокост

Власти и полиция опровергают информацию о гибели женщины из-за переохлаждения в квартире на столичном Подоле

В Киеве нашли мертвой пожилую женщину, пережившую Холокост. СМИ написали, что она якобы замерзла в собственной квартире. Однако городские власти столицы и полиция опровергли это.

Что известно?

Как рассказала местная жительница Юлия Грымчак, две недели назад ее дом остался без воды. Соседи заподозрили, что прорвало трубы в квартире, где проживала одинокая женщина – Безфамильная Евгения Михайловна.

Также о смерти Безфамильной от холода написало российское издание "Новая Газета Европа". Впоследствии его цитировали израильские СМИ.

Сантехники, которые приехали по вызову и перекрыли воду, выяснили, что трубы прорвало на четвертом этаже — в квартире Безфамильной. Когда полиция открыла дверь, женщину обнаружили мертвой в квартире. Жилье киевлянки "превратилось в большой каток".

Как отмечало издание, после Нового года женщина точно еще была жива — еще до сильных морозов соседка видела ее на лестнице. Причиной смерти, как предположили журналисты, стал холод, хотя указали, что точную причину должна установить экспертиза.

Безфамильная якобы еще ребенком спаслась от расстрела в Бабьем Яру и оказалась в детском доме — именно там ей дали фамилию Безфамильная.

Опровержение КГГА и полиции

В Киевской городской государственной администрации опровергают информацию СМИ о том, что женщина якобы замерзла в собственной квартире.

  • По официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти киевлянки стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца.

В полиции Киева сообщили, что распространенная в СМИ история произошла около двух недель назад. Именно тогда в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя о том, что его подтопляет соседка сверху.

В квартире обнаружили мертвой 88-летнюю женщину. Ее жилье было сухим, за исключением участка на кухне из-за нарушения герметичной системы трубоотвода, добавили правоохранители.

СМИ распространили информацию о гибели женщины от холода в квартире: в КГГА опровергли

Топ комментарии
+14
"...Також про смерть Безфамільної від холоду https://novayagazeta.eu/articles/2026/01/27/politseiskie-ne-khodili-po-kvartire-oni-ezdili-po-ldu написало російське видання "Новая Газета Европа" - а про причини холоду російське видання не повідомило???
28.01.2026 19:04 Ответить
+12
киянки стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця. Джерело: https://censor.net/ua/n3597750
- тобто - постійне перебування в холоді на це ніяк не вплинуло ?
28.01.2026 19:01 Ответить
+10
Конечно нет, так и до русофобии недалеко.
28.01.2026 19:13 Ответить
Доки був лютий холод і відсутнє опалення, вона відчувала себе гарно, а раптова подача тепла далася взнакипогано на її самопочутті.
28.01.2026 19:56 Ответить
Тобто це не твоє Х@йло розбомбило наші електро і тепломережі ?
29.01.2026 05:07 Ответить
Нові газетярі воліють бути загадошними:

"Ну что, Адольф, можешь радоваться? Твои последователи спустя десятилетия подхватили знамя и продолжают дело, с которым человечество пыталось покончить много лет назад. Они усвоили твои уроки и методы и творчески их развивают. А впрочем, не спеши радоваться. Они проиграют, как ты. Ты сдох в бункере, у них на всех бункеров не хватит, так что придется довольствоваться лесами и болотами. Вариантов уцелеть нет. Потому что вы - не только убийцы, но и ничтожества. При таком сочетании не выигрывают."
28.01.2026 19:14 Ответить
А почитати що https://novayagazeta.eu/articles/2026/01/27/politseiskie-ne-khodili-po-kvartire-oni-ezdili-po-ldu написало видання "Новая Газета - слабо ?
"Пережившая Холокост киевлянка замерзла в центре города, обесточенного российскими ракетами"
28.01.2026 19:15 Ответить
Ось що і як було написано:
«Полицейские не ходили по квартире, они ездили по льду»
Пережившая Холокост киевлянка замерзла в центре города, обесточенного российскими ракетами.
 Не всі читають дрібний шрифт. Так що, не маніпулюйте.
28.01.2026 23:32 Ответить
Типовий фейк від пропагандонів ******, вкинутий руками коригувальників=ждунів, яких дуже захищає суддівська свора портновських!!
28.01.2026 19:13 Ответить
Голокост пережила, а от холодкост ні. Але - а хто ж влаштував нам цей холодкост? Та її ж соплемінники, що влаштували голодомори, а тепер холодомори. І що за натяк на якусь там кацапську пресу, що нам з того? Може, хочуть сказати, що це така "наша" влада нас виморожує? Ну, так ми це і самі на власній шкірі відчуваємо. Та й знову ж таки - а влада хто? міндічі-#уїндічі, знову і знову. Може досить?
28.01.2026 19:14 Ответить
Тобто зараз гірше, ніж в Голокост?
28.01.2026 19:19 Ответить
«Полиция не хотела вскрывать дверь: мол, вы же сами говорите, она часто дверь не открывает. Но мы настояли. Просто вышли все на улицу, начали требовать. На улице минус 18, дом затапливает, у нас в доме дети и старики лежачие. Если сейчас все замерзнет, мы всем домом просто ляжем. Мы фактически заставили полицию открыть дверь. Они вошли через балкон: да, в минус 18 балкон был открыт», - рассказала Юлия Гримчак, соседка и волонтер, приносившая продукты Евгении Бесфамильной.

Когда полицейские вошли в квартиру, там все было покрыто слоем льда, пишет «Новая газета Европа». Евгения Бесфамильная была мертва. Юлия Гримчак особо отметила взаимовыручку и неравнодушное отношение соседей. «Если бы не наша общность, неизвестно, сколько бы еще баба Женя в том ледяном гробу лежала», - приводят ее слова журналисты.
28.01.2026 19:43 Ответить
холодомор українців - це древня мрія кацапів.підараси.
28.01.2026 19:44 Ответить
Стоп.
Якщо вона й справді померла від холоду - хіба це провина України???
Хіба Українці розбомбили українські теплостанції???
28.01.2026 20:26 Ответить
Це називається інформаційна війна. Зараз жителі Троєщини перекривають дороги, бо немає електрики. Їм говорилося, що пошкодження значні, і що краще поки що кудись виїхати. Але вони відкривають другий фронт, тупі раднеки, начитавшись і надивившись кацапського контенту.
29.01.2026 05:13 Ответить
Кацапи декларують свої злочини? Її смерть на їх совісті.
28.01.2026 21:54 Ответить
Тільки дебіли можуть заперечувати те, в чому можна і потрібно звинувачувати кацапських нацистів
28.01.2026 22:16 Ответить
 
 