Власти Киева и полиция опровергли информацию о смерти от холода женщины, пережившей Холокост
В Киеве нашли мертвой пожилую женщину, пережившую Холокост. СМИ написали, что она якобы замерзла в собственной квартире. Однако городские власти столицы и полиция опровергли это.
Об этом сообщили в КГГА и полиции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как рассказала местная жительница Юлия Грымчак, две недели назад ее дом остался без воды. Соседи заподозрили, что прорвало трубы в квартире, где проживала одинокая женщина – Безфамильная Евгения Михайловна.
Также о смерти Безфамильной от холода написало российское издание "Новая Газета Европа". Впоследствии его цитировали израильские СМИ.
Сантехники, которые приехали по вызову и перекрыли воду, выяснили, что трубы прорвало на четвертом этаже — в квартире Безфамильной. Когда полиция открыла дверь, женщину обнаружили мертвой в квартире. Жилье киевлянки "превратилось в большой каток".
Как отмечало издание, после Нового года женщина точно еще была жива — еще до сильных морозов соседка видела ее на лестнице. Причиной смерти, как предположили журналисты, стал холод, хотя указали, что точную причину должна установить экспертиза.
Безфамильная якобы еще ребенком спаслась от расстрела в Бабьем Яру и оказалась в детском доме — именно там ей дали фамилию Безфамильная.
Опровержение КГГА и полиции
В Киевской городской государственной администрации опровергают информацию СМИ о том, что женщина якобы замерзла в собственной квартире.
- По официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти киевлянки стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца.
В полиции Киева сообщили, что распространенная в СМИ история произошла около двух недель назад. Именно тогда в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя о том, что его подтопляет соседка сверху.
В квартире обнаружили мертвой 88-летнюю женщину. Ее жилье было сухим, за исключением участка на кухне из-за нарушения герметичной системы трубоотвода, добавили правоохранители.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- тобто - постійне перебування в холоді на це ніяк не вплинуло ?
"Ну что, Адольф, можешь радоваться? Твои последователи спустя десятилетия подхватили знамя и продолжают дело, с которым человечество пыталось покончить много лет назад. Они усвоили твои уроки и методы и творчески их развивают. А впрочем, не спеши радоваться. Они проиграют, как ты. Ты сдох в бункере, у них на всех бункеров не хватит, так что придется довольствоваться лесами и болотами. Вариантов уцелеть нет. Потому что вы - не только убийцы, но и ничтожества. При таком сочетании не выигрывают."
"Пережившая Холокост киевлянка замерзла в центре города, обесточенного российскими ракетами"
«Полицейские не ходили по квартире, они ездили по льду»
Пережившая Холокост киевлянка замерзла в центре города, обесточенного российскими ракетами.
Не всі читають дрібний шрифт. Так що, не маніпулюйте.
Когда полицейские вошли в квартиру, там все было покрыто слоем льда, пишет «Новая газета Европа». Евгения Бесфамильная была мертва. Юлия Гримчак особо отметила взаимовыручку и неравнодушное отношение соседей. «Если бы не наша общность, неизвестно, сколько бы еще баба Женя в том ледяном гробу лежала», - приводят ее слова журналисты.
Якщо вона й справді померла від холоду - хіба це провина України???
Хіба Українці розбомбили українські теплостанції???