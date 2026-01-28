Власти Киева и полиция опровергли информацию о смерти от холода женщины, пережившей Холокост

В Киеве нашли мертвой пожилую женщину, пережившую Холокост. СМИ написали, что она якобы замерзла в собственной квартире. Однако городские власти столицы и полиция опровергли это.

Об этом сообщили в КГГА и полиции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как рассказала местная жительница Юлия Грымчак, две недели назад ее дом остался без воды. Соседи заподозрили, что прорвало трубы в квартире, где проживала одинокая женщина – Безфамильная Евгения Михайловна.

Также о смерти Безфамильной от холода написало российское издание "Новая Газета Европа". Впоследствии его цитировали израильские СМИ.

Сантехники, которые приехали по вызову и перекрыли воду, выяснили, что трубы прорвало на четвертом этаже — в квартире Безфамильной. Когда полиция открыла дверь, женщину обнаружили мертвой в квартире. Жилье киевлянки "превратилось в большой каток".

Как отмечало издание, после Нового года женщина точно еще была жива — еще до сильных морозов соседка видела ее на лестнице. Причиной смерти, как предположили журналисты, стал холод, хотя указали, что точную причину должна установить экспертиза.

Безфамильная якобы еще ребенком спаслась от расстрела в Бабьем Яру и оказалась в детском доме — именно там ей дали фамилию Безфамильная.

Опровержение КГГА и полиции

В Киевской городской государственной администрации опровергают информацию СМИ о том, что женщина якобы замерзла в собственной квартире.

По официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти киевлянки стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца.

В полиции Киева сообщили, что распространенная в СМИ история произошла около двух недель назад. Именно тогда в правоохранительные органы поступило сообщение от местного жителя о том, что его подтопляет соседка сверху.

В квартире обнаружили мертвой 88-летнюю женщину. Ее жилье было сухим, за исключением участка на кухне из-за нарушения герметичной системы трубоотвода, добавили правоохранители.

