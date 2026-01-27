В Киеве временно ограничили горячую воду в части жилых домов для восстановления тепла, - КГГА

В Киеве в отдельных жилых домах временно ограничили подачу горячей воды из-за сложной энергетической ситуации после массированных российских атак.

Об этом сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.

В городской администрации объяснили, что после нескольких массированных атак врага столица работает в условиях сложной энергетической ситуации и принимает противоаварийные меры.

В частности, в части жилых домов временно ограничили горячее водоснабжение, чтобы направить высвободившуюся тепловую мощность на восстановление централизованного отопления.

В КГГА подчеркнули, что при низких температурах воздуха повторный запуск системы теплоснабжения является технически сложным, особенно в районах, где систему приходится запускать не впервые. В частности, такая ситуация сложилась в части жилого фонда Деснянского района, где отопление запускают уже в третий раз.

В городской власти подчеркнули, что ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилого фонда Киева, а только тех домов, где это технически необходимо для восстановления тепла.

В КГГА отметили, что этот шаг является вынужденным и временным и направлен на ликвидацию последствий вражеских атак, восстановление теплоснабжения в домах и дальнейшую стабилизацию работы энергосистемы.

У КМДА зазначили, що цей крок є вимушеним і тимчасовим......
зрозуміло, зима ж колись таки закінчиться.
27.01.2026 16:59 Ответить
якщо обирати одне, то краще з опаленням бути, чим з гарячою водою та без опалення.
27.01.2026 17:28 Ответить
Для початку хай "Києвтеплоєнерго" перестане виливати теплоносій в каналізацію на Печерську.
Печерський узвіз
Четвертий день по коробам теплоносій тече в підвали будинків. Частину викачують в каналізацію.
Підвали заповнені водою гарячею по ......
А ви про "нехватку" опалення.
І нікому нема діла.
27.01.2026 17:42 Ответить
В Запорожье горячей воды три года как нет. Аварийные мероприятия.
27.01.2026 17:43 Ответить
Уже скоро месяц как ни того ни другого) ещё пару месяцев и проблема отопления будет решена.
27.01.2026 17:55 Ответить
 
 