В Киеве временно ограничили горячую воду в части жилых домов для восстановления тепла, - КГГА

В Киеве в отдельных жилых домах временно ограничили подачу горячей воды из-за сложной энергетической ситуации после массированных российских атак.

Об этом сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.

В городской администрации объяснили, что после нескольких массированных атак врага столица работает в условиях сложной энергетической ситуации и принимает противоаварийные меры.

В частности, в части жилых домов временно ограничили горячее водоснабжение, чтобы направить высвободившуюся тепловую мощность на восстановление централизованного отопления.

В КГГА подчеркнули, что при низких температурах воздуха повторный запуск системы теплоснабжения является технически сложным, особенно в районах, где систему приходится запускать не впервые. В частности, такая ситуация сложилась в части жилого фонда Деснянского района, где отопление запускают уже в третий раз.

В городской власти подчеркнули, что ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилого фонда Киева, а только тех домов, где это технически необходимо для восстановления тепла.

В КГГА отметили, что этот шаг является вынужденным и временным и направлен на ликвидацию последствий вражеских атак, восстановление теплоснабжения в домах и дальнейшую стабилизацию работы энергосистемы.