В Киеве временно ограничили горячую воду в части жилых домов для восстановления тепла, - КГГА
В Киеве в отдельных жилых домах временно ограничили подачу горячей воды из-за сложной энергетической ситуации после массированных российских атак.
Об этом сообщает КГГА, передает Цензор.НЕТ.
В городской администрации объяснили, что после нескольких массированных атак врага столица работает в условиях сложной энергетической ситуации и принимает противоаварийные меры.
В частности, в части жилых домов временно ограничили горячее водоснабжение, чтобы направить высвободившуюся тепловую мощность на восстановление централизованного отопления.
В КГГА подчеркнули, что при низких температурах воздуха повторный запуск системы теплоснабжения является технически сложным, особенно в районах, где систему приходится запускать не впервые. В частности, такая ситуация сложилась в части жилого фонда Деснянского района, где отопление запускают уже в третий раз.
В городской власти подчеркнули, что ограничение горячего водоснабжения касается не всего жилого фонда Киева, а только тех домов, где это технически необходимо для восстановления тепла.
В КГГА отметили, что этот шаг является вынужденным и временным и направлен на ликвидацию последствий вражеских атак, восстановление теплоснабжения в домах и дальнейшую стабилизацию работы энергосистемы.
зрозуміло, зима ж колись таки закінчиться.
Печерський узвіз
Четвертий день по коробам теплоносій тече в підвали будинків. Частину викачують в каналізацію.
Підвали заповнені водою гарячею по ......
А ви про "нехватку" опалення.
І нікому нема діла.