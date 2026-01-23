Обыски проходят в Департаменте финансов КГГА

В Департаменте финансов КГГА проходят обыски, которые проводят представители Нацполиции.

Об этом сообщила пресс-служба администрации, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В настоящее время директору Департамента финансов сообщено о подозрении.

"Следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 года "Об осуществлении заимствования", которым был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.

Во исполнение этого решения в 2020 году Департамент финансов подготовил и реализовал выпуск облигаций внутренних местных займов. В Департаменте финансов отмечают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли решение, принятое Киевским городским советом, которое является обязательным к исполнению", - отметили в КГГА.

Следствие называет эти действия неправомерными и утверждает, что этим Департамент нанес ущерб бюджету Киева.

С утра продолжаются обыски сначала по месту жительства директора Департамента, затем - в служебных кабинетах. По результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы.

"Все запрашиваемые материалы и документы были предоставлены следствию в полном объеме.

В Департаменте финансов отмечают, что речь идет о решении 2020 года, и считают возбужденное уголовное производство безосновательным и имеющим признаки политической мотивированности. Департамент, сотрудничая со следствием, будет отстаивать свою позицию относительно правомерности и законности своих действий", - подытожили в КГГА.

