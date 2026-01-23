Новости Обыски в КГГА
1 398 7

Обыски проходят в Департаменте финансов КГГА

Обыски в КГГА 23 января 2026 года: что известно?

В Департаменте финансов КГГА проходят обыски, которые проводят представители Нацполиции.

Об этом сообщила пресс-служба администрации, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В настоящее время директору Департамента финансов сообщено о подозрении.

"Следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 года "Об осуществлении заимствования", которым был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.

Во исполнение этого решения в 2020 году Департамент финансов подготовил и реализовал выпуск облигаций внутренних местных займов. В Департаменте финансов отмечают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли решение, принятое Киевским городским советом, которое является обязательным к исполнению", - отметили в КГГА.

Следствие называет эти действия неправомерными и утверждает, что этим Департамент нанес ущерб бюджету Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких обысков во Львовском горсовете не проводят, - Садовый

С утра продолжаются обыски сначала по месту жительства директора Департамента, затем - в служебных кабинетах. По результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы.

"Все запрашиваемые материалы и документы были предоставлены следствию в полном объеме.

В Департаменте финансов отмечают, что речь идет о решении 2020 года, и считают возбужденное уголовное производство безосновательным и имеющим признаки политической мотивированности. Департамент, сотрудничая со следствием, будет отстаивать свою позицию относительно правомерности и законности своих действий", - подытожили в КГГА.

Читайте: Изъято более $850 тыс.: детективы НАБУ обыскали таможенный пост "Луцк" и его должностных лиц. ФОТО

Хммм....
Раніше цим займався татаров по вказівці дєрьмачини.
А як зараз?
Невже буданга?
Що шукають?
8 млрд для шмигаля?
23.01.2026 16:10 Ответить
Як уряд може допомогти повернути тепло в квартири киян? Треба провести обшуки в департаменті фінансів КМДА. Декілька днів назад вони у такий самий спосіб "допомогали повертати тепло" в Дніпрі. В черзі "на допомогу" Львів і Одеса.
А не хочуть завітати в Енергоатом з приводу схемки "стара-нова" ціна на електрику? Вкрали 2 млрд. грн за день. Відомо хто. Для профі з поліції пів години роботи і обшуки не потрібні.
23.01.2026 16:18 Ответить
Не дає Кличко владі спокою!! То дрони летять на Київ,то ракети...і усе він!! Не підготував столицю!! А ось Стерненко - герой!!
23.01.2026 16:20 Ответить
Ви чули хоч раз , щоб ЗЕзрадник критикував міндічів та решту банди СВОЇХ мародерів ???
23.01.2026 16:30 Ответить
Дніпро-Київ треба скинути мерів -риговлада готує вовці вибори
23.01.2026 16:34 Ответить
Маскі-шоу триває,блазень кайфує.Мусійчучка не дасть сбрехати.
23.01.2026 17:13 Ответить
Цікаво, а коли до опи прийдуть з обшуками?
23.01.2026 21:13 Ответить
 
 