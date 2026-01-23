Обыски проходят в Департаменте финансов КГГА
В Департаменте финансов КГГА проходят обыски, которые проводят представители Нацполиции.
Об этом сообщила пресс-служба администрации, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В настоящее время директору Департамента финансов сообщено о подозрении.
"Следственные действия касаются реализации решения Киевского городского совета от 2020 года "Об осуществлении заимствования", которым был предусмотрен выпуск облигаций внутренних местных займов Киевсовета.
Во исполнение этого решения в 2020 году Департамент финансов подготовил и реализовал выпуск облигаций внутренних местных займов. В Департаменте финансов отмечают, что действовали исключительно в рамках бюджетного законодательства и выполняли решение, принятое Киевским городским советом, которое является обязательным к исполнению", - отметили в КГГА.
Следствие называет эти действия неправомерными и утверждает, что этим Департамент нанес ущерб бюджету Киева.
С утра продолжаются обыски сначала по месту жительства директора Департамента, затем - в служебных кабинетах. По результатам следственных действий составлены соответствующие процессуальные документы.
"Все запрашиваемые материалы и документы были предоставлены следствию в полном объеме.
В Департаменте финансов отмечают, что речь идет о решении 2020 года, и считают возбужденное уголовное производство безосновательным и имеющим признаки политической мотивированности. Департамент, сотрудничая со следствием, будет отстаивать свою позицию относительно правомерности и законности своих действий", - подытожили в КГГА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Раніше цим займався татаров по вказівці дєрьмачини.
А як зараз?
Невже буданга?
Що шукають?
8 млрд для шмигаля?
А не хочуть завітати в Енергоатом з приводу схемки "стара-нова" ціна на електрику? Вкрали 2 млрд. грн за день. Відомо хто. Для профі з поліції пів години роботи і обшуки не потрібні.