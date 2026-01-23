1 398 7

Обшуки проходять у Департаменті фінансів КМДА

Обшуки у КМДА 23 січня 2026 року: що відомо?

У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, що здійснюють представники Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Наразі директору Департаменту фінансів повідомлено про підозру.

"Слідчі дії стосуються реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року "Про здійснення запозичення", яким було передбачено випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради.

На виконання цього рішення у 2020 році Департамент фінансів підготував і реалізував випуск облігацій внутрішніх місцевих позик. У Департаменті фінансів наголошують, що діяли виключно в межах бюджетного законодавства та виконували рішення, ухвалене Київською міською радою, яке є обов’язковим до виконання", - зазначили у КМДА.

Слідство називає ці дії неправомірними та стверджує, що цим Департамент завдав збитків бюджету Києва.

Від ранку тривають обшуки спочатку за місцем проживання директора Департаменту, потім – у службових кабінетах. За результатами слідчих дій складено відповідні процесуальні документи.

"Усі запитувані матеріали та документи були надані слідству в повному обсязі.

У Департаменті фінансів наголошують, що йдеться про рішення 2020 року, та вважають порушене кримінальне провадження безпідставним і таким, що має ознаки політичної вмотивованості. Департамент, співпрацюючи зі слідством, буде відстоювати свою позицію щодо правомірності і законності своїх дій", - підсумували у КМДА.

Хммм....
Раніше цим займався татаров по вказівці дєрьмачини.
А як зараз?
Невже буданга?
Що шукають?
8 млрд для шмигаля?
23.01.2026 16:10 Відповісти
Як уряд може допомогти повернути тепло в квартири киян? Треба провести обшуки в департаменті фінансів КМДА. Декілька днів назад вони у такий самий спосіб "допомогали повертати тепло" в Дніпрі. В черзі "на допомогу" Львів і Одеса.
А не хочуть завітати в Енергоатом з приводу схемки "стара-нова" ціна на електрику? Вкрали 2 млрд. грн за день. Відомо хто. Для профі з поліції пів години роботи і обшуки не потрібні.
23.01.2026 16:18 Відповісти
Не дає Кличко владі спокою!! То дрони летять на Київ,то ракети...і усе він!! Не підготував столицю!! А ось Стерненко - герой!!
23.01.2026 16:20 Відповісти
Ви чули хоч раз , щоб ЗЕзрадник критикував міндічів та решту банди СВОЇХ мародерів ???
23.01.2026 16:30 Відповісти
Дніпро-Київ треба скинути мерів -риговлада готує вовці вибори
23.01.2026 16:34 Відповісти
Маскі-шоу триває,блазень кайфує.Мусійчучка не дасть сбрехати.
23.01.2026 17:13 Відповісти
Цікаво, а коли до опи прийдуть з обшуками?
23.01.2026 21:13 Відповісти
 
 