Обшуки проходять у Департаменті фінансів КМДА

У Департаменті фінансів КМДА проходять обшуки, що здійснюють представники Нацполіції.

Про це повідомила пресслужба адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Наразі директору Департаменту фінансів повідомлено про підозру.

"Слідчі дії стосуються реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року "Про здійснення запозичення", яким було передбачено випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради.

На виконання цього рішення у 2020 році Департамент фінансів підготував і реалізував випуск облігацій внутрішніх місцевих позик. У Департаменті фінансів наголошують, що діяли виключно в межах бюджетного законодавства та виконували рішення, ухвалене Київською міською радою, яке є обов’язковим до виконання", - зазначили у КМДА.

Слідство називає ці дії неправомірними та стверджує, що цим Департамент завдав збитків бюджету Києва.

Від ранку тривають обшуки спочатку за місцем проживання директора Департаменту, потім – у службових кабінетах. За результатами слідчих дій складено відповідні процесуальні документи.

"Усі запитувані матеріали та документи були надані слідству в повному обсязі.

У Департаменті фінансів наголошують, що йдеться про рішення 2020 року, та вважають порушене кримінальне провадження безпідставним і таким, що має ознаки політичної вмотивованості. Департамент, співпрацюючи зі слідством, буде відстоювати свою позицію щодо правомірності і законності своїх дій", - підсумували у КМДА.

