Жодних обшуків у Львівській міськраді не проводять, - Садовий

Наразі правоохоронці не проводять жодних обшуків у Львівській міській раді.

Про це повідомив у фейсбуку мер Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"Інформація для журналістів. У Львівській міській раді жодних обшуків не проводять", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у мерії Дніпра проходять обшуки.

Згодом у Нацполіції повідомили, що ідуть обшуки у трьох областях, зокрема і в міськраді Дніпра, у справі про розкрадання держкоштів.

