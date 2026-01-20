Ідуть обшуки у трьох областях, зокрема і в міськраді Дніпра, у справі про розкрадання держкоштів (оновлено)
Нацполіція проводить слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання держкоштів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
В Управлінні інформполітики та комунікацій Офісу Генпрокурора розповіли, що обшуки у Дніпровській міській раді проводяться в рамках кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді.
Йдеться про перевірку фактів можливого неправомірного використання бюджетних коштів у сфері управління відходами.
Прокуратура перевіряє ці обставини, встановлює реальний обсяг виконаних робіт, рух бюджетних коштів, належний облік майна та можливі збитки місту.
Там наголосили, що обшуки проводять на комунальних підприємствах, а не у міського голови Філатова, повідомлення про підозру не планується.
Що кажуть у поліції?
Відділ комунікацій Нацполіції зазначив, що у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за погодженням прокуратури та відповідно до ухвали суду проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.
"А саме: за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються. З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради. Детальніша інформація буде надана згодом", - додали у Нацполіції.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у мерії Дніпра проходять обшуки.
А як же бути пану Садовому? То його "барига" примушував не розвизити сміття по всій Україні, а сьогодні Боневтік Позорно-Брехливий перераховує кожну смітнинку?
Як показала практика, нацбезпеку країни спачають не СБУ, ні поліція, ні ДБЬР, ні генпрокуратура, а виключно НАБУ, САП і ВАКС.
"Такий темп не може не подобатись. Після конфіскації активів, які належали колишнім очільникам Харківського та Запорізького ТЦК, повідомляють про черговий позов.
Тепер САП просить конфіскувати активи колишнього начальника Кременчуцького ТЦК Мирослава Волкова (на фото).
Йдеться про:
📌 квартиру в клубному будинку в місті Кременчуці;
📌 автомобіль Toyota Land Cruiser Prado;
📌 вартість Toyota RAV-4 та дохід від його відчуження;
📌 частину готівкових накопичень.
Загальна вартість активів сягає понад 4 млн грн.
Аналіз доходів показав, що придбати це майно законним шляхом він не міг. Тому САП просить визнати активи необґрунтованими та стягнути їх в дохід держави."
і 4млн - це максимум тиждень його роботи. це 10 людей треба обілетити
Те, відносно чого ніяких сумнівів у суду про його належність відповідачу не викличе.
Все решта, заховане поміж родичами, як вбачається, є предметом дослідження у ході відповідного кримінального провадження.
«
Самое главное - когда 24 апреля 2023 года командир «Вагнера» Уткин написал твит, что идет на Москву, Путин исчез. Столица России опустела, можно посмотреть кадры этих дней. Москва вымерла. По городу ездили какая-то военная техника. Люди в военной форме брали под контроль здания, на которые никто не собирался нападать.
Поэтому если стоит задача остановить эту войну - нужно наносить удары по Москве. Никак иначе Россию за стол переговоров не посадить. Если есть идея попробовать создать ситуацию, когда в России появятся силы, которые будут заинтересованы в устранении режима Путина, они могут подняться только в том случае, если будут нанесены удары по Москве.
Полный репортаж сайта Charter97.org с презентации книги «Беларусь Натальи Радиной» можно прочитать https://charter97.org/ru/news/2026/1/19/670401/ здесь.»
