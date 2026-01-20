Ідуть обшуки у трьох областях, зокрема і в міськраді Дніпра, у справі про розкрадання держкоштів (оновлено)

Нацполіція проводить слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання держкоштів.

В Управлінні інформполітики та комунікацій Офісу Генпрокурора розповіли, що обшуки у Дніпровській міській раді проводяться в рамках кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді.

Йдеться про перевірку фактів можливого неправомірного використання бюджетних коштів у сфері управління відходами.

Прокуратура перевіряє ці обставини, встановлює реальний обсяг виконаних робіт, рух бюджетних коштів, належний облік майна та можливі збитки місту.

Там наголосили, що обшуки проводять на комунальних підприємствах, а не у міського голови Філатова, повідомлення про підозру не планується.

Що кажуть у поліції?

Відділ комунікацій Нацполіції зазначив, що у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за погодженням прокуратури та відповідно до ухвали суду проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.

обшуки у мерії Дніпра
"А саме: за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються. З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради. Детальніша інформація буде надана згодом", - додали у Нацполіції

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у мерії Дніпра проходять обшуки.

обшук Нацполіція Запорізька область Дніпропетровська область Львівська область
Топ коментарі
А що, міндічів, цукерманів, шефірів, гезнікова, тарана, умерова, керівника нацбанку, баканова, наумова...вже посадили і вилучили кошти, вкрадені в Україні? Сьогодні залишилися "тверді відходи" - смяття? Так вилучили всі "тверді відходи"? Переважили кожну купку і обрахували кожен виїзд сміттємашини? Зійшлося?
А як же бути пану Садовому? То його "барига" примушував не розвизити сміття по всій Україні, а сьогодні Боневтік Позорно-Брехливий перераховує кожну смітнинку?
20.01.2026 11:45 Відповісти
а що там друг Оманської Гниди Баканов мусора ?..дєрьмак ..та інші
20.01.2026 11:43 Відповісти
Баканов і наумов, разом із зеленським і єрмаком, добряче нагадили в кадрах СБУ і Урядовому кварталі, призначивши з 2019 року, чимало московської агентури на посади, щоб там, за Регламентом КМУ, сприяти убивству Українців ******* та здачі територій України!!!
20.01.2026 11:54 Відповісти
Поліція потужніше від СБУ, чи це Малюк до цього призвів, що на поліцію надіємось там де мало СБУ показати свою потужність?
20.01.2026 11:45 Відповісти
СБУ обісралось, а це поліція, да може із-за Малюка Поліція стала краще, аніж СБУ, але це треба СБУ ставити запитання, чого вони не взмозі побороти корупції, зловити шпигунів, та затримати всю верхівку ОПГ.
20.01.2026 11:47 Відповісти
Тобто СБУшники - це "мальчики в трусіках" бідненьки, їх лише поліція може спасти, а спецназ альфа СБУ - це страйкболісти? Які вміють тільки як геймери дрони запускать???? Чого всі думають що нацбезпеку має спасати поліція, а не СБУ????
20.01.2026 12:06 Відповісти
Ніхто не думає, що нацбезпеку має спасати поліція, а не СБУ. Велика кількість СБУ показує героїм на фронті, як і велика кількість поліції. Але дуже велика кількість захищає інтереси Голобородька і його величезної свори. Не памятаєте, як закінчилися події, коли якісь представники СБУ застрелили презставника ГУР і викинули труп біля СБУ? Справа в суді?
Як показала практика, нацбезпеку країни спачають не СБУ, ні поліція, ні ДБЬР, ні генпрокуратура, а виключно НАБУ, САП і ВАКС.
20.01.2026 12:28 Відповісти
Не треба героїзувати, треба говории так, невеликий відсоток співробітників СБУ показує героїзм на фронті, бо великий відсоток, це відноситься до нацполіції, НГУ, ДПСУ, бо вони на передовій як піхота в системі СОУ, а СБУ де захотіли. до 500 в/сл СБУ - це маенькій відсоток, а не вилика кількість.
20.01.2026 12:42 Відповісти
Та Ви шо? Поліція стала краща? А чим краща, що нічого не робить? Назвіть, будь ласка, досягнення поліції у виявленні корупціонерів. Можливо я чогось не дочитав. Як там аваков, гогілашвілі, ківа.. , вони з поліції? Кажуть, що "вчений" ківа поїхав до москви і його там грохнули. Невже це правда? А як мінідічі і цукермани могли перетьинати різні блокпости, на яких стоїть поліція і вивозити мільярди вкраденого?
20.01.2026 11:56 Відповісти
ну Ви ж задаєте питання поліції, які мали задавати СБУ, чи СБУ страшно, а на поліцію можна гнати все, яка б поліція не була. Аваков, яке відношення має до поліції, як Шмигаль до СБУ??? Так Авакова можна назвати поліцейським, як Баканова СБУшником, тобто навіть по вашій логіки щодо Баканова претензії до СБУ, а не до поліції. Чи ви боїтесь топ корупціонерів з СБУ, а поліція настільки корумповано, що їх ніхто не боїться і всі критикують??? Дивно.
20.01.2026 12:02 Відповісти
Шановний пане. Не потрібно мені говорити біле на чорне.ж Я маю можливість відрізнити кольори. Авакаво керував поліцією на угоду Голобородьку і його клану. Баканов керував СБУ на угоду собі і Голобородьку. Шмигаль керував урядом на угоду Ахметову і кодлі Голобородька. Але в тих структарах: СБУ і поліції і велика кількість офіцерів, які захищали і захищають інтереси України. Є велика надія, що якрах вони будуть притягувати мародерів до відповідальності. Все це ще попереду.
20.01.2026 12:31 Відповісти
Аваков не був в поліції, Аваков керував до Зе, в поліції так велика кількість офіцерів, які захищають, а в СБУ нажаль, велика кількість тих, які готові служити будь, якому режиму, який дозволить кришувати тіньовий сектор, і на СБУ чекати нічого, і ось Ви знову повернулись до того, що вся надія про нацбезпеку не до СБУ, а до поліції, бо СБУ - це дах корупції і основа корупції, яку кожна влада використовувала для контролю за корупцією та тіньовою економікою.
20.01.2026 12:39 Відповісти
Аваков не був в поліція? Аваков керував до Зе? То це Ви серйозно? Навіщо пишите неправду? У кожного є можливість відкрити Гугл і подивитися до якого часу Аваков був міністром.
20.01.2026 16:12 Відповісти
Міністр МВС - це не Голова НПУ, це не голова ДПСУ та НГУ, навіщо ви кажете неправду, якщо він був міністром но не Головою НПУ, тобто напряму поліцією не керував, інакще всі прогалини в тому числі і поліції можна списати на Офіс Президента. Тому Ви сперше, аніж звинувачувати в брехні розберіться. Якщо поставити питання, що Аваков - мав прямий вплив - це вірно! І я його не захищаю, але він не поліцейський і не був.
20.01.2026 16:33 Відповісти
ну не дай Бог що , ви кому будете дзвонити ? вірно , тій самій поліції . І не треба розповідати який ви бетмен . А коли приїдуть на ваш виклик , ви з порога починайте їх лайном поливати .
20.01.2026 12:28 Відповісти
"Ета другоє. Ви нє панімаєте...".
20.01.2026 11:55 Відповісти
https://x.com/i/status/2013304490103890039 @ Повідомлення Центру протидії корупції (ЦПК):

"Такий темп не може не подобатись. Після конфіскації активів, які належали колишнім очільникам Харківського та Запорізького ТЦК, повідомляють про черговий позов.
Тепер САП просить конфіскувати активи колишнього начальника Кременчуцького ТЦК Мирослава Волкова (на фото).
Йдеться про:
📌 квартиру в клубному будинку в місті Кременчуці;
📌 ⁠автомобіль Toyota Land Cruiser Prado;
📌 вартість Toyota RAV-4 та дохід від його відчуження;
📌 ⁠частину готівкових накопичень.
Загальна вартість активів сягає понад 4 млн грн.
Аналіз доходів показав, що придбати це майно законним шляхом він не міг. Тому САП просить визнати активи необґрунтованими та стягнути їх в дохід держави."
20.01.2026 11:48 Відповісти
ну якщо цей достойний джентельмен з тцк десь вкрав млн, то чому він ще не в сізо?

і 4млн - це максимум тиждень його роботи. це 10 людей треба обілетити
20.01.2026 12:00 Відповісти
Наразі конфіскують все те, що змогли знайти, що зареєстроване на нього.
Те, відносно чого ніяких сумнівів у суду про його належність відповідачу не викличе.
Все решта, заховане поміж родичами, як вбачається, є предметом дослідження у ході відповідного кримінального провадження.
20.01.2026 12:16 Відповісти
Життя в Україні не зупинити заявами і діями зеленського та єрмака!!
Самое главное - когда 24 апреля 2023 года командир «Вагнера» Уткин написал твит, что идет на Москву, Путин исчез. Столица России опустела, можно посмотреть кадры этих дней. Москва вымерла. По городу ездили какая-то военная техника. Люди в военной форме брали под контроль здания, на которые никто не собирался нападать.

Поэтому если стоит задача остановить эту войну - нужно наносить удары по Москве. Никак иначе Россию за стол переговоров не посадить. Если есть идея попробовать создать ситуацию, когда в России появятся силы, которые будут заинтересованы в устранении режима Путина, они могут подняться только в том случае, если будут нанесены удары по Москве.

Полный репортаж сайта Charter97.org с презентации книги «Беларусь Натальи Радиной» можно прочитать https://charter97.org/ru/news/2026/1/19/670401/ здесь.»
Пильнуймо за Україною та боронімо її від ****** і його зелупнів та ригоАНАЛІВ!!
20.01.2026 11:50 Відповісти
А по дорозі вони двома ЗРК з.....шили 12 літальних апаратів путінських соколів, от тоді і первопрестольная здриснула.
20.01.2026 14:00 Відповісти
Це там де три роки тому гуманітарку вкрали?
20.01.2026 12:07 Відповісти
Так , але то друзі хрипатого , їх не можна чіпати.
20.01.2026 14:52 Відповісти
Ото необхідно було лампасам використати слушний час скористатися бунтом Пригожина а не моніторити як вони казали ситуацію. На жаль наступного бунта чекати марно. На московщині. Що буде в Україні, чи терпітимуть бойові хлопці несправедливість на усіх щаблях влади, питання відкрите.
20.01.2026 12:55 Відповісти
Це такий обходняк від друзів Татарова з МВС. у них головне луснути і виглядати з-за кущів - шеф, ми стараємось .
20.01.2026 14:03 Відповісти
 
 