Ідуть обшуки у трьох областях, зокрема і в міськраді Дніпра, у справі про розкрадання держкоштів (оновлено)

Нацполіція проводить слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання держкоштів.

В Управлінні інформполітики та комунікацій Офісу Генпрокурора розповіли, що обшуки у Дніпровській міській раді проводяться в рамках кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді.

Йдеться про перевірку фактів можливого неправомірного використання бюджетних коштів у сфері управління відходами.

Прокуратура перевіряє ці обставини, встановлює реальний обсяг виконаних робіт, рух бюджетних коштів, належний облік майна та можливі збитки місту.

Там наголосили, що обшуки проводять на комунальних підприємствах, а не у міського голови Філатова, повідомлення про підозру не планується.

Що кажуть у поліції?

Відділ комунікацій Нацполіції зазначив, що у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів, за погодженням прокуратури та відповідно до ухвали суду проводиться ряд обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.

"А саме: за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються. З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради. Детальніша інформація буде надана згодом", - додали у Нацполіції.

