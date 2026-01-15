НАБУ просить обмежити доступ до окремих ухвал щодо обшуків, бо їх можуть переглядати зацікавлені особи, - Кривонос
У НАБУ просять обмежити доступ до окремих ухвал щодо проведення слідчих дій антикорупційними органами.
Про це під час засідання ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану заявив директор Бюро Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми просимо обмежити доступ до ухвал щодо проведення окремих слідчих дій в наших кримінальних провадженнях. По логуванню ми бачимо, що навіть працівники розвідувальних органів можуть переглядати наші ухвали. Що вони робили в наших ухвалах в липні те серпні (під час атаки на незалежність НАБУ та САП. - Ред.) незрозуміло.
Тому ми говоримо, що це дуже системна проблема не тільки для НАБУ та САП. В наших кримінальних провадженнях обшуки становлять, враховуючи наших суб'єктів, значний інтерес, але це системна проблема для всієї правоохоронної системи", - наголосив він.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомляли, що в листопаді 2025 року, коли в судовий реєстр почали завантажувати ухвали про слідчі дії НАБУ щодо корупції в енергетиці, фігуранти, ймовірно, могли отримати доступ до цих даних, використовуючи підконтрольних правоохоронців.
А цей квазіпінкертон серйозно вважає, що його понтові ухилянти від фронту всі до одного підконтрольні тільки йому?