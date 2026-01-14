Оприлюднені НАБУ аудіозаписи не мають до мене жодного відношення, - Тимошенко

тимошенко про аудіозаписи НАБУ

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко запевняє, що не має жодного відношення до аудіозаписів, оприлюднених НАБУ у справі щодо фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України.

Про це вона повідомила у фейсбуку , інформує Цензор.НЕТ.

Що каже Тимошенко?

"Офіційно заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення. Я відкидаю всі звинувачення і, як завжди, доведу їх безпідставність у судовому порядку. Я це вже не раз робила", - зазначила вона.

Читайте: Станом на ранок обшуки НАБУ в офісі "Батьківщини" тривають, - Плінський

Що передувало?

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Тимошенко скрін

Топ коментарі
Так, звісно, все змонтовано штучним інтелектом. Набу - розформувати!)
14.01.2026 13:58 Відповісти
сцяти людям в очі улюблена звичка будь якої української влади, але Йуля в цьому майстер найвищого пілотажу!
14.01.2026 14:00 Відповісти
Дивно було б, якби ВОНА зізналась... а так всі злочинці кажуть шо вони не злочинці..
показати весь коментар
14.01.2026 13:59 Відповісти
Ага, ще одна така тіпа скороход теж нічого не знає і на записах не вона
14.01.2026 14:16 Відповісти
14.01.2026 14:18 Відповісти
і як з буйлом хіхікала з приводу агресії в Грузії в 2008 р. теж ШІ монтував ?
і "...жоден танк не має вийти з казарми" у 2014 р. ШІ замість неї казав

"в москві набралась як ***** блох"
Ющ

14.01.2026 14:49 Відповісти
Он снова тебе в трусы насрл?
14.01.2026 14:02 Відповісти
Куди ж тобі без нього.
Ти шоранку прокидаєшся, знаходиш у ліжку гівно з логотипом Рошен, волаеш шо в цьому Петя винен.
14.01.2026 14:07 Відповісти
"Кум докушал огурєц
і закончіл с мукою
оказалася ВОНА
нє ВОНОЙ а *****" (майже С)
14.01.2026 14:21 Відповісти
Моя мама із смоленська у 47 переїхала у сирий вивчила мову хоч мала 4 класи освіти та по відношення до освчтчених та дуррих і продажрих була справжрім патріотом ще у 2004 казала що тій й ній росії від нас треба так що написане з помилаами не показник
14.01.2026 14:25 Відповісти
По перше коменти тутка не пишуть а набирають на клаві - по друге кніпки Ш і Щ розміщуються на клаві на одній лінії . Крім того я не виключаю шо на одному з діалектів української мови має бути шоранку а не щоранку - просто так склалося шо основої літературної української мови став полтавський діалект з щоранку , а не той де шоранку .
14.01.2026 14:40 Відповісти
не панікуй, кількість довбнів, як і розумних, в соціумі не залежить від чиїхось намагань "розвести"..обидві згадані тобою категорії виборців мізерні і не вплинуть на вибір лохторату
14.01.2026 14:02 Відповісти
Купа кандидатів зараз на фронті. А цю всю нафталінові шоблу разом із зє пора на смітник історії
14.01.2026 14:18 Відповісти
Ну тобі в ізраілі що порох зробив ?
14.01.2026 14:30 Відповісти
цей рот хоч колись говорив правду?
14.01.2026 14:01 Відповісти
"Я не такая, я жду трамвая"
14.01.2026 14:02 Відповісти
НАБУ брехуни - іду в суд - Тимошенко
14.01.2026 14:02 Відповісти
...і лягаю на дієту

14.01.2026 14:43 Відповісти
"Це все Порошенко" від ЙУлі вже було?))) А як лягла під зе чемненько в 2019-му- гадає, не пам'ятаємо?
14.01.2026 14:02 Відповісти
"Ця інформація абсолютно не відповідає дійсності" 2005.

20 років минуло, в платівка та сама.
14.01.2026 14:03 Відповісти
Навіть обісравшись ця стара ботоксна потвора робит вигляд шо вона незаймана принцеса.
Юля, КАЧАНОВКА кличе.
14.01.2026 14:03 Відповісти
І доведе безпідставність. Як завжди наші "правоохоронці" на чомусь облажаються чи накосячать. Якщо скороходиха зіскочила, то юлька ще й зустрічний позов подасть за наклеп.
14.01.2026 14:05 Відповісти
Це все Порошенко винават.
Ще не казала?
14.01.2026 14:05 Відповісти
"Это другое". (с.)
14.01.2026 14:05 Відповісти
Голосування говорить само за себе. Голосували за зняття Малюка разом з ОПЗЖ. Дивно, що ОПЗЖ теж не взяли за сраку.
14.01.2026 14:08 Відповісти
Юля стала занадто дорогою, а опзж голосує за іншою схемою. Тепер, до тієї схеми "оплати" доєднається і Юля.
14.01.2026 14:18 Відповісти
Тимошенко: «Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом...»

Крим: стенограма РНБО від 28 лютого 2014 року
14.01.2026 14:08 Відповісти
До речі - ЩО вона робила на тому РНБО і хто відповість за те , що вона туди потрапила ?
14.01.2026 14:21 Відповісти
Ти ще та ****!!! Раніше тобі вдавалося вийти сухій з води, а зараз маю надію ти сядеш!!!
14.01.2026 14:13 Відповісти
Вона не погана актриса, і завдяки цьому і навичкам, вона уникне відповідальності.Та ще оживить свою легенду про "політичне переслідування". Вона профі у цьому, це беззаперечно.)
14.01.2026 14:16 Відповісти
Юлі- волю🤣
14.01.2026 14:27 Відповісти
Верили оранжевым ленинцам. А ведь все это дерьмо началось тогда.
14.01.2026 14:35 Відповісти
14.01.2026 14:34 Відповісти
14.01.2026 14:38 Відповісти
Вона свята!
14.01.2026 14:39 Відповісти
https://texty.org.ua/articles/65493/Tymoshenko_vs_Turchynov_STeNOGRAMA_zasidanna_RNBO_vid-65493/ Тимошенко vs Турчинов: СТЕНОГРАМА засідання РНБО від 28 лютого 2014 року (ТЕКСТ, ЧАСТИНА 2)

ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ!
ТУРЧИНОВ: Ви пропонуєте нічого не робити?
ТИМОШЕНКО: Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом...
ТУРЧИНОВ: Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти.
14.01.2026 14:47 Відповісти
Баба Юля,Повенення в тюрягу-2.
14.01.2026 14:55 Відповісти
Тимошенко- янгол!
а янголам, місце на небі...
14.01.2026 14:59 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/obshuki-v-parlament-v-ukra-n-de-fakto-stvorena-nova-g-lka-vladi---vadim-denisenko/183040#gsc.tab=0 політолог Вадим Денисенко (нардеп 8 скл., до того штабіст БЮТу):
Ми живемо в реальності, коли антикорупціонери утверджують не лише свою окрему вертикаль, але ц про окрему гілку влади.
Після справи Міндічв стало ясно, що попри низьку електоральну підтримку, загальноукраїнську повістку дня можуть задавати тільки антикорупціонери та Президент ( переважно через зовнішню політику).
Справа Кіселя - була вершиною айсбергу. В підвішеному стані знаходиться, як мені здається, мінімум, половина Ради. І ми порційно будемо бачити наступні серії. Зрештою, виходячи з сьогоднішніх реалій, цей парламент потрібен тільки для одного: для голосування за ратифікацію мирного договору. Правда, поки це не обовʼязкова, а опціональоа історія.
Той, хто задає свою повістку дня, той має шанси робити політику в державі. Більшість аналітиків та політиків, говорячи про антикорупційні органи, мислить в виборчих категоріях та можливих категоріях впливу США на внутрішню політику. Мені здається, ми маємо додати інший вимір - створення окремої вертикалі влади з усіма відповідними політичними (а не тільки електоральними) наслідками. Це створення дещо іншої реальності ніж багатьом здається.
14.01.2026 15:01 Відповісти
Знаючи Юлю з часів Лазаренка, як всі громадяни України, можу з впевністю сказати, вона має саме пряме відношення. Раніше я її підтримував, але після її контракта на газ з росією на 12 років, де ми були забов'язані купувати не менше 42 млд кубів на рік, вже ні. І вона усім розсказувала, що це такий хороший контракт, але ледь здихалися від цього контракту, а Юля як була при владі, так і лишилася, ще за гроші організовує голосування. Раніше вона дуже не любила Януковича за його неосвіченість, я думав вона і з Зе так буде, але ні, грошики як завжди у неї на першому місті.
14.01.2026 15:02 Відповісти
Зараз треба розшукати суддю Кірєєва, вибачитись перед людиною, нагородити і негайно повернути у судову систему. Бо у нього схоже є робота.
14.01.2026 15:33 Відповісти
Навіть без ші, більш-менш грамотному користувачу компа, можна підробити відеозапис: є простенька програма Відеомастер,по якій у відео міняється аудіо.
Тобто,в принципі,можна записати відео голови вр з голосом А.Шількгрубера..
Буде далі видно: якщо набу спалиться на цих записах, означатиме,що воно на повідку у банковій,а те,що ермаку нічого не пред'являють по їх записах, тільки доповнює це.
14.01.2026 15:41 Відповісти
Куда ти бабка влізла? Дві "ходки" за спиною третя світить.
НАБУ знову уважуха.
14.01.2026 16:39 Відповісти
ВОНА бахіня, їй - можна.
14.01.2026 16:46 Відповісти
А давай очну ставку з тим, хто писав. Щоб не 3,14здіти про ШІ, голограму, фотошоп та іншу хрєнотєнь І оте "разваліть большінство", ну, з однієї сторони воно б не погано, але з іншої, о, тут вже сам зє! на тебе усе НАБУ спустить - фас, ату її
14.01.2026 16:48 Відповісти
Авантюристка ВОНА ще не зовсім зрозуміла кому попалася в лапи ... У Качанівці лежака і коляски вже не буде
14.01.2026 18:00 Відповісти
Юлію Тимошенко "здала" народний депутат Людмила Буймістер

Вона раніше вступила до фракції "Батьківщина", щоб зібрати інформацію про фінансові потоки всередині партії і отримати під запис гроші в партійному офісі, таким чином «довершивши» злочин.

Раніше Буймістер сама "попалася" НАБУ на хабарі, але погодилася стати агентом і привести детективам кілька душ в обмін на свою.
14.01.2026 19:41 Відповісти
А раніше цей сайт був за Тимошенко, перекупили за шоколад?
15.01.2026 08:51 Відповісти
 
 