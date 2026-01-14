5 644 60
Оприлюднені НАБУ аудіозаписи не мають до мене жодного відношення, - Тимошенко
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко запевняє, що не має жодного відношення до аудіозаписів, оприлюднених НАБУ у справі щодо фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України.
Про це вона повідомила у фейсбуку , інформує Цензор.НЕТ.
Що каже Тимошенко?
"Офіційно заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення. Я відкидаю всі звинувачення і, як завжди, доведу їх безпідставність у судовому порядку. Я це вже не раз робила", - зазначила вона.
Що передувало?
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
Топ коментарі
+38 Про Рок
14.01.2026 13:58
+33 MrStepanovM
14.01.2026 14:00
+23 Зэлэный_Змий
14.01.2026 13:59
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ти шоранку прокидаєшся, знаходиш у ліжку гівно з логотипом Рошен, волаеш шо в цьому Петя винен.
20 років минуло, в платівка та сама.
Юля, КАЧАНОВКА кличе.
Ще не казала?
Крим: стенограма РНБО від 28 лютого 2014 року
ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми... Ніякого воєнного стану й активізації наших військ!
ТУРЧИНОВ: Ви пропонуєте нічого не робити?
ТИМОШЕНКО: Ви уявляєте, що почнеться в країні, якщо танки та БТРи почнуть їхати по вулицям міст? Це спровокує масову паніку. Люди почнуть масово тікати з країни. Проблема з продовольством, з паливом...
ТУРЧИНОВ: Ми мусимо зробити все для того, аби бути спроможними захищатися, в тому числі і самотужки, якщо не дочекаємося військової допомоги від Заходу. А для цього потрібно діяти.
а янголам, місце на небі...
Ми живемо в реальності, коли антикорупціонери утверджують не лише свою окрему вертикаль, але ц про окрему гілку влади.
Після справи Міндічв стало ясно, що попри низьку електоральну підтримку, загальноукраїнську повістку дня можуть задавати тільки антикорупціонери та Президент ( переважно через зовнішню політику).
Справа Кіселя - була вершиною айсбергу. В підвішеному стані знаходиться, як мені здається, мінімум, половина Ради. І ми порційно будемо бачити наступні серії. Зрештою, виходячи з сьогоднішніх реалій, цей парламент потрібен тільки для одного: для голосування за ратифікацію мирного договору. Правда, поки це не обовʼязкова, а опціональоа історія.
Той, хто задає свою повістку дня, той має шанси робити політику в державі. Більшість аналітиків та політиків, говорячи про антикорупційні органи, мислить в виборчих категоріях та можливих категоріях впливу США на внутрішню політику. Мені здається, ми маємо додати інший вимір - створення окремої вертикалі влади з усіма відповідними політичними (а не тільки електоральними) наслідками. Це створення дещо іншої реальності ніж багатьом здається.
Тобто,в принципі,можна записати відео голови вр з голосом А.Шількгрубера..
Буде далі видно: якщо набу спалиться на цих записах, означатиме,що воно на повідку у банковій,а те,що ермаку нічого не пред'являють по їх записах, тільки доповнює це.
НАБУ знову уважуха.
Вона раніше вступила до фракції "Батьківщина", щоб зібрати інформацію про фінансові потоки всередині партії і отримати під запис гроші в партійному офісі, таким чином «довершивши» злочин.
Раніше Буймістер сама "попалася" НАБУ на хабарі, але погодилася стати агентом і привести детективам кілька душ в обмін на свою.