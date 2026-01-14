Оприлюднені НАБУ аудіозаписи не мають до мене жодного відношення, - Тимошенко

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко запевняє, що не має жодного відношення до аудіозаписів, оприлюднених НАБУ у справі щодо фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України.

Про це вона повідомила у фейсбуку , інформує Цензор.НЕТ.

Що каже Тимошенко?

"Офіційно заявляю, що оприлюднені аудіозаписи не мають до мене жодного відношення. Я відкидаю всі звинувачення і, як завжди, доведу їх безпідставність у судовому порядку. Я це вже не раз робила", - зазначила вона.

Що передувало?

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

