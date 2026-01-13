Новини Хабарництво у владі Підкуп нардепів за голосування у Раді
НАБУ викрило керівника фракції Ради, який пропонував "купити" голоси за законопроєкти. У партії "Батьківщина" обшуки

НАБУ та САП викрили керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Що відомо

"НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів", - йдеться у повідомленні.

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.

Деталі обіцяють оприлюднити згодом.

Обшуки у "Батьківщині"

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Що відомо про справу

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
  • 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
  • 31 грудня Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

Топ коментарі
Давно пора растрясти ЮЛЬКИНЫ КОШЕЛЬКИ....
Эта старая ***** как никто умеет бабло заныкать !!!!!!!!
13.01.2026 23:04 Відповісти
В нас скоро за кордоном буде більше депутатів та міністрів ніж в Україні 😸.
13.01.2026 23:07 Відповісти
Так це ж основний Юлькін бізнес!
13.01.2026 23:07 Відповісти
І ти, Юля?
13.01.2026 23:02 Відповісти
а це точно не дві різні новини?
1) "НАБУ викрило керівника фракції Ради, який пропонував "купити" голоси за законопроєкти"
2) "ЗМІ пишуть про обшуки в "Батьківщині"

просто керівником фракції БЮТ є сама Юля і дуже сумнівно, щоб вона щось сама пропонувала дала себе викрити набушникам

чи може тут все навпаки - викрили Арахамчика, який намагався купити БЮТчан?
і тепер в "Батьківщині" шукають голоси на завтра на Шмиляку і Альбертича
13.01.2026 23:31 Відповісти
Всі результати голосування пов'язаних осіб потрібно визначити нікчемними.
14.01.2026 01:59 Відповісти
Матьківщина - тільки баблом була зліплена завжди...
13.01.2026 23:34 Відповісти
вот тобі, жЮлічка, і Малюткин день

вирішила своїми голосами долю Малюка ?
получай прильот !

13.01.2026 23:39 Відповісти
Хоть би, ота стара баба, та не повісилася, через такий сором на всю Україну!!
Сівкович, з королевською і льовочкиними та клюєвими, гроші збирають у ригоАНАЛЬНИХ **********, що на заставу їй, для «портновських суддівських»!
******, таких істот підбирає, які у лайні корупції вимазані….
14.01.2026 00:10 Відповісти
Та вони скоро плюнуть на ті збирання, бо ніяких грошей не вистачить за всіх регіоналів, слуг вносити застави. Тепер ще й за Юлю і її друзів.
14.01.2026 02:02 Відповісти
я бы даже сказал ЮЛИНУ КОШЕЛКУ!хотя зрелище было бы так себе..время прошло.
тому що жьЮЛЬКА це -

ходяча кошолка у всіх відносинах !

Чи візьмуть її, на оті курси для ОПУ, перед посиланням послицею???
Наколоті губи, їй заважають, не природній прикус….
Головне, щоб у Міндіча, Цукермана, Крупи, Гртнчук, Галущенка все було нормально. В усьому, беззаперечно, винна Тимошенко, це традиційно для будь-якої влади! Крадуть одні, а винна в усьому Тимошенко!
що Юля знов сидитиме ?
Цього разу втеча, якщо вже не поїхала.
Вона уже у Дубаї, на зустрічі з виборцями ригоАНАЛЬНИМИ або у Павла Лазаренка, бо на якунОвоща, надії не має…..
або "два магазіна до пістолета" -
"Она работает"
Анал - ТАБУ
Ляшко зараз воює, а для Всбу фронт - табу? Диванно-парканний гуморист!
А гумор - табу? Чи може імідж я йому створив? Покури..
Не ви. Ви простий підгавкувач!
Хто його на фронті бачив?
Підрозділ БПЛА 63-ї бригади під керівництвом Ляшко увійшов до топ-10 найефективніших в ЗСУ
Той, хто на фронті!
А хто ж у караоке співає у київських клубах?
У вас далекозорість у парі з косоокістю?
А невиїздний тільки Порошенко. Парадокс
Ось тобі й на, ''Родіна'' показала своє обличчя - це між самі ОПЗЖісти, як і ''слуги''.
патріотам України з януковичем в серці не дає спокою баба Юля... а нічого їй не зроблять, бо нема за що. Було би за що сиділа би при януковичу, порошенко, а ЦІ то взагалі якісь зелені
А хто сів при ньому, кого тут згадувати не можна?
Харківська жіноча колонія з нетерпінням чекає керівника одної з фракцій Верховної Ради!
Моня-шо там мидичи-циферблаты? не жарко им в израИле?
Цім підарасами усюди комфортно. Але бог - не фраєр, расплата прийде
Не прийде
»Слуги» товчуть бабло за голосування, то чому і баба пів-вареника не може собі так зробити?
Свого часу млядь с косою першою принесла у Раду валізу з грошима для підкупу депутатів і поставила цю ганебну практику на потік.
Та я вас прошу, якщо і знайдуть то вийде під заставу) ніхто покараний не буде 100%
Юле волю!
а жЮлі - зону !

Вчера кстати смотрел Симспсонов на канале Супер + и там когда Гомер Симпсон толкал свою речь его переводчик мочканул и выкрикнул Юле Волю! И тут опа - и Юле подозрение вручают!
... знову зозуля ?
"***** в москві блох набралась"
Ющ

Та й цей недалеко відкотився.
в верховній раді таких аферистів , як йуля-кожен перший.
Нагадаємо: 22 липня минулого року Тимошенко голосувала «за» законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП (№12414).

31 липня вона була однією з небагатьох депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупціонерів. У той день Тимошенко виступила з трибуни, говорячи про «зовнішнє управління» та інші меседжі, які зазвичай зустрічаються у пропаганді рф.

Її з трибуни підтримував колега по фракції Сергій Власенко.
13.01.2026 23:21 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=32008
Тільки но Буданов сформував нову коаліцію "слуги+ОПЗЖ+Батьківцина" і такий удар!
А чому ця "коаліція" Шмигаля "продинамила"?
бо хоче собі там містечко
Якась маячня.
Торгуються.
Цікаво які законопроекти купує баба Юля, об"явіть будь ласка весь список
Бог - не теля, побачив і звідтіля, як вона голосувала зі "слугами" та ОПЗЖ, за зняття Малюка....) Про керівника зрозуміло, а самих одержувачів неправомірної вигоди хіба не треба карати? Чи ще не на часі?)
Юлії Тимошенко загрожує до 10 років тюрми згідно з ч. 4 ст. 369 ККУ - «Схеми» повідомили, що НАБУ та САП викрили саме її персону.
Як тепер "щирі патріоти" у її фракціії себе почувають?
впізнаю бабу жулю.
"що б жодний танк з ангару!" - волала вонa...
"... з казарми", якщо вже цитувати максимально точно

як було максімально точно, знають тільки ті хто там був присутній.
в любому разі це не міняє змісту.
з цього роя не буде ніх...я це все заказуха абрахаміїв ЗЄЛЄДРОТИ ДЕ ЮЗІК КАРЛСОН АЛІБАБА ?
"на сохранєніі"

Тюлічка?
Зубожінка
ця **** була дублером овоча....
Як Юля, …..? Не можу повірити…* така чесна жінка….8% українців , її підтримують
І до всього Бздюля Мошонка, стара відьма з косою, вважається матірью української корупції.
Похоже был нужен поаод для обыска.
Пахоже, те не шариш у слідстві взагалі.
З такими депутатами у ЗСУ скоро і на патрони гроші в не стане!
І знову такі делікатні злочини проти України документує НАБУ і САП. Таке складається враження, що в Україні відсутня Генпрокуратура, СБУ, ДБР, поліція та інші органи. Але коли подивишся на їх кошториси( бюджет), то їх сотні тисяч.
"делікатні злочини проти України"?
це сотні тисяч українцьких смертей і діти...
Не можу повірити...? Таки попалася невловима...
Юля! Юююююля!
Таки впіймала ся на старості років. НАБУ респект.
Стара відьма з косою, баба Бздюля Мошонка таки попалася. Завдяки незалежним від найвеличнішого у всесвіті блазня.
