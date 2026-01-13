НАБУ викрило керівника фракції Ради, який пропонував "купити" голоси за законопроєкти. У партії "Батьківщина" обшуки

НАБУ та САП викрили керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Про це повідомили в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо

"НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів", - йдеться у повідомленні.

Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.

Деталі обіцяють оприлюднити згодом.

Обшуки у "Батьківщині"

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

