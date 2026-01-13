НАБУ викрило керівника фракції Ради, який пропонував "купити" голоси за законопроєкти. У партії "Батьківщина" обшуки
НАБУ та САП викрили керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
Про це повідомили в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
"НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів", - йдеться у повідомленні.
Попередня кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України.
Деталі обіцяють оприлюднити згодом.
Обшуки у "Батьківщині"
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
Що відомо про справу
- 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
- За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
- 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
- 31 грудня Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.
просто керівником фракції БЮТ є сама Юля і дуже сумнівно, щоб вона
щось сама пропонуваладала себе викрити набушникам
чи може тут все навпаки - викрили Арахамчика, який намагався купити БЮТчан?
і тепер в "Батьківщині" шукають голоси на завтра на Шмиляку і Альбертича
вирішила своїми голосами долю Малюка ?
получай прильот !
Сівкович, з королевською і льовочкиними та клюєвими, гроші збирають у ригоАНАЛЬНИХ **********, що на заставу їй, для «портновських суддівських»!
******, таких істот підбирає, які у лайні корупції вимазані….
Эта старая ***** как никто умеет бабло заныкать !!!!!!!!
ходяча кошолка у всіх відносинах !
Наколоті губи, їй заважають, не природній прикус….
31 липня вона була однією з небагатьох депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупціонерів. У той день Тимошенко виступила з трибуни, говорячи про «зовнішнє управління» та інші меседжі, які зазвичай зустрічаються у пропаганді рф.
Її з трибуни підтримував колега по фракції Сергій Власенко.
"що б жодний танк з ангару!" - волала вонa...
в любому разі це не міняє змісту.
Зубожінка
це сотні тисяч українцьких смертей і діти...