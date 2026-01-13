НАБУ разоблачило руководителя фракции Рады, предлагавшего "купить" голоса за законопроекты. В партии "Батькивщина" обыски
НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
Об этом сообщили в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов", - говорится в сообщении.
Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Детали обещают обнародовать позже.
Обыски в "Батькивщине"
Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
Что известно о деле
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
- 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
- 31 декабря Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
просто керівником фракції БЮТ є сама Юля і дуже сумнівно, щоб вона
щось сама пропонуваладала себе викрити набушникам
чи може тут все навпаки - викрили Арахамчика, який намагався купити БЮТчан?
і тепер в "Батьківщині" шукають голоси на завтра на Шмиляку і Альбертича
вирішила своїми голосами долю Малюка ?
31 липня вона була однією з небагатьох депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупціонерів. У той день Тимошенко виступила з трибуни, говорячи про «зовнішнє управління» та інші меседжі, які зазвичай зустрічаються у пропаганді рф.
Її з трибуни підтримував колега по фракції Сергій Власенко.
"що б жодний танк з ангару!" - волала вонa...
Зубожінка