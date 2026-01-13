НАБУ разоблачило руководителя фракции Рады, предлагавшего "купить" голоса за законопроекты. В партии "Батькивщина" обыски

НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Об этом сообщили в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов", - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Детали обещают обнародовать позже.

Обыски в "Батькивщине"

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в ​​Киеве.

Что известно о деле