3 834 52

НАБУ разоблачило руководителя фракции Рады, предлагавшего "купить" голоса за законопроекты. В партии "Батькивщина" обыски

верховная,рада

НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Об этом сообщили в НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов", - говорится в сообщении.

Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Детали обещают обнародовать позже.

Обыски в "Батькивщине"

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в ​​Киеве.

Что известно о деле

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
  • 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
  • 31 декабря Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.

+18
Давно пора растрясти ЮЛЬКИНЫ КОШЕЛЬКИ....
Эта старая ***** как никто умеет бабло заныкать !!!!!!!!
13.01.2026 23:04 Ответить
13.01.2026 23:04 Ответить
+17
В нас скоро за кордоном буде більше депутатів та міністрів ніж в Україні 😸.
13.01.2026 23:07 Ответить
13.01.2026 23:07 Ответить
+16
Так це ж основний Юлькін бізнес!
13.01.2026 23:07 Ответить
13.01.2026 23:07 Ответить
І ти, Юля?
13.01.2026 23:02 Ответить
13.01.2026 23:02 Ответить
а це точно не дві різні новини?
1) "НАБУ викрило керівника фракції Ради, який пропонував "купити" голоси за законопроєкти"
2) "ЗМІ пишуть про обшуки в "Батьківщині"

просто керівником фракції БЮТ є сама Юля і дуже сумнівно, щоб вона щось сама пропонувала дала себе викрити набушникам

чи може тут все навпаки - викрили Арахамчика, який намагався купити БЮТчан?
і тепер в "Батьківщині" шукають голоси на завтра на Шмиляку і Альбертича
13.01.2026 23:31 Ответить
13.01.2026 23:31 Ответить
Матьківщина - тільки баблом була зліплена завжди...
13.01.2026 23:34 Ответить
13.01.2026 23:34 Ответить
вот тобі, жЮлічка, і Малюткин день

вирішила своїми голосами долю Малюка ?
получай прильот !

.
13.01.2026 23:39 Ответить
13.01.2026 23:39 Ответить
Хоть би, ота стара баба, та не повісилася, через такий сором на всю Україну!!
Сівкович, з королевською і льовочкиними та клюєвими, гроші збирають у ригоАНАЛЬНИХ **********, що на заставу їй, для «портновських суддівських»!
******, таких істот підбирає, які у лайні корупції вимазані….
14.01.2026 00:10 Ответить
14.01.2026 00:10 Ответить
Давно пора растрясти ЮЛЬКИНЫ КОШЕЛЬКИ....
Эта старая ***** как никто умеет бабло заныкать !!!!!!!!
13.01.2026 23:04 Ответить
13.01.2026 23:04 Ответить
я бы даже сказал ЮЛИНУ КОШЕЛКУ!хотя зрелище было бы так себе..время прошло.
13.01.2026 23:11 Ответить
13.01.2026 23:11 Ответить
тому що жьЮЛЬКА це -

ходяча кошолка у всіх відносинах !

.
13.01.2026 23:41 Ответить
13.01.2026 23:41 Ответить
Чи візьмуть її, на оті курси для ОПУ, перед посиланням послицею???
Наколоті губи, їй заважають, не природній прикус….
14.01.2026 00:12 Ответить
14.01.2026 00:12 Ответить
що Юля знов сидитиме ?
13.01.2026 23:06 Ответить
13.01.2026 23:06 Ответить
Цього разу втеча, якщо вже не поїхала.
13.01.2026 23:08 Ответить
13.01.2026 23:08 Ответить
Вона уже у Дубаї, на зустрічі з виборцями ригоАНАЛЬНИМИ або у Павла Лазаренка, бо на якунОвоща, надії не має…..
14.01.2026 00:14 Ответить
14.01.2026 00:14 Ответить
або "два магазіна до пістолета" -
на вибір

.
13.01.2026 23:42 Ответить
13.01.2026 23:42 Ответить
"Она работает"
13.01.2026 23:06 Ответить
13.01.2026 23:06 Ответить
13.01.2026 23:07 Ответить
13.01.2026 23:07 Ответить
Анал - ТАБУ
13.01.2026 23:21 Ответить
13.01.2026 23:21 Ответить
Ляшко зараз воює, а для Всбу фронт - табу? Диванно-парканний гуморист!
13.01.2026 23:37 Ответить
13.01.2026 23:37 Ответить
А гумор - табу? Чи може імідж я йому створив? Покури..
13.01.2026 23:46 Ответить
13.01.2026 23:46 Ответить
Не ви. Ви простий підгавкувач!
13.01.2026 23:52 Ответить
13.01.2026 23:52 Ответить
Хто його на фронті бачив?
14.01.2026 00:22 Ответить
14.01.2026 00:22 Ответить
В нас скоро за кордоном буде більше депутатів та міністрів ніж в Україні 😸.
13.01.2026 23:07 Ответить
13.01.2026 23:07 Ответить
А невиїздний тільки Порошенко. Парадокс
13.01.2026 23:09 Ответить
13.01.2026 23:09 Ответить
Так це ж основний Юлькін бізнес!
13.01.2026 23:07 Ответить
13.01.2026 23:07 Ответить
Ось тобі й на, ''Родіна'' показала своє обличчя - це між самі ОПЗЖісти, як і ''слуги''.
13.01.2026 23:07 Ответить
13.01.2026 23:07 Ответить
патріотам України з януковичем в серці не дає спокою баба Юля... а нічого їй не зроблять, бо нема за що. Було би за що сиділа би при януковичу, порошенко, а ЦІ то взагалі якісь зелені
13.01.2026 23:10 Ответить
13.01.2026 23:10 Ответить
Харківська жіноча колонія з нетерпінням чекає керівника одної з фракцій Верховної Ради!
13.01.2026 23:10 Ответить
13.01.2026 23:10 Ответить
Моня-шо там мидичи-циферблаты? не жарко им в израИле?
13.01.2026 23:13 Ответить
13.01.2026 23:13 Ответить
»Слуги» товчуть бабло за голосування, то чому і баба пів-вареника не може собі так зробити?
13.01.2026 23:12 Ответить
13.01.2026 23:12 Ответить
Свого часу млядь с косою першою принесла у Раду валізу з грошима для підкупу депутатів і поставила цю ганебну практику на потік.
13.01.2026 23:13 Ответить
13.01.2026 23:13 Ответить
Та я вас прошу, якщо і знайдуть то вийде під заставу) ніхто покараний не буде 100%
13.01.2026 23:13 Ответить
13.01.2026 23:13 Ответить
Юле волю!
13.01.2026 23:13 Ответить
13.01.2026 23:13 Ответить
а жЮлі - зону !

.
13.01.2026 23:46 Ответить
13.01.2026 23:46 Ответить
Вчера кстати смотрел Симспсонов на канале Супер + и там когда Гомер Симпсон толкал свою речь его переводчик мочканул и выкрикнул Юле Волю! И тут опа - и Юле подозрение вручают!
13.01.2026 23:15 Ответить
13.01.2026 23:15 Ответить
... знову зозуля ?
13.01.2026 23:16 Ответить
13.01.2026 23:16 Ответить
"***** в москві блох набралась"
Ющ

.
13.01.2026 23:47 Ответить
13.01.2026 23:47 Ответить
в верховній раді таких аферистів , як йуля-кожен перший.
13.01.2026 23:17 Ответить
13.01.2026 23:17 Ответить
Нагадаємо: 22 липня минулого року Тимошенко голосувала «за» законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ і САП (№12414).

31 липня вона була однією з небагатьох депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупціонерів. У той день Тимошенко виступила з трибуни, говорячи про «зовнішнє управління» та інші меседжі, які зазвичай зустрічаються у пропаганді рф.

Її з трибуни підтримував колега по фракції Сергій Власенко.
13.01.2026 23:21 Ответить
13.01.2026 23:21 Ответить
13.01.2026 23:43 Ответить
13.01.2026 23:43 Ответить
курва кремлівська
14.01.2026 00:54 Ответить
14.01.2026 00:54 Ответить
Тільки но Буданов сформував нову коаліцію "слуги+ОПЗЖ+Батьківцина" і такий удар!
13.01.2026 23:26 Ответить
13.01.2026 23:26 Ответить
А чому ця "коаліція" Шмигаля "продинамила"?
13.01.2026 23:37 Ответить
13.01.2026 23:37 Ответить
бо хоче собі там містечко
13.01.2026 23:46 Ответить
13.01.2026 23:46 Ответить
Якась маячня.
13.01.2026 23:59 Ответить
13.01.2026 23:59 Ответить
Цікаво які законопроекти купує баба Юля, об"явіть будь ласка весь список
13.01.2026 23:27 Ответить
13.01.2026 23:27 Ответить
Бог - не теля, побачив і звідтіля, як вона голосувала зі "слугами" та ОПЗЖ, за зняття Малюка....) Про керівника зрозуміло, а самих одержувачів неправомірної вигоди хіба не треба карати? Чи ще не на часі?)
13.01.2026 23:35 Ответить
13.01.2026 23:35 Ответить
Юлії Тимошенко загрожує до 10 років тюрми згідно з ч. 4 ст. 369 ККУ - «Схеми» повідомили, що НАБУ та САП викрили саме її персону.
13.01.2026 23:46 Ответить
13.01.2026 23:46 Ответить
Як тепер "щирі патріоти" у її фракціії себе почувають?
13.01.2026 23:47 Ответить
13.01.2026 23:47 Ответить
впізнаю бабу жулю.
"що б жодний танк з ангару!" - волала вонa...
13.01.2026 23:52 Ответить
13.01.2026 23:52 Ответить
з цього роя не буде ніх...я це все заказуха абрахаміїв ЗЄЛЄДРОТИ ДЕ ЮЗІК КАРЛСОН АЛІБАБА ?
14.01.2026 00:24 Ответить
14.01.2026 00:24 Ответить
Тюлічка?
Зубожінка
14.01.2026 00:27 Ответить
14.01.2026 00:27 Ответить
 
 