"Торговля голосами" в Раде: для 5 "слуг народа" ВАКС назначил залоги от 16 до 40 млн грн

Высший антикоррупционный судназначил меры пресечения в виде залога пяти народным депутатам от "Слуги народа", которых подозревают в деле о получении взяток за "нужные" голоса в Верховной Раде.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Подозрения по делу о платных голосах получили депутаты от фракции "Слуга народа": Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Какие меры пресечения "слугам народа"

Юрию Киселю и Игорю Негулевскому суд назначил меру пресечения в виде залога в 40 и 30 миллионов гривен.

Евгению Пивоварову и Михаилу Лабе суд назначил залог в виде 20 миллионов гривен.

Ольге Савченко назначили залог в виде 16,6 миллионов гривен.

Также на всех подозреваемых возложили процессуальные обязанности, среди которых - ношение электронного средства контроля.

Что известно о деле

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.

31 декабря Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" - неизвестно.

