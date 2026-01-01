"Торговля голосами" в Раде: для 5 "слуг народа" ВАКС назначил залоги от 16 до 40 млн грн
Высший антикоррупционный судназначил меры пресечения в виде залога пяти народным депутатам от "Слуги народа", которых подозревают в деле о получении взяток за "нужные" голоса в Верховной Раде.
Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Подозрения по делу о платных голосах получили депутаты от фракции "Слуга народа": Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
Какие меры пресечения "слугам народа"
- Юрию Киселю и Игорю Негулевскому суд назначил меру пресечения в виде залога в 40 и 30 миллионов гривен.
- Евгению Пивоварову и Михаилу Лабе суд назначил залог в виде 20 миллионов гривен.
- Ольге Савченко назначили залог в виде 16,6 миллионов гривен.
Также на всех подозреваемых возложили процессуальные обязанности, среди которых - ношение электронного средства контроля.
Что известно о деле
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
- 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
- 31 декабря Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" - неизвестно.
