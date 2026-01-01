"Торговля голосами" в Раде: для 5 "слуг народа" ВАКС назначил залоги от 16 до 40 млн грн

РУС
Высший антикоррупционный судназначил меры пресечения в виде залога пяти народным депутатам от "Слуги народа", которых подозревают в деле о получении взяток за "нужные" голоса в Верховной Раде.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Подозрения по делу о платных голосах получили депутаты от фракции "Слуга народа": Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Какие меры пресечения "слугам народа"

  • Юрию Киселю и Игорю Негулевскому суд назначил меру пресечения в виде залога в 40 и 30 миллионов гривен.
  • Евгению Пивоварову и Михаилу Лабе суд назначил залог в виде 20 миллионов гривен.
  • Ольге Савченко назначили залог в виде 16,6 миллионов гривен.

Также на всех подозреваемых возложили процессуальные обязанности, среди которых - ношение электронного средства контроля.

Что известно о деле

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
  • 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
  • 31 декабря Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" - неизвестно.

В цьому корупційному скандалі з хабарями за "потрібне" голосування не вистачає імен організаторів та замовників. Чому НАБУ їх не повідомляє, чому не веде їх до суду? ​Знайти виконавців злочину - це навіть менше пів-справи. В кожному злочині мають бути виявлені організатори та замовники!
Та ви що? Де їм бідолахам взяти такі гроші? Будуть сидіти, як крупа
01.01.2026 17:15 Ответить
Юзік з КабМіндічами та шифери з шурмою, нервово збирають гроші, щоб зеленський продовжив свою дискредитацію СУДІВ в Україні, разом з «портновськими вертухаями»?????
Купують і продаються служки НЕнародні з моноШобли, як повії у Епштейна чи у співучого ректора з кулька!!
01.01.2026 18:29 Ответить
А чому такі скромні застави? Якщо трусонути майже всіх слуг з заставами, які признали патріотам, то нашкребеться на державний бюджет і, може, не на один!
01.01.2026 17:16 Ответить
Застави - а тюрма за ними не плаче?
01.01.2026 17:17 Ответить
рішення останнього зеліного референдуму (в 2020-му році) стосовно безальтернативної відсидки хабарникам в СІЗО - досі не імплементоване. Тут доречно запитати: а чому?
01.01.2026 17:27 Ответить
01.01.2026 17:18 Ответить
01.01.2026 17:21 Ответить
бідним по 16 ,багатим по 40
01.01.2026 17:19 Ответить
ну, хоч по браслету на душу... Хоча - не гарантія втечі, Павелко довів.
01.01.2026 17:25 Ответить
А що по Юзіку? Заляже на дно в Брюгге, в потім повернеться?💩
01.01.2026 17:28 Ответить
В цьому корупційному скандалі з хабарями за "потрібне" голосування не вистачає імен організаторів та замовників. Чому НАБУ їх не повідомляє, чому не веде їх до суду? ​Знайти виконавців злочину - це навіть менше пів-справи. В кожному злочині мають бути виявлені організатори та замовники!
01.01.2026 17:32 Ответить
Я вже кілька разів про це писав, но думаю що хто вб'є курку яка несе золоті яйця.
01.01.2026 18:32 Ответить
а по 300 млн як військовим з зберіганням в прес хаті?
це багато кого дісціплінує....
01.01.2026 17:35 Ответить
вони вийдуть за заставу і повернуться працювати у верховну зраду ?
01.01.2026 17:36 Ответить
01.01.2026 17:46 Ответить
А чому дивуватися гроші яки пішли на заставу відробляти треба
01.01.2026 18:29 Ответить
Тим часом кадирівці у Рівне.

https://www.youtube.com/shorts/C1ive-qWVhU
01.01.2026 17:38 Ответить
з новою зелено-красною кобилою вас - де були там і остались,,,
01.01.2026 17:43 Ответить
і до суддів прийдемо...
01.01.2026 17:45 Ответить
Скажіть, які закони автоматично стають незаконними?
01.01.2026 17:55 Ответить
це коли голови нема і напоржать...
01.01.2026 17:56 Ответить
закиньте бубу в прес хату на тиждень- вийде як новенька!
01.01.2026 17:55 Ответить
В сталинские времена их бы завели во двор и расстреляли всех без суда и следствия...
01.01.2026 18:26 Ответить
Якщо призначають такі великі застави, значить упевнені, що за термін депутатської діяльності встигли накрасти на таку заставу
01.01.2026 18:26 Ответить
Аж цілих п'ять слуг урода брали "конверти", а решта голосували "за покликом душі"?
Не смішіть мої тапки, вони й так смішні. І куди дивилися САП та НАБУ майже сім років, на протязі яких ці виродки одноголосно підтримували всі бзики голобородька? Про те, що "слуги" тиснуть кнопки за винагороду, вже давно було відомо, і лише зараз відповідні служби "прокинулися"?
01.01.2026 18:29 Ответить
Може ці працюють за конверти, а інші ради і зарплаті, а щоб не втратити місце у годівниці голосують так, як накажуть. Хоча в це я теж не вірю. Швидше беруть усі, просто не усім дають
01.01.2026 18:39 Ответить
 
 