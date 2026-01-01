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Новини Виплати у конверті Слугам народу Підкуп нардепів за голосування у Раді
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"Торгівля голосами" у Раді: для 5 "слуг народу" ВАКС призначив застави від 16 до 40 млн грн

Хабарі за голосування в Раді: ВАКС обрав заставу 5 нардепам

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжні заходи у вигляді застави п’ятьом народним депутатам від "Слуги народу", яких підозрюють у справі про отримання хабарів за "потрібні" голосування у Верховній Раді.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Підозри у справі про платні голоси отримали депутати від фракції "Слуга народу": Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Які застави "слугам народу"

  • Юрію Кісєлю та Ігорю Негулевському суд призначив запобіжний захід у вигляді застави 40 та 30 мільйонів гривень.
  • Євгену Пивоварову та Михайлу Лабі суд призначив заставу у вигляді 20 мільйонів гривень.
  • Ользі Савченко призначили заставу у вигляді 16,6 млн гривень.

Також на усіх підозрюваних поклали процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю.

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Що відомо про справу

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
  • 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
  • 31 грудня Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

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Автор: 

хабар (4803) ВР (15207) застава (775) САП (2628) запобіжний захід (689) Слуга народу (2869)
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Топ коментарі
+13
В цьому корупційному скандалі з хабарями за "потрібне" голосування не вистачає імен організаторів та замовників. Чому НАБУ їх не повідомляє, чому не веде їх до суду? ​Знайти виконавців злочину - це навіть менше пів-справи. В кожному злочині мають бути виявлені організатори та замовники!
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01.01.2026 17:32 Відповісти
+8
А чому такі скромні застави? Якщо трусонути майже всіх слуг з заставами, які признали патріотам, то нашкребеться на державний бюджет і, може, не на один!
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01.01.2026 17:16 Відповісти
+8
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01.01.2026 17:21 Відповісти

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