"Торгівля голосами" у Раді: для 5 "слуг народу" ВАКС призначив застави від 16 до 40 млн грн
Вищий антикорупційний суд призначив запобіжні заходи у вигляді застави п’ятьом народним депутатам від "Слуги народу", яких підозрюють у справі про отримання хабарів за "потрібні" голосування у Верховній Раді.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Підозри у справі про платні голоси отримали депутати від фракції "Слуга народу": Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
Які застави "слугам народу"
- Юрію Кісєлю та Ігорю Негулевському суд призначив запобіжний захід у вигляді застави 40 та 30 мільйонів гривень.
- Євгену Пивоварову та Михайлу Лабі суд призначив заставу у вигляді 20 мільйонів гривень.
- Ользі Савченко призначили заставу у вигляді 16,6 млн гривень.
Також на усіх підозрюваних поклали процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю.
Що відомо про справу
- 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
- За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
- 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
- 31 грудня Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.
Топ коментарі
+13 Ан Мур
показати весь коментар01.01.2026 17:32 Відповісти Посилання
+8 Погрібний Олександр
показати весь коментар01.01.2026 17:16 Відповісти Посилання
+8 Green Bill #603485
показати весь коментар01.01.2026 17:21 Відповісти Посилання
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