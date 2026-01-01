"Торгівля голосами" у Раді: для 5 "слуг народу" ВАКС призначив застави від 16 до 40 млн грн

Вищий антикорупційний суд призначив запобіжні заходи у вигляді застави п’ятьом народним депутатам від "Слуги народу", яких підозрюють у справі про отримання хабарів за "потрібні" голосування у Верховній Раді.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Підозри у справі про платні голоси отримали депутати від фракції "Слуга народу": Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Які застави "слугам народу"

Юрію Кісєлю та Ігорю Негулевському суд призначив запобіжний захід у вигляді застави 40 та 30 мільйонів гривень.

Євгену Пивоварову та Михайлу Лабі суд призначив заставу у вигляді 20 мільйонів гривень.

Ользі Савченко призначили заставу у вигляді 16,6 млн гривень.

Також на усіх підозрюваних поклали процесуальні обовʼязки, серед яких носіння електронного засобу контролю.

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Що відомо про справу

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

31 грудня Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

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