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Новини Підкуп нардепів за голосування у Раді
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ВАКС обрав запобіжний захід "слузі народу" Савченко у справі про хабарі за голосування в Раді

Суд над Ольгою Савченко

Вищий антикорупційний суд розглянув питання про обрання запобіжного заходу народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко. Її підозрюють в участі в групі, що на регулярній основі отримувала хабарі за ухвалення рішень під час голосувань у Верховній Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Рішення ВАКС невідомо

Міра запобіжного заходу залишається невідомою. Прокурор повідомив, що не має повноважень коментувати цю справу.

Адвокат нардепки Савченко заявив, що є формальна заборона розповсюджувати інформацію по цій справі.

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Засідання проходило у закритому режимі

Із відповідним клопотанням виступив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Анатолій Рибалко.

"Я поважаю, що журналісти прийшли в такий день, 1 січня. Але є необхідність збереження таємниці слідства, а також забезпечення безпеки учасників кримінального провадження", — обґрунтував прокурор свою позицію.

Підозрювана та її захисник підтримали це клопотання. Адвокат Савченко наголосив, що матеріали справи містять "чутливі відомості для суспільства та міжнародних партнерів". Суддя погодився з аргументами сторін та оголосив засідання закритим.

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Що передувало?

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
  • 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
  • 31 грудня Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

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Автор: 

хабар (4803) ВАКС Антикорупційний суд (2238) запобіжний захід (689) Савченко Ольга (3)
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Топ коментарі
+4
В моїй уяві уявляється ціла система доплат і заохочень.Крім стабільно твердої доплати за фракційність є разові виплати за потрібне голосування,за разові акціі (наприклад набити морду опоненту біля трибуни),за відвідини фронту,за рекламу зеленої справи,за вміння де треба гавкнути і де треба лизнути і так далі.Ми - партія зелених - гордо сказав один слуга, - ми берем тільки зеленими...
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01.01.2026 17:01 Відповісти
+3
Цікаво, в хто давав ці гроші, я маю на увазі давав, в не передавав. Це слідству не цікаво, але це не їх уровень
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01.01.2026 16:36 Відповісти
+2
Савченко розчулено висякалася після суду - і пішла нах
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01.01.2026 16:41 Відповісти

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