ВАКС обрав запобіжний захід "слузі народу" Савченко у справі про хабарі за голосування в Раді

Вищий антикорупційний суд розглянув питання про обрання запобіжного заходу народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко. Її підозрюють в участі в групі, що на регулярній основі отримувала хабарі за ухвалення рішень під час голосувань у Верховній Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

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Рішення ВАКС невідомо

Міра запобіжного заходу залишається невідомою. Прокурор повідомив, що не має повноважень коментувати цю справу.

Адвокат нардепки Савченко заявив, що є формальна заборона розповсюджувати інформацію по цій справі.

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Засідання проходило у закритому режимі

Із відповідним клопотанням виступив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Анатолій Рибалко.

"Я поважаю, що журналісти прийшли в такий день, 1 січня. Але є необхідність збереження таємниці слідства, а також забезпечення безпеки учасників кримінального провадження", — обґрунтував прокурор свою позицію.

Підозрювана та її захисник підтримали це клопотання. Адвокат Савченко наголосив, що матеріали справи містять "чутливі відомості для суспільства та міжнародних партнерів". Суддя погодився з аргументами сторін та оголосив засідання закритим.

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Що передувало?

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

31 грудня Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

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