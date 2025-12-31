ВАКС обрав запобіжний захід "слузі народу" Пивоварову: той заявив про "презумпцію невинуватості"

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід депутату від фракції "Слуга народу" Євгену Пивоварову, якого підозрюють у хабарництві за голосування у Раді. Проте, що саме ВАКС вирішив застосувати до нардепа — невідомо. Він відмовився коментувати подробиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Засідання у закритому режимі

За клопотанням сторони обвинувачення суд ухвалив рішення проводити засідання в закритому режимі.

"Прокурор заявив клопотання, яке безпосередньо стосується публічності та відкритості зазначеного розгляду. Мова про повноваження прокурора звернутися до суду щодо проведення розгляду і обговорення питання про застосування запобіжного заходу у закритому режимі відповідно до статті 27 Кримінального процесуального кодексу України. Є дві підстави. Перша — необхідність забезпечення збереження таємниці. Друга — забезпечення безпеки учасників кримінального провадження", - заявив прокурор.

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Рішення суду

Після судового засідання Пивоваров вийшов із зали суду, не повідомивши, який саме запобіжний захід для нього обрав суд.

Усі інші деталі справи нардеп також відмовився коментувати, заявивши, що "є презумпція невинуватості", та вийшов із будівлі ВАКСу.

Що передувало?

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

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