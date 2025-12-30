Підозрюваному в отриманні хабарів за голосування "слузі народу" Кісєлю обрали запобіжний захід, - ЗМІ

Підозрюваному в отриманні хабарів за голосування "слузі народу" Юрію Кісєлю обрали запобіжний захід.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне", Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував заставу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нардеп особисто повідомив про це журналістам після засідання. Водночас він не назвав суму застави. Адвокат Кісєля зазначив, що сторона захисту буде подавати на апеляцію.

Що відомо?

Кісєль є заступником голови фракції "Слуга народу" і керівником комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури.

Йому та іншим чотирьом нардепам повідомили про підозру як учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за "потрібне" голосування.

Читайте також: ВАКС продовжив строк дії обов’язків ексвіцепрем’єру Чернишову

Що каже Кісєль?

Народний депутат відкидає звинувачення НАБУ та САП.

Кісєль заявив, що хабарів за "потрібне" голосування не було. Водночас він визнав наявність групи у месенджері WhatsApp, в якій є 22 депутати - за його словами, жоден з них не отримував хабарів.

Прокурор подав клопотання про те, щоб розгляд обрання запобіжного заходу відбувався у закритому режимі, оскільки є "потреба збереження таємниці досудового розслідування".

Сторона захисту також попросила про це у зв’язку з тим, що під час засідання буде оголошуватися інформація про здоров’я депутата. Суд вирішив проводити засідання у закритому режимі.

Також читайте: Радіна - "слугам народу", які отримали підозру від НАБУ: Скільки коштувало голосування за закон 12414?

Що передувало?

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

Також читайте: Екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили термін дії обов’язків до 24 лютого