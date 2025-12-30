РУС
Подозреваемому в получении взяток за голосование "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения, - СМИ

Киселю избрали меру пресечения

Подозреваемому в получении взяток за голосование "слуге народа" Юрию Киселю избрали меру пресечения. 

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил залог.

Нардеп лично сообщил об этом журналистам после заседания. При этом он не назвал сумму залога. Адвокат Киселя отметил, что сторона защиты будет подавать апелляцию.

Что известно?

Кисель является заместителем председателя фракции "Слуга народа" и руководителем комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Ему и еще четырем нардепам сообщили о подозрении как участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды депутатами за "нужное" голосование.

Что говорит Кисель?

Народный депутат отвергает обвинения НАБУ и САП.

Кисель заявил, что взяток за "нужное" голосование не было. В то же время он признал наличие группы в мессенджере WhatsApp, в которой есть 22 депутата - по его словам, ни один из них не получал взяток.

Прокурор подал ходатайство о том, чтобы рассмотрение избрания меры пресечения проходило в закрытом режиме, поскольку есть "необходимость сохранения тайны досудебного расследования".

Сторона защиты также попросила об этом в связи с тем, что во время заседания будет объявляться информация о здоровье депутата. Суд решил проводить заседание в закрытом режиме.

Что предшествовало?

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

взятка (6273) голосование (1400) депутат (3366) коррупция (8858) Кисель Юрий (5)
Підірвав здоровʼя на тяжкій роботі?
показать весь комментарий
30.12.2025 19:20 Ответить
Короче - свободен и невиновен.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:18 Ответить
офіційна застава була не більше за суму в одному конверті? чи тільки сам конвірт?
показать весь комментарий
30.12.2025 19:15 Ответить
офіційна застава була не більше за суму в одному конверті? чи тільки сам конвірт?
показать весь комментарий
30.12.2025 19:15 Ответить
Короче - свободен и невиновен.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:18 Ответить
це заступник самого "великого" борця з корупцією АРАхамія,який аж НІЧОГО не знав ? дуже вірю !
показать весь комментарий
30.12.2025 20:04 Ответить
а ну давайте подумаємо,через скільки годин він буде в Ізраїлі?
показать весь комментарий
30.12.2025 19:20 Ответить
Підірвав здоровʼя на тяжкій роботі?
показать весь комментарий
30.12.2025 19:20 Ответить
Заступник голови фракції отримує хабарі за "правильне голосування."Там і голова фракції отримує,не тільки заступники.Його "гонорар"буде побільше.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:21 Ответить
Шкода, що під заставу, та ще й з невідмою сумою, та ще й без утримання в СІЗО.
показать весь комментарий
30.12.2025 19:49 Ответить
хвора потвора
показать весь комментарий
30.12.2025 19:50 Ответить
А, до речі, тут нагадаю, що в 2020-му народ проголосував на референдумі, що всі викриті на хабарництві до остаточного вироку суду мають сидіти в СІЗО... І без застави! Чого результати цього "рефередуму" не імплементовуються, і не застосовуються?
показать весь комментарий
30.12.2025 19:53 Ответить
А всі інші ,,дупотати" живуть на одну зарплату???
показать весь комментарий
30.12.2025 19:54 Ответить
Влада казнокрадів запанікувала: яким буде життя після Юзіка
https://www.youtube.com/watch?v=***********
показать весь комментарий
30.12.2025 19:57 Ответить
цікаво, куди здрісне... Монако слабо, пикою не вийшов
показать весь комментарий
30.12.2025 20:16 Ответить
 
 