Подозреваемому в получении взяток за голосование "слуге народа" Киселю избрали меру пресечения, - СМИ

Подозреваемому в получении взяток за голосование "слуге народа" Юрию Киселю избрали меру пресечения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил залог.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Нардеп лично сообщил об этом журналистам после заседания. При этом он не назвал сумму залога. Адвокат Киселя отметил, что сторона защиты будет подавать апелляцию.

Что известно?

Кисель является заместителем председателя фракции "Слуга народа" и руководителем комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Ему и еще четырем нардепам сообщили о подозрении как участникам организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде и обеспечивала получение неправомерной выгоды депутатами за "нужное" голосование.

Читайте также: ВАКС продлил срок действия полномочий экс-вице-премьера Чернышова

Что говорит Кисель?

Народный депутат отвергает обвинения НАБУ и САП.

Кисель заявил, что взяток за "нужное" голосование не было. В то же время он признал наличие группы в мессенджере WhatsApp, в которой есть 22 депутата - по его словам, ни один из них не получал взяток.

Прокурор подал ходатайство о том, чтобы рассмотрение избрания меры пресечения проходило в закрытом режиме, поскольку есть "необходимость сохранения тайны досудебного расследования".

Сторона защиты также попросила об этом в связи с тем, что во время заседания будет объявляться информация о здоровье депутата. Суд решил проводить заседание в закрытом режиме.

Читайте также: Радина - "слугам народа", которые получили подозрение от НАБУ: Сколько стоило голосование за закон 12414?

Что предшествовало?

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

Читайте также: Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Крупе продлили срок действия обязанностей до 24 февраля