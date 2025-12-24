Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Крупе продлили срок действия обязанностей до 24 февраля

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-главу МСЭК Хмельницкой области Татьяну Крупу.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, срок действия обязанностей продлен еще на 2 месяца.

До 24 февраля Крупа обязана:

- не отлучаться за пределы Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Киевской областей и города Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

- сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Дело Крупы

