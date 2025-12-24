РУС
Экс-руководительнице Хмельницкой МСЭК Крупе продлили срок действия обязанностей до 24 февраля

Дело Крупы: ВАКС продлил срок действия обязанностей

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-главу МСЭК Хмельницкой области Татьяну Крупу.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, срок действия обязанностей продлен еще на 2 месяца.

До 24 февраля Крупа обязана:

- не отлучаться за пределы Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Киевской областей и города Киева без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- сдать в уполномоченный орган свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, кроме паспорта гражданина Украины.

Дело Крупы

  • Напомним, что 5 октября 2024 года в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
  • Также сообщалось, что руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
  • 7 октября Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
  • 10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что проведет повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
  • 16 октября главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олийныком оформили инвалидность, "крышая"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел список имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
  • Цензор.НЕТ также опубликовал список из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
  • После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.
  • 9 декабря 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения жалобу защитников бывшей главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. Ей продлили срок меры пресечения.
  • 24 февраля 2025 года чиновницу Татьяну Крупу, подозреваемую в незаконном обогащении, уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК.
  • 20 марта 2025 года ВАКС продлил Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней (до 18.05.2025 включительно). В качестве альтернативы подозреваемой определен залог в размере 230 млн грн.
  • 31 марта Апелляционный суд уменьшил залог для экс-главы Хмельницкой МСЭК Крупы до 130 млн грн.
  • В июле 2025 года ВАКС продлил до 7 сентября срок содержания Крупы под стражей, но уменьшил альтернативу в виде залога со 112 до 56 млн грн.

Накрала мільйони і нічого,суть судової реформи,вкрав в магазині шмат ковбаси 3 роки
24.12.2025 15:04 Ответить
На нари потвору,пожиттєве з конфіскатом, особистого та родичів до сьомого коліна,майна !!))
24.12.2025 15:05 Ответить
Ех,тітонько! Мала б прізвище не Крупа, а Крупська, чи Крупініч - зараз ходила б по ізраільських пляжах під ручку з міндічем, але ще не вечір ...
24.12.2025 15:05 Ответить
Дівочу фіо у студію потрібно.
24.12.2025 15:08 Ответить
Ага! Щас! Тайна, трішки покопався в інеті, так і не знайшов.
24.12.2025 15:11 Ответить
По ходу тягнуть до того що спливуть строки за хабарництво.
І авжеж знову призначать на посаду компенсувавши кошти...
24.12.2025 15:08 Ответить
Посадити не захотіли в буцигарню.
24.12.2025 15:08 Ответить
А я кажу - якби в одній камері сидів ухилянт, тецекашник-любитель епілепсії, мсеківець-хабарник, то можна було б кивати на "обов'язок громадянина". А так - ні.
24.12.2025 15:09 Ответить
Трішки полиняла, але бадьора і на волі. Український суд - найгуманніший суд в світі.
24.12.2025 16:01 Ответить
 
 