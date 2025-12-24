Екскерівниці Хмельницької МСЕК Крупі продовжили термін дії обов’язків до 24 лютого

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на ексочільницю МСЕК Хмельниччини Тетяну Крупу.

Про це повідомила пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, строк дії обов'язків продовжено ще на 2 місяці.

До 24 лютого Крупа зобов'язана:

- не відлучатися за межі Хмельницької, Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Київської областей та міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати до уповноваженого органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.

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Справа Крупи

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