ВАКС избрал меру пресечения "слуге народа" Пивоварову: тот заявил о "презумпции невиновности"

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения депутату от фракции "Слуга народа" Евгению Пивоварову, которого подозревают во взяточничестве за голосование в Раде. Однако, что именно ВАКС решил применить к нардепу — неизвестно. Он отказался комментировать подробности.

Заседание в закрытом режиме

По ходатайству стороны обвинения суд принял решение проводить заседание в закрытом режиме.

"Прокурор заявил ходатайство, которое непосредственно касается публичности и открытости указанного рассмотрения. Речь идет о полномочиях прокурора обратиться в суд о проведении рассмотрения и обсуждения вопроса о применении меры пресечения в закрытом режиме в соответствии со статьей 27 Уголовного процессуального кодекса Украины. Есть два основания. Первое — необходимость обеспечения сохранения тайны. Второе — обеспечение безопасности участников уголовного производства", — заявил прокурор.

Решение суда

После судебного заседания Пивоваров вышел из зала суда, не сообщив, какую именно меру пресечения для него избрал суд.

Все остальные детали дела нардеп также отказался комментировать, заявив, что "есть презумпция невиновности", и вышел из здания ВАКСа.

Что предшествовало?

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.

