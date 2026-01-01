РУС
ВАКС избрал меру пресечения "слуге народа" Савченко по делу о взятках за голосование в Раде

Суд над Ольгой Савченко

Высший антикоррупционный суд рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения народному депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко. Ее подозревают в участии в группе, которая на регулярной основе получала взятки за принятие решений во время голосований в Верховной Раде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Решение ВАКС неизвестно

Мера пресечения остается неизвестной. Прокурор сообщил, что не имеет полномочий комментировать это дело.

Адвокат нардепа Савченко заявил, что есть формальный запрет распространять информацию по этому делу.

Заседание проходило в закрытом режиме

Соответствующее ходатайство выдвинул прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Анатолий Рыбалко.

"Я уважаю, что журналисты пришли в такой день, 1 января. Но есть необходимость сохранения тайны следствия, а также обеспечения безопасности участников уголовного производства", - обосновал прокурор свою позицию.

Подозреваемая и ее защитник поддержали это ходатайство. Адвокат Савченко подчеркнул, что материалы дела содержат "чувствительные сведения для общества и международных партнеров". Судья согласился с аргументами сторон и объявил заседание закрытым.

Что предшествовало?

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
  • 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
  • 31 декабря Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.

взятка (6275) Антикоррупционный суд (1337) мера пресечения (584) Савченко Ольга (1)
Топ комментарии
+2
Цікаво, в хто давав ці гроші, я маю на увазі давав, в не передавав. Це слідству не цікаво, але це не їх уровень
показать весь комментарий
01.01.2026 16:36 Ответить
+2
Савченко розчулено висякалася після суду - і пішла нах
показать весь комментарий
01.01.2026 16:41 Ответить
+2
zельона корабельна сосна і гнида
показать весь комментарий
01.01.2026 16:43 Ответить
невже особисте зобов'язання?
показать весь комментарий
01.01.2026 16:33 Ответить
Цікаво, в хто давав ці гроші, я маю на увазі давав, в не передавав. Це слідству не цікаво, але це не їх уровень
показать весь комментарий
01.01.2026 16:36 Ответить
У вашій уяві мабуть за кожний натиск на кнопку їй кидали котлету грошей?
Там мабудь усе простіше було, кожного місяця йшла "додаткова" зарплатня, типу допомоги.
Доречі все це стосується мабуть усіх депутатів з усіх фракцій.
показать весь комментарий
01.01.2026 16:43 Ответить
****** Віталік ****** і не думаєш
показать весь комментарий
01.01.2026 16:47 Ответить
В моїй уяві уявляється ціла система доплат і заохочень.Крім стабільно твердої доплати за фракційність є разові виплати за потрібне голосування,за разові акціі (наприклад набити морду опоненту біля трибуни),за відвідини фронту,за рекламу зеленої справи,за вміння де треба гавкнути і де треба лизнути і так далі.Ми - партія зелених - гордо сказав один слуга, - ми берем тільки зеленими...
показать весь комментарий
01.01.2026 17:01 Ответить
дивно , продаж голосу за гречку чи гроши завжди були національною традицією українців . І тут натобі підозра та запобіжний засіб
показать весь комментарий
01.01.2026 16:37 Ответить
І то правда
показать весь комментарий
01.01.2026 16:42 Ответить
питання!
бан видають, ті що тягнуть той шлак на цензор?
чи, особисто .......
показать весь комментарий
01.01.2026 16:41 Ответить
Савченко розчулено висякалася після суду - і пішла нах
показать весь комментарий
01.01.2026 16:41 Ответить
А в прокурора не плюнула ?
показать весь комментарий
01.01.2026 16:44 Ответить
Показала фак
показать весь комментарий
01.01.2026 16:45 Ответить
Потужно ?
показать весь комментарий
01.01.2026 16:47 Ответить
"чутливі відомості для суспільства та міжнародних партнерів".Дійсно,навіщо її виборців розчаровувати їхньою тупістю
показать весь комментарий
01.01.2026 16:43 Ответить
А **** виборці хотіли?Обрали у 19р 30річну(зараз їй 36р) пустишку щоб що?
показать весь комментарий
01.01.2026 16:47 Ответить
Що-що ! Вона обіцяла посилити прозорість державних фінансів, боротися з корупцією в економічній сфері та сприяти розвитку регіонів, зокрема Київської області.
показать весь комментарий
01.01.2026 16:49 Ответить
💵 За продаж голосів у Раді, п'ять нардепів отримали запобіжні заходи - суд визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень і 30 млн гривень застави, іншим двом - по 20 млн гривень, п'ятому депутату - 16,6 млн гривень.
показать весь комментарий
01.01.2026 17:00 Ответить
Такими темпами скоро майже всіх слуг окільцюють! Для стефанчука потрібно замовити браслет особливо великого розміру!
показать весь комментарий
01.01.2026 17:04 Ответить
показать весь комментарий
01.01.2026 17:13 Ответить
 
 