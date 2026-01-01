ВАКС избрал меру пресечения "слуге народа" Савченко по делу о взятках за голосование в Раде

Высший антикоррупционный суд рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения народному депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко. Ее подозревают в участии в группе, которая на регулярной основе получала взятки за принятие решений во время голосований в Верховной Раде.

Решение ВАКС неизвестно

Мера пресечения остается неизвестной. Прокурор сообщил, что не имеет полномочий комментировать это дело.

Адвокат нардепа Савченко заявил, что есть формальный запрет распространять информацию по этому делу.

Заседание проходило в закрытом режиме

Соответствующее ходатайство выдвинул прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Анатолий Рыбалко.

"Я уважаю, что журналисты пришли в такой день, 1 января. Но есть необходимость сохранения тайны следствия, а также обеспечения безопасности участников уголовного производства", - обосновал прокурор свою позицию.

Подозреваемая и ее защитник поддержали это ходатайство. Адвокат Савченко подчеркнул, что материалы дела содержат "чувствительные сведения для общества и международных партнеров". Судья согласился с аргументами сторон и объявил заседание закрытым.

Что предшествовало?

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.

31 декабря Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.

