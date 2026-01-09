"Торговля голосами" в Раде: за "слуг народа" Савченко и Пивоварова внесли почти 36,7 млн грн, - СМИ
За двух народных депутатов от "Слуги народа" Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова, которых подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде, внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.
Об этом узнали журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.
Кто внес залог?
Из источников в правоохранительных органах журналисты узнали, что 8 января 16,6 млн грн залога, назначенных Высшим антикоррупционным судом, за Ольгу Савченко внес один из ее адвокатов Игорь Фомин.
Он рассказал, что часть внесенных средств — его личные, еще часть — "пришлось одолжить" из-за больших размеров залогов для участников дела. По его словам, теперь стороны обвинения и защиты "продолжат работать в рамках досудебного расследования".
Также 8 января залог за Евгения Пивоварова внесли 7 физических лиц, платежами от 150 тысяч до 5 миллионов гривен. Общая сумма — почти 20 миллионов гривен.
Что известно о деле
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
- 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
- 31 декабря Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
Вищий антикорупційний суд як орган є юридичною особою, що фінансується з держбюджету, і його працівники отримують зарплату з відповідних бюджетних програм.
ще раз - отримують зарплату з відповідних бюджетних програм.
заставу, призначену Вищим антикорупційним судом, за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів
це і є круговорот у природі
а скільки дронів куплять на 36 700 000 грн знають усі