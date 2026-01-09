РУС
1 635 17

"Торговля голосами" в Раде: за "слуг народа" Савченко и Пивоварова внесли почти 36,7 млн грн, - СМИ

Евгений Пивоваров и Ольга Савченко
Фото: Схеми

За двух народных депутатов от "Слуги народа" Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова, которых подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде, внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

Об этом узнали журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.

Кто внес залог?

Из источников в правоохранительных органах журналисты узнали, что 8 января 16,6 млн грн залога, назначенных Высшим антикоррупционным судом, за Ольгу Савченко внес один из ее адвокатов Игорь Фомин.

Он рассказал, что часть внесенных средств — его личные, еще часть — "пришлось одолжить" из-за больших размеров залогов для участников дела. По его словам, теперь стороны обвинения и защиты "продолжат работать в рамках досудебного расследования".

Также 8 января залог за Евгения Пивоварова внесли 7 физических лиц, платежами от 150 тысяч до 5 миллионов гривен. Общая сумма — почти 20 миллионов гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Торговля голосами" в Раде: для 5 "слуг народа" ВАКС назначил залоги от 16 до 40 млн грн

Что известно о деле

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
  • 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
  • 31 декабря Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.

Читайте также: Радина – "слугам народа", получившим подозрение от НАБУ: Сколько стоило голосование за закон 12414?

Автор: 

Кругообіг корупційного бабла в "зеленій природі"
Підозра і Раду вони не покидають?
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти і виходити під заставу... життя одних не варто *****, а інші владики світу... Влада нічого міняти не хоче, а ви і дальше дебіли подихайте за країну мрій...
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
Кругообіг корупційного бабла в "зеленій природі"
Підозра і Раду вони не покидають?
і голосуватимуть за пацана цифровика в Міністра Оборони, щоб ДІЄЮ вибрав РИГОВЛАДУзЄвладу знову
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти і виходити під заставу... життя одних не варто *****, а інші владики світу... Влада нічого міняти не хоче, а ви і дальше дебіли подихайте за країну мрій...
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
Тл шо корупціонерів треба розстрілювати згоден. А стосовно іншого, якщо не хочете воювати за Україну будете помирати за *****.
Цікаво хто ж це позичив адвокату щоб внести за Савченко? Чи перевірять законність внесених коштів.Гарно,мабуть, заробляють адвокати,що за своїх клієнтів ще можуть гроші вносити.Адвокати і депутати в долях.Вже пора міняти закони,нічого застави за корупціонерів вносити.Здійснив злочин - в буцигарню.
Якісь дешеві "слуги" пішли. Для них 37 лямів то так шашлики з ночівлею. Суд гуманно поступив - дєвочку не можна в Качанівську колонію і песональну камеру баби Йулі, бо там стріляють; а красіваго мальчика також на зону ніззя, бо швидко змінить колір з зеленого на голубий.
ТАК ВОТ ЗВІДКІЛЯ ТАКІ СПІВАКИ !?)
Чому мовчить "потужний" про факти корупції у своєму оточенні, і про те що НАБУ вручає чергові підозри "слугам народу"? Тиша! Наче його це не стосується.
царь не лох, это не он, а челядь. А, еще нарид плохой достался, так-то бы зелёный царь батюшка показал бы этому пуйлу
Поки одні по 37 лямів вносять як заставу,інші з останні гривні на ЗСУ донатять, країна мрій блд,ржіть ,ржіть гучніше.
так потужний же говорил шо коррупции нет у нас, получается опять соврал?
Слава ТЦК!
Це все зеленський 100 відсотків цього гандона на довічне з повною конфіскацією
Зарплати суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) значно варіюються залежно від досвіду та посади, але в січні 2025 року коливалися від близько 190 000 до 270 000+ гривень на місяць, залежно від конкретної особи та надбавок, .

Вищий антикорупційний суд як орган є юридичною особою, що фінансується з держбюджету, і його працівники отримують зарплату з відповідних бюджетних програм.

ще раз - отримують зарплату з відповідних бюджетних програм.

заставу, призначену Вищим антикорупційним судом, за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів

це і є круговорот у природі

а скільки дронів куплять на 36 700 000 грн знають усі

"КТО НЕ РАБОТАЕТ ,ТОТ ЕСТ.УЧИСЬ СТУДЕНТ!"-таке сказав Федя студенту Шуріку.
Ну за кожну зелену шваль такі застави і на ЗСУ.
