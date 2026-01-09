"Торговля голосами" в Раде: за "слуг народа" Савченко и Пивоварова внесли почти 36,7 млн грн, - СМИ

Фото: Схеми

За двух народных депутатов от "Слуги народа" Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова, которых подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде, внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

Об этом узнали журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода), информирует Цензор.НЕТ.

Кто внес залог?

Из источников в правоохранительных органах журналисты узнали, что 8 января 16,6 млн грн залога, назначенных Высшим антикоррупционным судом, за Ольгу Савченко внес один из ее адвокатов Игорь Фомин.

Он рассказал, что часть внесенных средств — его личные, еще часть — "пришлось одолжить" из-за больших размеров залогов для участников дела. По его словам, теперь стороны обвинения и защиты "продолжат работать в рамках досудебного расследования".

Также 8 января залог за Евгения Пивоварова внесли 7 физических лиц, платежами от 150 тысяч до 5 миллионов гривен. Общая сумма — почти 20 миллионов гривен.

Что известно о деле

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.

31 декабря Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.

