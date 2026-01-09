"Торгівля голосами" у Раді: за "слуг народу" Савченко та Пивоварова внесли майже 36,7 млн грн, - ЗМІ
За двох народних депутатів від "Слуги народу" Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді, внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.
Про це дізналися журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.
Хто вніс застави?
Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 8 січня 16,6 мільйонів гривень застави, призначених Вищим антикорупційним судом, за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів Ігор Фомін.
Він розповів, що частина внесених коштів — його особисті, ще частину –– "довелось позичити" через великі розміри застав для учасників справи. За його словами, тепер сторони обвинувачення і захисту "продовжать працювати у межах досудового розслідування".
Також 8 січня заставу за Євгена Пивоварова внесли 7 фізичних осіб, платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень. Загальна сума –– майже 20 мільйонів гривень.
Що відомо про справу
- 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
- За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
- 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
- 31 грудня Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.
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Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441