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Новини Хабарництво у владі Підкуп нардепів за голосування у Раді
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"Торгівля голосами" у Раді: за "слуг народу" Савченко та Пивоварова внесли майже 36,7 млн грн, - ЗМІ

Євген Пивоваров та Ольга Савченко
Фото: Схеми

За двох народних депутатів від "Слуги народу" Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді, внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

Про це дізналися журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.

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Хто вніс застави?

Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 8 січня 16,6 мільйонів гривень застави, призначених Вищим антикорупційним судом, за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів Ігор Фомін.

Він розповів, що частина внесених коштів — його особисті, ще частину –– "довелось позичити" через великі розміри застав для учасників справи. За його словами, тепер сторони обвинувачення і захисту "продовжать працювати у межах досудового розслідування".

Також 8 січня заставу за Євгена Пивоварова внесли 7 фізичних осіб, платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень. Загальна сума –– майже 20 мільйонів гривень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Торгівля голосами" у Раді: для 5 "слуг народу" ВАКС призначив застави від 16 до 40 млн грн

Що відомо про справу

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
  • 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
  • 31 грудня Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

Також читайте: Радіна - "слугам народу", які отримали підозру від НАБУ: Скільки коштувало голосування за закон 12414?

Автор: 

хабар (4807) застава (775) Слуга народу (2872) Пивоваров Євген (3) Савченко Ольга (3)
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Топ коментарі
+14
Кругообіг корупційного бабла в "зеленій природі"
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09.01.2026 18:42 Відповісти
+8
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти і виходити під заставу... життя одних не варто *****, а інші владики світу... Влада нічого міняти не хоче, а ви і дальше дебіли подихайте за країну мрій...
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
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09.01.2026 18:47 Відповісти
+7
Підозра і Раду вони не покидають?
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09.01.2026 18:44 Відповісти

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