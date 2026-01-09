"Торгівля голосами" у Раді: за "слуг народу" Савченко та Пивоварова внесли майже 36,7 млн грн, - ЗМІ

Фото: Схеми

За двох народних депутатів від "Слуги народу" Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за голосування у Верховній Раді, внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

Про це дізналися журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), інформує Цензор.НЕТ.

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Хто вніс застави?

Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що 8 січня 16,6 мільйонів гривень застави, призначених Вищим антикорупційним судом, за Ольгу Савченко вніс один з її адвокатів Ігор Фомін.

Він розповів, що частина внесених коштів — його особисті, ще частину –– "довелось позичити" через великі розміри застав для учасників справи. За його словами, тепер сторони обвинувачення і захисту "продовжать працювати у межах досудового розслідування".

Також 8 січня заставу за Євгена Пивоварова внесли 7 фізичних осіб, платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень. Загальна сума –– майже 20 мільйонів гривень.

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Що відомо про справу

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

31 грудня Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

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