5 104 59
Станом на ранок обшуки НАБУ в офісі "Батьківщини" тривають, - Плінський
Детективи НАБУ станом на ранок продовжують слідчі дії в головному офісі партії "Батьківщина" у Києві.
Про це повідомив журналіст Євген Плінський, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Станом на 6.30 ранку дуже схоже що слідчі дії НАБУ в головному офісі БЮТ на Турівській тривають.
Біля будівлі стоять кілька мікроавтобусів якими можуть користуватися детективи НАБУ", - зазначив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
Хабарі за голосування у Раді
- 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
- За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
- 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
- 31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.
- 1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.
- За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.
Топ коментарі
+22 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар14.01.2026 08:24 Відповісти Посилання
+16 Igor Karatsuba
показати весь коментар14.01.2026 08:25 Відповісти Посилання
+9 Yriii Yriii #538882
показати весь коментар14.01.2026 08:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Показово, як сьогодні для звільнення Малюка в Раді найбільше зробив Давид Арахамія, якому Малюк відмовився виписати підозру про держзраду. Показово, як його хвалила Тимошенко, а потім голосами її фракції була проголосована відставка.
Железняк розповідав - що 186 СЛУГ голосували вчора усе, що було прийнято за день а на МАЛЮКА 20 штук не дали свої голоси...
