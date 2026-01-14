Цензор.НЕТ
Станом на ранок обшуки НАБУ в офісі "Батьківщини" тривають, - Плінський

Детективи НАБУ станом на ранок продовжують слідчі дії в головному офісі партії "Батьківщина" у Києві.

Про це повідомив журналіст Євген Плінський, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Станом на 6.30 ранку дуже схоже що слідчі дії НАБУ в головному офісі БЮТ на Турівській тривають.

Біля будівлі стоять кілька мікроавтобусів якими можуть користуватися детективи НАБУ", - зазначив він.

Обшуки в офісі Батьківщини: що відомо станом на ранок 14 січня?

Що передувало?

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

Хабарі за голосування у Раді

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
  • 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
  • 31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.
  • 1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.
  • За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

вона вже на інвалідному візку ,хрен наздогониш
14.01.2026 08:24 Відповісти
ВАНЯ !!! ВАНЯ !!!

ти де ?

Суліма, прокидайся. Матка в небезпеці !!!
14.01.2026 08:25 Відповісти
Вона працює !
14.01.2026 08:26 Відповісти
Гроші самоскидами вивозять?
14.01.2026 08:19 Відповісти
Тимошенко ловлять?
14.01.2026 08:19 Відповісти
14.01.2026 08:24 Відповісти
за ловлять невідомо, але іван сулима вже до офісу бочку з порохом підкотив ))
14.01.2026 08:47 Відповісти
якщо би вчора впіймали - Малюк би був діючий ...
14.01.2026 09:26 Відповісти
я не глузую - всього 224 голосів було би без голосів "Батьківщини"
14.01.2026 09:48 Відповісти
Юлі Волю !
14.01.2026 08:21 Відповісти
14.01.2026 08:25 Відповісти
Ваня давно відрікся від баб Юлі
14.01.2026 08:35 Відповісти
і нік свій поміняв )) на дівочий ))
14.01.2026 08:48 Відповісти
Ваня кумира змінив, тепер це Залужний
14.01.2026 10:09 Відповісти
)) зрадивший один раз, буде зраджувати нескінченно
14.01.2026 10:20 Відповісти
Вагя Суліма з горя запив. Там "прокидайся" буде важким. Делірій - він такий делірій. 😊
14.01.2026 08:36 Відповісти
Трошки зачекайте. Чувак зараз подрочить на пальтрет та як стане на захист цноти і довершеності баби Йулі.
14.01.2026 08:42 Відповісти
І Володими Марченко. І ще кілька персонажів місцевих. Мабуть, поспіхом збирать торби. І готують заяви про політичне переслідування.
14.01.2026 08:43 Відповісти
14.01.2026 08:26 Відповісти
Вона вже мабуть газує, як у молодості.
14.01.2026 08:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=o7ZSQtXM5AA&list=RDo7ZSQtXM5AA&start_radio=1

вона працює

(с) Процишин офіційний
14.01.2026 08:35 Відповісти
Любі друзі !! ))
14.01.2026 08:29 Відповісти
ой молодість і недосвідченість...

Любі друзі - то Ющенко.

а Юля казала Любі мої
14.01.2026 09:08 Відповісти
Це дуже приємно ,коли у 70 років вважають молодим !!))
14.01.2026 09:49 Відповісти
70 - то ще юнышіство
14.01.2026 13:46 Відповісти
Усі пацюки і що? Мафія зелених керує
14.01.2026 08:29 Відповісти
Люлі волю!
14.01.2026 08:32 Відповісти
іван суліма ! алярм тут бабу юльку паплюжать
14.01.2026 08:32 Відповісти
Коли НАБУ приїде з обшуками до татарова?
14.01.2026 08:32 Відповісти
ну що за дивні питання?
як буде у Татарова своя фракція у ВР, так одразу і прийде
14.01.2026 09:19 Відповісти
Тобто 11 голосів тиМОШоНКівців за відставку Малюка - то ніяка не помста, не роліьика і не зрада, а чистий ( насправді - брудний) бізнес? 🤔 А я все-таки думаю, що Жюля таки пов'язана з пуциним ще у совіцькі часи через кагебе. Саме вона знищила Ющенка і не дозволила йому стати успішним президентом і остаточно відірвати Україну від мацкви.
14.01.2026 08:34 Відповісти
І саме тому він підписав універсал з Януковочем.
На кого розраховані ці казки?
14.01.2026 08:44 Відповісти
На кого ти розраховуєш? За юліну ширку забув? За хі-хі з х...лом? У Ющенка не було більшості в парламенті.
14.01.2026 08:49 Відповісти
А було у тому Універсалі?
14.01.2026 09:05 Відповісти
Оце попали....Юля вже виїхала за кордон?
14.01.2026 08:34 Відповісти
А обшуки в храмах моспархату будуть?
14.01.2026 08:36 Відповісти
Фотки с шуфричем на египетском пляжике изымите и всем покажите,а то есть ещё неверующие в то,чья она лярва.
14.01.2026 08:42 Відповісти
Цікаво що то за законопроекти, вона ж давно нічого не вирішує цій раді,за що ця "битва".
14.01.2026 08:46 Відповісти
то у Зе не вистачає на призначення Шмигаляки з Альбертичем,
ось він так оригінально голоси і шукає🍆🍆🍆

проте ефект може бути зворотній:
ВАНА легко може сказати: "Раз ти такий тупий, Зе, то збільшую ціну на голоси БЮТчан вдвічі. Або плати, або залишишся без міністра оборони, міністра енергетики і мінцифри..."

Сподіваюсь Зе розуміє, що для нього зараз не час бикувати
14.01.2026 09:50 Відповісти
ТОБТО, коли ВАНА 11-ма голосами свої рабів валила голову СБУ ( бо без цих одинадцять голосів було лише 224 ( навіть 20 слуг відмовилися голосувати ЗА зняття Малюка), НАБУ збирали манатки їхати на обшук в офіс ЮЛЬКИ?
14.01.2026 08:47 Відповісти
цілий день шукала, хто ж ті четверо з БЮТ, котрі не дали своє ЗА ?Троє були "проти" а один "утримався."
14.01.2026 08:49 Відповісти
История всегда повторяется. Первый раз - Трагедия. Второй раз как Фарс.
Юлі - Волю! .
14.01.2026 08:52 Відповісти
Чому досі мовчить Яценюк??
14.01.2026 08:54 Відповісти
Вікторія Сюмар:
...
Показово, як сьогодні для звільнення Малюка в Раді найбільше зробив Давид Арахамія, якому Малюк відмовився виписати підозру про держзраду. Показово, як його хвалила Тимошенко, а потім голосами її фракції була проголосована відставка.
...
14.01.2026 08:55 Відповісти
Старість - не радість
14.01.2026 09:37 Відповісти
Качановка, ночі сповнені вогня,
Качановка ,навік згубила ти юля....
14.01.2026 09:02 Відповісти
юля! юля! юля!



а, в молодості була гарнюня!
маленька, жопаста, невідмовна!
ехххх.....
роки роки!
14.01.2026 09:06 Відповісти
Страшненька дівчинка намагалася корчити страшні пики, але від цього ставала тільки красивішою.
14.01.2026 09:47 Відповісти
Мабуть оті самі двадцять СЛУГ , що не дали голоси ЗА відставку Малюка, її й заложили НАБУ?
Железняк розповідав - що 186 СЛУГ голосували вчора усе, що було прийнято за день а на МАЛЮКА 20 штук не дали свої голоси...
14.01.2026 09:09 Відповісти
була б у Зе монобільшість,
тоді не треба було б у Йулі обшукати голоси,
але яка там монобільшість, коли з неї навіть Юзік втік
(і детективи НАБУ і САП, ви там обережніше... Йуля вам не Юзік - вона "з'їсть" всіх)
14.01.2026 09:29 Відповісти
Пропонувати хабар і дати хабар це зовсім різні речі. Фіга вони щось знайдуть.
14.01.2026 09:16 Відповісти
