Станом на ранок обшуки НАБУ в офісі "Батьківщини" тривають, - Плінський

Детективи НАБУ станом на ранок продовжують слідчі дії в головному офісі партії "Батьківщина" у Києві.

Про це повідомив журналіст Євген Плінський, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Станом на 6.30 ранку дуже схоже що слідчі дії НАБУ в головному офісі БЮТ на Турівській тривають.

Біля будівлі стоять кілька мікроавтобусів якими можуть користуватися детективи НАБУ", - зазначив він.

Що передувало?

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

Хабарі за голосування у Раді

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.

За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

