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Новини Фото Обшуки в керівництва ТЦК
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СБУ проводить обшуки у керівника Закарпатського ТЦК Савчука, - ЗМІ (оновлено)

Прямо зараз СБУ проводить обшуки у керівника Закарпатського ОТЦК та СП Андрія Савчука.

Про це повідомив у телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

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Андрій Савчук

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Що вже відомо?

"Ранок починається не з кави: СБУ проводить обшуки у керівника Закарпатського ОТЦК та СП Андрія Савчука

За моєю інформацією, прямо зараз співробітники Служби безпеки України проводять обшуки у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування Андрія Савчука", - повідомив він.

Деталі

"Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)", - цитує журналіст повідомленні пресцентру СБУ.

Більше інформації Глагола обіцяє надати згодом.

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Автор: 

обшук (2072) СБУ (14063) ТЦК та СП (1279) Закарпатська область (2289)
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Топ коментарі
+22
Всі тцкшники корупціонери і мародери, під час війни.
Цим мародерам або пожиттєве або на фронт в окопи.
Наївні тцкшні мародери досі гадають, що відкупляться або втечуть за кордон, після війни, слідом за своїм паханом зелею?
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29.12.2025 09:33 Відповісти
+13
Це "оповіщення".
Йому "оповістять" суму грошей і відпустять.
Не хвилюйтесь так....
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29.12.2025 10:07 Відповісти
+12
Шо ж він так лоханувся? - перестав ділитися?
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29.12.2025 09:35 Відповісти

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