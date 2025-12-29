СБУ проводить обшуки у керівника Закарпатського ТЦК Савчука, - ЗМІ (оновлено)

Прямо зараз СБУ проводить обшуки у керівника Закарпатського ОТЦК та СП Андрія Савчука.

Про це повідомив у телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.

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Що вже відомо?

"Ранок починається не з кави: СБУ проводить обшуки у керівника Закарпатського ОТЦК та СП Андрія Савчука

За моєю інформацією, прямо зараз співробітники Служби безпеки України проводять обшуки у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування Андрія Савчука", - повідомив він.

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"Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)", - цитує журналіст повідомленні пресцентру СБУ.

Більше інформації Глагола обіцяє надати згодом.

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