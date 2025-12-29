СБУ проводить обшуки у керівника Закарпатського ТЦК Савчука, - ЗМІ (оновлено)
Прямо зараз СБУ проводить обшуки у керівника Закарпатського ОТЦК та СП Андрія Савчука.
Про це повідомив у телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола, інформує Цензор.НЕТ.
Що вже відомо?
"Ранок починається не з кави: СБУ проводить обшуки у керівника Закарпатського ОТЦК та СП Андрія Савчука
За моєю інформацією, прямо зараз співробітники Служби безпеки України проводять обшуки у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування Андрія Савчука", - повідомив він.
Деталі
"Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)", - цитує журналіст повідомленні пресцентру СБУ.
Більше інформації Глагола обіцяє надати згодом.
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Цим мародерам або пожиттєве або на фронт в окопи.
Наївні тцкшні мародери досі гадають, що відкупляться або втечуть за кордон, після війни, слідом за своїм паханом зелею?
Йому "оповістять" суму грошей і відпустять.
Не хвилюйтесь так....