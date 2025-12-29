СБУ проводит обыски у руководителя Закарпатского ТЦК Савчука, - СМИ (обновлено)

Прямо сейчас СБУ проводит обыски у руководителя Закарпатского ОТЦК и СП Андрея Савчука.

Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обыски у нардепа Корявченкова пока не проводятся, - НАБУ

Что уже известно?

"Утро начинается не с кофе: СБУ проводит обыски у руководителя Закарпатского ОТЦК и СП Андрея Савчука

По моей информации, прямо сейчас сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования Андрея Савчука", - сообщил он.

Детали

"Мероприятия проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146 Уголовного кодекса Украины)", - цитирует журналист сообщении пресс-центра СБУ.

Больше информации Глагола обещает предоставить позже.

Читайте: У семьи топ-чиновника СБУ Семенюка нашли элитное имущество: Служба безопасности опровергла незаконное обогащение