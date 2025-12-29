СБУ проводит обыски у руководителя Закарпатского ТЦК Савчука, - СМИ (обновлено)
Прямо сейчас СБУ проводит обыски у руководителя Закарпатского ОТЦК и СП Андрея Савчука.
Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.
Что уже известно?
"Утро начинается не с кофе: СБУ проводит обыски у руководителя Закарпатского ОТЦК и СП Андрея Савчука
По моей информации, прямо сейчас сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования Андрея Савчука", - сообщил он.
Детали
"Мероприятия проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146 Уголовного кодекса Украины)", - цитирует журналист сообщении пресс-центра СБУ.
Больше информации Глагола обещает предоставить позже.
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Цим мародерам або пожиттєве або на фронт в окопи.
Наївні тцкшні мародери досі гадають, що відкупляться або втечуть за кордон, після війни, слідом за своїм паханом зелею?
Йому "оповістять" суму грошей і відпустять.
Не хвилюйтесь так....