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СБУ проводит обыски у руководителя Закарпатского ТЦК Савчука, - СМИ (обновлено)

Прямо сейчас СБУ проводит обыски у руководителя Закарпатского ОТЦК и СП Андрея Савчука.

Об этом сообщил в телеграм-канале журналист Виталий Глагола, информирует Цензор.НЕТ.

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Андрей Савчук

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Что уже известно?

"Утро начинается не с кофе: СБУ проводит обыски у руководителя Закарпатского ОТЦК и СП Андрея Савчука

По моей информации, прямо сейчас сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования Андрея Савчука", - сообщил он.

Детали

"Мероприятия проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146 Уголовного кодекса Украины)", - цитирует журналист сообщении пресс-центра СБУ.

Больше информации Глагола обещает предоставить позже.

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Автор: 

обыск (1957) СБУ (20867) ТЦК (1223) Закарпатская область (2788)
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Топ комментарии
+22
Всі тцкшники корупціонери і мародери, під час війни.
Цим мародерам або пожиттєве або на фронт в окопи.
Наївні тцкшні мародери досі гадають, що відкупляться або втечуть за кордон, після війни, слідом за своїм паханом зелею?
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29.12.2025 09:33 Ответить
+13
Це "оповіщення".
Йому "оповістять" суму грошей і відпустять.
Не хвилюйтесь так....
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29.12.2025 10:07 Ответить
+12
Шо ж він так лоханувся? - перестав ділитися?
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29.12.2025 09:35 Ответить

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