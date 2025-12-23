РУС
2 336 42

У семьи топ-чиновника СБУ Семенюка нашли элитное имущество: Служба безопасности опровергла незаконное обогащение

У семьи топ-чиновника СБУ Константина Семенюка нашли люксовую недвижимость

Семья главы Полтавского управления СБУ Константина Семенюка в период 2021-2023 годов приобрела в собственность недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 12 миллионов гривен. Речь идет о премиум-автомобилях Mercedes-Benz, Audi Q8, апартаментах площадью 120 квадратных метров в Черновцах и доле в комплексе отдыха в Буковинских Карпатах.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.

Имущество родителей жены Семенюка

Как говорится в расследовании, имущество, оформленное на родителей жены Константина Семенюка, семья приобрела в период, когда он занимал руководящие должности в Службе безопасности Украины. В частности, тогда он возглавлял отдел контрразведывательной защиты интересов государства в Черновицком СБУ и был заместителем Винницкого управления СБУ.

"Схемы" нашли доказательства, что по крайней мере частью этого имущества – Audi Q8 и апартаментами в Черновцах – пользуется сам Семенюк с женой.

В частности, в ноябре 2021 года теща Семенюка Галина Гуштык приобрела апартаменты в ЖК бизнес-класса в Черновцах общей площадью 120 квадратных метров.

  • Продавцом недвижимости был Титус Скрипа, отец застройщика и депутата Черновицкого горсовета Ромео Скрипы, в отношении которого местная Государственная фискальная служба расследовала уголовное производство по уклонению от уплаты налогов с продажи квартир в этом ЖК.

У семьи топ-чиновника СБУ Константина Семенюка нашли люксовую недвижимость

С 2016 года в этом же черновицком управлении ГФС инспектором работала Марина Семенюк – жена Константина Семенюка, который в то время возглавлял отдел в Черновицком СБУ.

Мать Марины Семенюк смогла приобрести эти апартаменты за 1,5 миллиона гривен. Хотя их рыночная стоимость на тот момент была в два раза выше – около 3 миллионов гривен, сообщают "Схемы".

В апартаментах поселилась сама семья Семенюка – жена Марина Семенюк с детьми, это указано в ее декларации. 

В комментарии Цензор.НЕТ пресс-служба СБУ сообщила, что квартира в Черновцах была приобретена матерью жены чиновника СБУ в 2021 году, после того как женщина вернулась в Украину с заработков за границей. Юридическое оформление этого объекта недвижимости она осуществляла напрямую с продавцом квартиры.

Также "на момент приобретения этой недвижимости в 2021 году жена должностного лица СБУ находилась в декретном отпуске, не осуществляла своих должностных обязанностей как работник ГФС и не могла влиять на ход уголовных производств".

Автомобили и другая недвижимость

В материале "Схем" говорится, что в мае 2023 года тесть Семенюка Василий Гуштык стал владельцем автомобиля Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE 350D 2020 года выпуска. Стоимость автомобиля, согласно объявлению о его продаже, составляла 75 тысяч долларов (около трех миллионов гривен).

У семьи топ-чиновника СБУ Константина Семенюка нашли люксовую недвижимость

В октябре 2023 года Гуштык приобрел в собственность еще один автомобиль – Audi Q8 2019 года выпуска. Цена продажи, по данным официального реестра МВД, составляла всего 68 тысяч гривен при рыночной стоимости автомобиля всего в 60 тысяч долларов. Эту же стоимость сделки указала Марина Семенюк в своей декларации.

У семьи топ-чиновника СБУ Константина Семенюка нашли люксовую недвижимость

Продавцом автомобиля оказался винницкий бизнесмен Андрей Опанасюк, который попадал в поле зрения Винницкого управления СБУ, заместителем руководителя которого на тот момент работал Константин Семенюк.

По словам Опанасюка, СБУ исследовало приобретение бизнесменом имущественного комплекса "Винницкого лампового завода" из-за того, что им ранее владели якобы россияне, и дало "положительную оценку" этой покупке.

В пресс-службе СБУ нам заявили, что никаких проверок приобретения не проводили, потому что "это не предусмотрено законом". Однако подтвердили, что бизнесмен имел статус свидетеля в уголовном производстве по изменениям в собственности "Винницкого лампового завода". При этом отметили, что покупкой занимался сам тесть.

  • Предприятие "Винницкий ламповый завод" фигурирует в двух уголовных производствах Управления СБУ в Винницкой области. 
  • Другое уголовное производство, где фигурирует "Винницкий ламповый завод", было начато Управлением СБУ в Винницкой области в 2023 году. Оно касалось незаконного отчуждения государственного имущества Украины, в частности ОАО "Винницкий ламповый завод", которое осуществила группа лиц из числа граждан РФ, заявила СБУ.

Карпаты

При этом, как удалось выяснить "Схемам" с помощью источников, имеющих доступ к базе данных об официальных доходах, с которых уплачивались налоги, Василий Гуштык с 1998 по декабрь 2023 года официально заработал около 900 тысяч гривен, а его жена вообще ничего официально не зарабатывала в Украине.

На вопрос о том, откуда у семьи деньги на недвижимость, автомобили и базу отдыха, Василий Гуштык в комментарии "Схемам" сообщил, что его жена уже около 20 лет работает на заработках в Италии, однако отказался указать, о каком размере дохода идет речь.

Как говорится в материале, в тот же период – в октябре 2023 года тесть Семенюка Василий Гуштык также приобрел треть земельных участков площадью 2 гектара в Буковинских Карпатах вблизи Национального природного парка "Вижницкий", на которых расположен комплекс отдыха с двумя коттеджами, бассейном, чаном и панорамной сауной.

У семьи топ-чиновника СБУ Константина Семенюка нашли люксовую недвижимость

Комментарий СБУ о Гуштике

"Транспортные средства тесть чиновника СБУ приобрел через площадки по продаже подержанных авто. Соответственно, вся коммуникация по этому поводу, включая вопросы юридического оформления и финансовой оценки автомобилей, велась через них.

Право на пользование одним из транспортных средств тесть должностного лица СБУ предоставил своей дочери. Данный факт Константин Семенюк указал в декларации, как это предусмотрено законодательством. Сам сотрудник Службы безопасности передвигается на автомобилях, принадлежащих его тестю, только во время посещения семьи, проживающей в другом городе", - заявила пресс-служба СБУ.

Жена Семенюка

Марина Семенюк, согласно ее декларациям, также официально не имела достаточно средств, чтобы помочь родителям приобрести многочисленную недвижимость и автомобили.

Как и сам глава Полтавского СБУ Константин Семенюк, судя по его заработной плате и задекларированным женой сбережениям.

Семенюк отказался лично комментировать обстоятельства приобретения его семьей имущества и посоветовал обратиться в пресс-службу.

Комментарий СБУ

СБУ заявила в комментарии Цензор.НЕТ: 

"Родители жены чиновника СБУ более 30 лет регулярно работали за границей. В частности, теща чиновника более 25 лет работала в Италии, а до этого - 10 лет в Израиле. Соответственно, все имеющееся у них имущество было приобретено за счет личных накоплений и многолетней трудовой деятельности, которую они осуществляют на постоянной основе. 

Также подчеркиваем, что финансово-хозяйственная и предпринимательская деятельность родственников К.Семенюка осуществляется официально, в рамках закона.

Обо всех соответствующих сделках и существенных изменениях в имущественном положении К.Семенюк регулярно отчитывается в своих декларациях".

  • Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Семенюка руководителем управления Полтавской СБУ 7 августа 2025 года. До этого он более года исполнял обязанности главы этого же управления. Свою карьеру Семенюк начинал в Черновицкой области с должности оперуполномоченного.

Якщо служба безпеки України безпекою України не піклується,а тільки займається власним незаконним збагаченням, тоді це пряма загроза національній безпеці України.
23.12.2025 19:57 Ответить
+10
Пам'ятаєте як провалили Люстрацію ? Мінти, прокурори, судді. 99 % відмазались...
Так от Захід взагалі пропонував розігнати "сбу" та набирати і навчати кадри з нуля..
23.12.2025 20:00 Ответить
+10
В СБУ заперечили.
Незаконного збагачення немає.
Семенюк старанно заносив туди, куди потрібно!
23.12.2025 20:04 Ответить
А куди дівати ту ******* що є зараз?
23.12.2025 20:09 Ответить
А я знаю.
Хіба шо Нато створить штурмові заградотряди и всіх їх пошле в бій а весь мирняк - евакуює на безпечну відстань від Фронту.
Які ще варіанти, як врятувати країну в якій нема ні Президента ні Конституції ні системного Уряду ні Дипловатії...
23.12.2025 20:11 Ответить
Полная конфискация и трудовые лагеря
Все давно придумано
Сталин ,не чикаясь - отправлял в лагеря и командармов
И министров
А чаще - ставили к стенке
Война требует решений военного времени
Если,конечно - есть желание выиграть войну
Слабо в это верится
23.12.2025 20:31 Ответить
Монархіст Сралін ставів до стінки чесних людей, справжніх борців за народовладдя, а нагору просував монархистів, недобитих у 1917 році дворян, на кшталт рокосовського, шапошнікова, чижевського, сімонова, чи любові орлової. Результати такої від'ємної селекції, власне, й викладено в обговорюваній статті. Тож, не варто особливо захоплюватися Сраліним.
23.12.2025 20:42 Ответить
Я Сталина ненавижу
Но справедливости ради
Один сын Сталина попал в плен
Второй - был летчиком
И так было в семьях всех руководителей партии при Сталине
Он сделал войну - одну на всех
А что мы имеем сегодня в Украине?
ФЕОДАЛЫ И ИХ РАБЫ????????
23.12.2025 20:47 Ответить
Сралін спільно з Гітлером організували так звану велику вітчизняну війну, щоб в її вогні знищити десятки мільонів найбільш активного населення, готового боротися та вмирати за Радянську Владу. В результаті свідомість народу було переформатовано - саме тому пострадянським людям, предки яких у 1917 році скинули Тисячорічну Монархію, навіть в макітру не прийде бунтувати проти Ху?ла, Бульбофюрера, чи, якщо Ваша ласка, Дермака з кловуном.
23.12.2025 20:55 Ответить
Ментальность россиян изменила не война
С 1917 до 1941 партия большевиков , желающая приструнить огромный народ
Вела политику БОЛЬШОГО КРАСНОГО ТЕРРОРА
24 ГОДА нескончаемого ТЕРРОРА!!!!
Миллионы людей в Гулаге
Особые тройки
Расстреливали даже женщин и подростков
Великая отечественная стала для народа с одной стороны - трагедией
А с другой стороны - возможностью возродиться
С фронта возвращались победители
И они уже не боялись власти так
Как это было до войны
И тогда Сталин устроил 1947 год
И снова вернулся к террору
И он не прекращался ни на один день в СССР
При Брежневе и его преемниках террор стал менее кровавым
Это был лайтовый террор
Можно сказать ,что россия прожила всего несколько лет СВОБОДЫ
Когда люди перестали бояться говорить правду
А это слишком короткое время
Чтобы выдавить из себя раба ...
Путин вернул народ в скотское состояние
Вернул страх
Украинцы даже представить не могут - силу этого страха
Он у россиян - на подкорке
23.12.2025 21:20 Ответить
Та ви просто кровожерлива сталінстка! Не треба нам в Україні такого "задоволення"!
23.12.2025 20:43 Ответить
Кажуть шось НАБУ та САП затормозили з пліваками?

А журналісти розслідувачі чомусь активізувалися й мстьою мстять саме СБУшникам, котрі як фашисти щемили агентів НАБУ ...

СЛУЧАААЙНААА? Не думаю.
Якась операція ПАВУТИНА навпаки
23.12.2025 19:58 Ответить
й ще власне спостереження ...
Зі слів того ж Червінського- про Баканова
Використаний РИГОМАРОДНРНЕЮ чистокорисний ідіот Ванька - його головний бізнес за часів розквіту 95-го в Україні - торгівля нерухомістю у т ч .

Й О ДИВО !!! Малюк , замісник та тимчасовво майже рік ВО , провів по ньому внутрішнє розслідування, в плані що все там робили в підготовці до війни його агнети рашки замісники а не він ( Червінський це й підтвердив)...

ЯК РЕЗУЛЬТАТІ -
Вовка підписав указ на Малюка з ВО на керівника
А Баканов отримав юридичну освіту й став РІЄЛТОРОМ .
Й сьогодні саме нерухомість СБУ шників влади ЗЄ вибухає як бомба розслідувань журналістів .
Й знову питання - СЛУЧАЙНААА?
23.12.2025 20:09 Ответить
Іпсо, яке знімали в Польщі.... Клєвєта
23.12.2025 19:58 Ответить
Бойове крило СБУ воює - політичне "кришує"
Так і живемо!
23.12.2025 19:58 Ответить
Так всі служби займаються набиванням кишеней, типо в країні ж війна роби що хочеш, покидьки..
23.12.2025 19:59 Ответить
то все від святого духа. то не його.
23.12.2025 20:00 Ответить
А почитав комментарий службы - прослезится, обнять и простить
23.12.2025 21:01 Ответить
Так смешно, аж страшно) Ищите! Вы, если захаете еще много найдете!
23.12.2025 20:00 Ответить
В СБУ заперечили.
Незаконного збагачення немає.
Семенюк старанно заносив туди, куди потрібно!
23.12.2025 20:04 Ответить
Незаконное збагачення стій, раз, два!!
23.12.2025 20:06 Ответить
23.12.2025 20:52 Ответить
Та то другое, это они выращивали клубнику, малину, черешню и пчел держат на 6 сотках!!!
Я только одного не могу понять, почему селяне у нас такие бедные, если они делают все тоже самое всю свою жизнь?!🤣😂🤪🤡
23.12.2025 20:05 Ответить
Бо їхні вулики не той президент благословляв.... Кадри "рішають все" )))
23.12.2025 20:13 Ответить
СБУ зараз ,у часи війни , перетворилось на злодійське кубло !!!
23.12.2025 20:07 Ответить
Будь ласка! Ні в що вона не перетворювалася. Була така горбата від народження, через ФСБшний інцест. Останній приклад з Хмельницького мав би ні в кого не лишити сумнівів.
23.12.2025 20:29 Ответить
Это все последствия, ищите причину, каким образом они обогащаются?!
Я так понял шо НАЗК с миллионными зарплатами нужно разгонять!!!
Перед разгоном нужно проверить всех сотрудников о незаконном обогащении!!!
23.12.2025 20:08 Ответить
порівнявши приведені факти на нього, із інформацією в СБУ , про статки де-яких інших працівників, вище перераховані аргументи ,є мізерними в порівняння, і не тягнуть на незаконне збагачення....
23.12.2025 20:11 Ответить
Звісно СБУ заперечує, вони своїх п'ять відсотків з відкатів які їм платить опа відпрацьовують, те саме з прокуратурою і іншими дбеерами.
23.12.2025 20:12 Ответить
прогнила "контора" вже давно....-навіть такими тупими плоскими "відмазками"....про 25 років паханини за кордоном ...- ким там "тещі - свеурухи" працювали, що топовими посадовцями в бізнес компаніях.... -гидко читати такі вімазки ..., а простих "васчильків - миколок" в бусик і на полосу...
23.12.2025 20:13 Ответить
Як вони дружньо відмазують свого корупціонера, бо самі такі самі! Прогнило сбк наскрізь, хіба, що бойове крило залишилось... Подобався мені Малюк, та система схоже його засмоктала! В якого топ посадовця в сбу не тицни - майна, що не влазить в декларації на десятки-сотні мільйонів... Ганьба!
23.12.2025 20:17 Ответить
Це усі ставленики агента ФСБ дерьмака , бакланов синочка в СБУ пристроїв недарма
23.12.2025 20:18 Ответить
Вони давно вважають корупцію законною
це ж не бабка на базар з капустою приїхала, от кого треба оштрафувати
23.12.2025 20:19 Ответить
Ей.
Бабка, що торгує на базарі капустою-це "клієнт" поліції.
СБУ "рішає" там, де можна отримати гарні "чайові".
Щоб одразу: на земельну ділянку, якусь квартирку в новобудові, або автомобіль преміум класу (бо в звичайне авто "принцеса" свою сраку не посадить.)

20% СБУ дійсно працюють.
Працюють так, як їм дозволяють засоби, обставини і можливості.
І вони не сильно ******* публічність.

Решта-це хаотичні бігуни: між кабінетами або з кабінету на вулицю, щоб перекурити і назад в кабінет, ще є водії та секретарки.
Саме вони ходять на брифінги, щоб торганути своїм їб🤬лом, після проведення успішної операції, до якої вони (як правило) не мають відношення.
23.12.2025 20:45 Ответить
керують сбу якраз ті що торгують э - балами , оце прикрість
23.12.2025 20:52 Ответить
Вінницький ламповий завод для вінницького СБУ - це лампа Аладдіна.
23.12.2025 20:22 Ответить
Все, що накрав Порошенко, знаходять у Зельоних!!!
23.12.2025 20:22 Ответить
Підкидає ночами...
23.12.2025 20:55 Ответить
Якщо ви пропрацювали 20 або 25 років за кордоном, то ви купуєте своїм дітям апартаменти для проживання за 1.5 млн. гривень, а автомобіль (щоб возити дупи) за 3 млн. гривень.
Віримо!!!😂
Всі зазвичай так і роблять.
Вони думають про безпеку України?
Вони шукають, кого ще можна знежирити!
І знову на думці одне і те саме слово: "Реформи!"
23.12.2025 20:26 Ответить
Бідося, мамця Офіцера з українським прізвищем - 25 років мила унітази в Італії (втім, довідки про доходи та сплачені податки від італійської податкової, як я розумію, теж нема), щоб заробити Офіцерові на б/в автівку, яку він дозволяв собі використовувати лише для поїздок до родини в інше місто. Та ми всі маємо йому руки цілувати, за те що опікувався безпекою Української Держави, замість, від злиднев та відчаю, піти в кілєри, в кримінал, як багато хто у Дев'яності. Свята людина.
23.12.2025 20:49 Ответить
Я на Новій Пошті ноутбук не можу забрати, бо треба підтвердити звідки гроші, а вони майно на мільйони грн купують і ніхто не питає "звідки лаве".
23.12.2025 20:50 Ответить
Це вже підросла нова генерація "особливих". Поки одні гинуть на фронті, інші "рєшают вапроси" та "вішають людям лапшу на вуха"...
23.12.2025 20:50 Ответить
Є СБУ яка воює, а є яка гроші заробляє. Та, що заробляє гроші підриває обороноздатність України. Тому має нести покарання. Вася Малюк наведи порядок в службі, ти ж герой України, не відмазуй корупціонерів.
23.12.2025 21:20 Ответить
 
 