У семьи топ-чиновника СБУ Семенюка нашли элитное имущество: Служба безопасности опровергла незаконное обогащение

Семья главы Полтавского управления СБУ Константина Семенюка в период 2021-2023 годов приобрела в собственность недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 12 миллионов гривен. Речь идет о премиум-автомобилях Mercedes-Benz, Audi Q8, апартаментах площадью 120 квадратных метров в Черновцах и доле в комплексе отдыха в Буковинских Карпатах.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.

Имущество родителей жены Семенюка

Как говорится в расследовании, имущество, оформленное на родителей жены Константина Семенюка, семья приобрела в период, когда он занимал руководящие должности в Службе безопасности Украины. В частности, тогда он возглавлял отдел контрразведывательной защиты интересов государства в Черновицком СБУ и был заместителем Винницкого управления СБУ.

"Схемы" нашли доказательства, что по крайней мере частью этого имущества – Audi Q8 и апартаментами в Черновцах – пользуется сам Семенюк с женой.

В частности, в ноябре 2021 года теща Семенюка Галина Гуштык приобрела апартаменты в ЖК бизнес-класса в Черновцах общей площадью 120 квадратных метров.

Продавцом недвижимости был Титус Скрипа, отец застройщика и депутата Черновицкого горсовета Ромео Скрипы, в отношении которого местная Государственная фискальная служба расследовала уголовное производство по уклонению от уплаты налогов с продажи квартир в этом ЖК.

С 2016 года в этом же черновицком управлении ГФС инспектором работала Марина Семенюк – жена Константина Семенюка, который в то время возглавлял отдел в Черновицком СБУ.

Мать Марины Семенюк смогла приобрести эти апартаменты за 1,5 миллиона гривен. Хотя их рыночная стоимость на тот момент была в два раза выше – около 3 миллионов гривен, сообщают "Схемы".

В апартаментах поселилась сама семья Семенюка – жена Марина Семенюк с детьми, это указано в ее декларации.

В комментарии Цензор.НЕТ пресс-служба СБУ сообщила, что квартира в Черновцах была приобретена матерью жены чиновника СБУ в 2021 году, после того как женщина вернулась в Украину с заработков за границей. Юридическое оформление этого объекта недвижимости она осуществляла напрямую с продавцом квартиры. Также "на момент приобретения этой недвижимости в 2021 году жена должностного лица СБУ находилась в декретном отпуске, не осуществляла своих должностных обязанностей как работник ГФС и не могла влиять на ход уголовных производств".

Автомобили и другая недвижимость

В материале "Схем" говорится, что в мае 2023 года тесть Семенюка Василий Гуштык стал владельцем автомобиля Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE 350D 2020 года выпуска. Стоимость автомобиля, согласно объявлению о его продаже, составляла 75 тысяч долларов (около трех миллионов гривен).

В октябре 2023 года Гуштык приобрел в собственность еще один автомобиль – Audi Q8 2019 года выпуска. Цена продажи, по данным официального реестра МВД, составляла всего 68 тысяч гривен при рыночной стоимости автомобиля всего в 60 тысяч долларов. Эту же стоимость сделки указала Марина Семенюк в своей декларации.

Продавцом автомобиля оказался винницкий бизнесмен Андрей Опанасюк, который попадал в поле зрения Винницкого управления СБУ, заместителем руководителя которого на тот момент работал Константин Семенюк.

По словам Опанасюка, СБУ исследовало приобретение бизнесменом имущественного комплекса "Винницкого лампового завода" из-за того, что им ранее владели якобы россияне, и дало "положительную оценку" этой покупке.

В пресс-службе СБУ нам заявили, что никаких проверок приобретения не проводили, потому что "это не предусмотрено законом". Однако подтвердили, что бизнесмен имел статус свидетеля в уголовном производстве по изменениям в собственности "Винницкого лампового завода". При этом отметили, что покупкой занимался сам тесть.

Предприятие "Винницкий ламповый завод" фигурирует в двух уголовных производствах Управления СБУ в Винницкой области.

Другое уголовное производство, где фигурирует "Винницкий ламповый завод", было начато Управлением СБУ в Винницкой области в 2023 году. Оно касалось незаконного отчуждения государственного имущества Украины, в частности ОАО "Винницкий ламповый завод", которое осуществила группа лиц из числа граждан РФ, заявила СБУ.

Карпаты

При этом, как удалось выяснить "Схемам" с помощью источников, имеющих доступ к базе данных об официальных доходах, с которых уплачивались налоги, Василий Гуштык с 1998 по декабрь 2023 года официально заработал около 900 тысяч гривен, а его жена вообще ничего официально не зарабатывала в Украине.

На вопрос о том, откуда у семьи деньги на недвижимость, автомобили и базу отдыха, Василий Гуштык в комментарии "Схемам" сообщил, что его жена уже около 20 лет работает на заработках в Италии, однако отказался указать, о каком размере дохода идет речь.

Как говорится в материале, в тот же период – в октябре 2023 года тесть Семенюка Василий Гуштык также приобрел треть земельных участков площадью 2 гектара в Буковинских Карпатах вблизи Национального природного парка "Вижницкий", на которых расположен комплекс отдыха с двумя коттеджами, бассейном, чаном и панорамной сауной.

Комментарий СБУ о Гуштике

"Транспортные средства тесть чиновника СБУ приобрел через площадки по продаже подержанных авто. Соответственно, вся коммуникация по этому поводу, включая вопросы юридического оформления и финансовой оценки автомобилей, велась через них.

Право на пользование одним из транспортных средств тесть должностного лица СБУ предоставил своей дочери. Данный факт Константин Семенюк указал в декларации, как это предусмотрено законодательством. Сам сотрудник Службы безопасности передвигается на автомобилях, принадлежащих его тестю, только во время посещения семьи, проживающей в другом городе", - заявила пресс-служба СБУ.

Жена Семенюка

Марина Семенюк, согласно ее декларациям, также официально не имела достаточно средств, чтобы помочь родителям приобрести многочисленную недвижимость и автомобили.

Как и сам глава Полтавского СБУ Константин Семенюк, судя по его заработной плате и задекларированным женой сбережениям.

Семенюк отказался лично комментировать обстоятельства приобретения его семьей имущества и посоветовал обратиться в пресс-службу.

Комментарий СБУ

СБУ заявила в комментарии Цензор.НЕТ:

"Родители жены чиновника СБУ более 30 лет регулярно работали за границей. В частности, теща чиновника более 25 лет работала в Италии, а до этого - 10 лет в Израиле. Соответственно, все имеющееся у них имущество было приобретено за счет личных накоплений и многолетней трудовой деятельности, которую они осуществляют на постоянной основе.

Также подчеркиваем, что финансово-хозяйственная и предпринимательская деятельность родственников К.Семенюка осуществляется официально, в рамках закона.

Обо всех соответствующих сделках и существенных изменениях в имущественном положении К.Семенюк регулярно отчитывается в своих декларациях".

