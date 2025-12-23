У семьи топ-чиновника СБУ Семенюка нашли элитное имущество: Служба безопасности опровергла незаконное обогащение
Семья главы Полтавского управления СБУ Константина Семенюка в период 2021-2023 годов приобрела в собственность недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 12 миллионов гривен. Речь идет о премиум-автомобилях Mercedes-Benz, Audi Q8, апартаментах площадью 120 квадратных метров в Черновцах и доле в комплексе отдыха в Буковинских Карпатах.
Об этом говорится в расследовании журналистов "Схем" (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.
Имущество родителей жены Семенюка
Как говорится в расследовании, имущество, оформленное на родителей жены Константина Семенюка, семья приобрела в период, когда он занимал руководящие должности в Службе безопасности Украины. В частности, тогда он возглавлял отдел контрразведывательной защиты интересов государства в Черновицком СБУ и был заместителем Винницкого управления СБУ.
"Схемы" нашли доказательства, что по крайней мере частью этого имущества – Audi Q8 и апартаментами в Черновцах – пользуется сам Семенюк с женой.
В частности, в ноябре 2021 года теща Семенюка Галина Гуштык приобрела апартаменты в ЖК бизнес-класса в Черновцах общей площадью 120 квадратных метров.
- Продавцом недвижимости был Титус Скрипа, отец застройщика и депутата Черновицкого горсовета Ромео Скрипы, в отношении которого местная Государственная фискальная служба расследовала уголовное производство по уклонению от уплаты налогов с продажи квартир в этом ЖК.
С 2016 года в этом же черновицком управлении ГФС инспектором работала Марина Семенюк – жена Константина Семенюка, который в то время возглавлял отдел в Черновицком СБУ.
Мать Марины Семенюк смогла приобрести эти апартаменты за 1,5 миллиона гривен. Хотя их рыночная стоимость на тот момент была в два раза выше – около 3 миллионов гривен, сообщают "Схемы".
В апартаментах поселилась сама семья Семенюка – жена Марина Семенюк с детьми, это указано в ее декларации.
В комментарии Цензор.НЕТ пресс-служба СБУ сообщила, что квартира в Черновцах была приобретена матерью жены чиновника СБУ в 2021 году, после того как женщина вернулась в Украину с заработков за границей. Юридическое оформление этого объекта недвижимости она осуществляла напрямую с продавцом квартиры.
Также "на момент приобретения этой недвижимости в 2021 году жена должностного лица СБУ находилась в декретном отпуске, не осуществляла своих должностных обязанностей как работник ГФС и не могла влиять на ход уголовных производств".
Автомобили и другая недвижимость
В материале "Схем" говорится, что в мае 2023 года тесть Семенюка Василий Гуштык стал владельцем автомобиля Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLE 350D 2020 года выпуска. Стоимость автомобиля, согласно объявлению о его продаже, составляла 75 тысяч долларов (около трех миллионов гривен).
В октябре 2023 года Гуштык приобрел в собственность еще один автомобиль – Audi Q8 2019 года выпуска. Цена продажи, по данным официального реестра МВД, составляла всего 68 тысяч гривен при рыночной стоимости автомобиля всего в 60 тысяч долларов. Эту же стоимость сделки указала Марина Семенюк в своей декларации.
Продавцом автомобиля оказался винницкий бизнесмен Андрей Опанасюк, который попадал в поле зрения Винницкого управления СБУ, заместителем руководителя которого на тот момент работал Константин Семенюк.
По словам Опанасюка, СБУ исследовало приобретение бизнесменом имущественного комплекса "Винницкого лампового завода" из-за того, что им ранее владели якобы россияне, и дало "положительную оценку" этой покупке.
В пресс-службе СБУ нам заявили, что никаких проверок приобретения не проводили, потому что "это не предусмотрено законом". Однако подтвердили, что бизнесмен имел статус свидетеля в уголовном производстве по изменениям в собственности "Винницкого лампового завода". При этом отметили, что покупкой занимался сам тесть.
- Предприятие "Винницкий ламповый завод" фигурирует в двух уголовных производствах Управления СБУ в Винницкой области.
- Другое уголовное производство, где фигурирует "Винницкий ламповый завод", было начато Управлением СБУ в Винницкой области в 2023 году. Оно касалось незаконного отчуждения государственного имущества Украины, в частности ОАО "Винницкий ламповый завод", которое осуществила группа лиц из числа граждан РФ, заявила СБУ.
Карпаты
При этом, как удалось выяснить "Схемам" с помощью источников, имеющих доступ к базе данных об официальных доходах, с которых уплачивались налоги, Василий Гуштык с 1998 по декабрь 2023 года официально заработал около 900 тысяч гривен, а его жена вообще ничего официально не зарабатывала в Украине.
На вопрос о том, откуда у семьи деньги на недвижимость, автомобили и базу отдыха, Василий Гуштык в комментарии "Схемам" сообщил, что его жена уже около 20 лет работает на заработках в Италии, однако отказался указать, о каком размере дохода идет речь.
Как говорится в материале, в тот же период – в октябре 2023 года тесть Семенюка Василий Гуштык также приобрел треть земельных участков площадью 2 гектара в Буковинских Карпатах вблизи Национального природного парка "Вижницкий", на которых расположен комплекс отдыха с двумя коттеджами, бассейном, чаном и панорамной сауной.
Комментарий СБУ о Гуштике
"Транспортные средства тесть чиновника СБУ приобрел через площадки по продаже подержанных авто. Соответственно, вся коммуникация по этому поводу, включая вопросы юридического оформления и финансовой оценки автомобилей, велась через них.
Право на пользование одним из транспортных средств тесть должностного лица СБУ предоставил своей дочери. Данный факт Константин Семенюк указал в декларации, как это предусмотрено законодательством. Сам сотрудник Службы безопасности передвигается на автомобилях, принадлежащих его тестю, только во время посещения семьи, проживающей в другом городе", - заявила пресс-служба СБУ.
Жена Семенюка
Марина Семенюк, согласно ее декларациям, также официально не имела достаточно средств, чтобы помочь родителям приобрести многочисленную недвижимость и автомобили.
Как и сам глава Полтавского СБУ Константин Семенюк, судя по его заработной плате и задекларированным женой сбережениям.
Семенюк отказался лично комментировать обстоятельства приобретения его семьей имущества и посоветовал обратиться в пресс-службу.
Комментарий СБУ
СБУ заявила в комментарии Цензор.НЕТ:
"Родители жены чиновника СБУ более 30 лет регулярно работали за границей. В частности, теща чиновника более 25 лет работала в Италии, а до этого - 10 лет в Израиле. Соответственно, все имеющееся у них имущество было приобретено за счет личных накоплений и многолетней трудовой деятельности, которую они осуществляют на постоянной основе.
Также подчеркиваем, что финансово-хозяйственная и предпринимательская деятельность родственников К.Семенюка осуществляется официально, в рамках закона.
Обо всех соответствующих сделках и существенных изменениях в имущественном положении К.Семенюк регулярно отчитывается в своих декларациях".
- Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Семенюка руководителем управления Полтавской СБУ 7 августа 2025 года. До этого он более года исполнял обязанности главы этого же управления. Свою карьеру Семенюк начинал в Черновицкой области с должности оперуполномоченного.
Так от Захід взагалі пропонував розігнати "сбу" та набирати і навчати кадри з нуля..
Хіба шо Нато створить
штурмовізаградотряди и всіх їх пошле в бій а весь мирняк - евакуює на безпечну відстань від Фронту.
Які ще варіанти, як врятувати країну в якій нема ні Президента ні Конституції ні системного Уряду ні Дипловатії...
Все давно придумано
Сталин ,не чикаясь - отправлял в лагеря и командармов
И министров
А чаще - ставили к стенке
Война требует решений военного времени
Если,конечно - есть желание выиграть войну
Слабо в это верится
Но справедливости ради
Один сын Сталина попал в плен
Второй - был летчиком
И так было в семьях всех руководителей партии при Сталине
Он сделал войну - одну на всех
А что мы имеем сегодня в Украине?
ФЕОДАЛЫ И ИХ РАБЫ????????
С 1917 до 1941 партия большевиков , желающая приструнить огромный народ
Вела политику БОЛЬШОГО КРАСНОГО ТЕРРОРА
24 ГОДА нескончаемого ТЕРРОРА!!!!
Миллионы людей в Гулаге
Особые тройки
Расстреливали даже женщин и подростков
Великая отечественная стала для народа с одной стороны - трагедией
А с другой стороны - возможностью возродиться
С фронта возвращались победители
И они уже не боялись власти так
Как это было до войны
И тогда Сталин устроил 1947 год
И снова вернулся к террору
И он не прекращался ни на один день в СССР
При Брежневе и его преемниках террор стал менее кровавым
Это был лайтовый террор
Можно сказать ,что россия прожила всего несколько лет СВОБОДЫ
Когда люди перестали бояться говорить правду
А это слишком короткое время
Чтобы выдавить из себя раба ...
Путин вернул народ в скотское состояние
Вернул страх
Украинцы даже представить не могут - силу этого страха
Он у россиян - на подкорке
А журналісти розслідувачі чомусь активізувалися й мстьою мстять саме СБУшникам, котрі як фашисти щемили агентів НАБУ ...
СЛУЧАААЙНААА? Не думаю.
Якась операція ПАВУТИНА навпаки
Зі слів того ж Червінського- про Баканова
Використаний РИГОМАРОДНРНЕЮ чистокорисний ідіот Ванька - його головний бізнес за часів розквіту 95-го в Україні - торгівля нерухомістю у т ч .
Й О ДИВО !!! Малюк , замісник та тимчасовво майже рік ВО , провів по ньому внутрішнє розслідування, в плані що все там робили в підготовці до війни його агнети рашки замісники а не він ( Червінський це й підтвердив)...
ЯК РЕЗУЛЬТАТІ -
Вовка підписав указ на Малюка з ВО на керівника
А Баканов отримав юридичну освіту й став РІЄЛТОРОМ .
Й сьогодні саме нерухомість СБУ шників влади ЗЄ вибухає як бомба розслідувань журналістів .
Й знову питання - СЛУЧАЙНААА?
Так і живемо!
Незаконного збагачення немає.
Семенюк старанно заносив туди, куди потрібно!
Я только одного не могу понять, почему селяне у нас такие бедные, если они делают все тоже самое всю свою жизнь?!🤣😂🤪🤡
Я так понял шо НАЗК с миллионными зарплатами нужно разгонять!!!
Перед разгоном нужно проверить всех сотрудников о незаконном обогащении!!!
це ж не бабка на базар з капустою приїхала, от кого треба оштрафувати
Бабка, що торгує на базарі капустою-це "клієнт" поліції.
СБУ "рішає" там, де можна отримати гарні "чайові".
Щоб одразу: на земельну ділянку, якусь квартирку в новобудові, або автомобіль преміум класу (бо в звичайне авто "принцеса" свою сраку не посадить.)
20% СБУ дійсно працюють.
Працюють так, як їм дозволяють засоби, обставини і можливості.
І вони не сильно ******* публічність.
Решта-це хаотичні бігуни: між кабінетами або з кабінету на вулицю, щоб перекурити і назад в кабінет, ще є водії та секретарки.
Саме вони ходять на брифінги, щоб торганути своїм їб🤬лом, після проведення успішної операції, до якої вони (як правило) не мають відношення.
Віримо!!!😂
Всі зазвичай так і роблять.
Вони думають про безпеку України?
Вони шукають, кого ще можна знежирити!
І знову на думці одне і те саме слово: "Реформи!"