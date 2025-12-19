Элитные авто и наличные: экс-чиновник ГСЧС подозревается в незаконном обогащении на 13 миллионов гривен

Под процессуальным руководством прокуроров Запорожской областной прокуратуры 17 декабря 2025 года бывшему должностному лицу Главного управления ГСЧС в Запорожской области сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Следствие установило, что в 2021–2023 годах, находясь на должности начальника аварийно-спасательного отряда специального назначения и являясь лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, мужчина приобрел необоснованные активы на сумму почти 13 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали расследования

Среди этого имущества – денежные средства, изъятые во время обысков, а также элитные автомобили:

Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo,10 AT Premium PD (2022 года выпуска);

Mercedes-Benz EQC 400 (2021 года выпуска);

Volkswagen Touareg (2020 года выпуска).

По данным следствия, чтобы скрыть незаконное происхождение имущества, право собственности оформляли на жену и доверенное лицо.

Уголовное производство начато на основании заключения НАПК по мониторингу образа жизни бывшего должностного лица ГСЧС.

Читайте также: 10-летний мальчик с инвалидностью умер от голода в Винницкой области. Соцслужбы видели ухудшение, но не вмешались, - ОГП. ФОТОрепортаж