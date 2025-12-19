Елітні авто та готівка: експосадовець ДСНС підозрюється у незаконному збагаченні на 13 мільйонів гривень

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури 17 грудня 2025 року колишньому посадовцю Головного управління ДСНС у Запорізькій області повідомили про підозру в незаконному збагаченні.

Слідство встановило, що у 2021–2023 роках, перебуваючи на посаді начальника аварійно-рятувального загону спеціального призначення та будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, чоловік набув необґрунтовані активи на суму майже 13 мільйонів гривень, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Серед цього майна – грошові кошти, вилучені під час обшуків, а також елітні автомобілі:

Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo, 10 AT Premium PD (2022 року випуску);

Mercedes-Benz EQC 400 (2021 року випуску);

Volkswagen Touareg (2020 року випуску).

За даними слідства, щоб приховати незаконне походження майна, право власності оформлювали на дружину та довірену особу.

Кримінальне провадження розпочато на підставі висновку НАЗК щодо моніторингу способу життя колишнього посадовця ДСНС.

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