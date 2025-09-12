Незаконне збагачення: Прокуратура подала позов про конфіскацію майна головного санітарного лікаря на 3,2 мільйони

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) подав до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про визнання необґрунтованими активів заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря на понад 3,2 млн грн та їх стягнення в дохід держави за процедурою цивільної конфіскації.

Наразі ВАКС наклав арешт на зазначені активи, повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідства, посадовець у 2021-2022 роках набув дві земельні ділянки та два житлові будинки в Київській області. Водночас аналіз доходів і видатків показав неможливість законного походження коштів на ці придбання.

Позов подано відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України, уточнили у САП.

За даними на сайті МОЗ, посаду заступника міністра охорони здоров'я – головного санітарного лікаря України обіймає Ігор Кузін.

За даними видання "Слово і діло", ВАКС наклав арешт на землю площами 0,2 і 0,1450 га та два житлових будинки площами 98,8 і 105,1 кв. м у Старих Безрадичах та Тарасівці Обухівського району на Київщині.

