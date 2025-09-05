Україна вперше повернула з-за кордону гроші, вкрадені внаслідок корупційної схеми

Україна вперше повернула з-за кордону 3,38 млн євро, вкрадені внаслідок корупційної схеми.

Про це йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро України.

Як зазначається, ця сума (орієнтовно 163 млн грн за курсом Національного банку України) надійде до державного бюджету від французької компанії, дотичної до справи НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо зловживань на ДП "Поліграфкомбінат "Україна".

"Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб'єкт", – наголосили в НАБУ.

Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі.

Розслідування НАБУ і САП встановило, що поліграфкомбінат закуповував у французької компанії матеріали за завищеними цінами через естонську компанію-прокладку, а колишній директор державного підприємства отримав за це неправомірну вигоду у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.

Загалом у провадженні повідомлено про підозру 8 особам, зокрема екскерівнику держпідприємства.

На початку червня повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування масштабної схеми заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна", що виготовляє паспорти. Організатором схеми слідство вважає ексміністра охорони здоров’я у 2020-2021 роках Максима Степанова, який у 2011-2016 роках був директором поліграфкомбінату.

Як повідомлялося, у липні 2023 року НАБУ повідомило Максиму Степанову та ще чотирьом особам про підозри у справі про заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн. Самому Степанову про підозру повідомили заочно, бо виявилося, що ще на початку 2023 року він виїхав з України за кордон і більше не повертався.

У вересні 2023 року Вищий антикорупційний судобрав йому запобіжний захід у вигляді заочного арешту.