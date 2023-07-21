Ексміністр Степанов отримав підозру за махінації з українськими паспортами на 450 мільйонів

Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн.

Як повідомляє пресслужба Національного бюро, це стало результатом співпраці у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту.

Зокрема, 20 липня про підозру повідомили п’яти особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП "Поліграфкомбінат", фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії направили документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни – директору та менеджеру підконтрольної компанії.

Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом.

Правоохоронці з’ясували, що у 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через "потрібну" компанію.

Після того він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

"Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень", – йдеться у повідомленні.

Водночас ексдиректор "Поліграфкомбінату" замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько $100 тис.) іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн. "Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі $150 тис. переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора", – пояснили в НАБУ.

Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й "донатив" чиновника за його "інтелектуальний внесок".

"Однак, детективи вжили заходів до ліквідації цієї схеми. На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів "інтелектуальної праці" екскерівника Поліграфкомбінату", – підсумували в НАБУ.

Правоохоронці не називають імен фігурантів, утім, відомо, що упродовж 2011-2016 років ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов. Упродовж 2017-2019 років він керував Одеською обласною державною адміністрацією, а у 2019-2021 роках був міністром охорони здоров’я.