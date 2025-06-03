НАБУ завершило розслідування схеми ексміністра Степанова. Він втік з України два роки тому

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування масштабної схеми заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна", що виготовляє паспорти.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ не вказуючи прізвищ учасників схеми.

Проте її обставини свідчать, що організатором схеми слідство вважає ексміністра охорони здоров’я у 2020-2021 роках Максима Степанова, який у 2011-2016 роках був директором поліграфкомбінату.

За даними слідства, у 2013 році тодішній очільник Поліграфкомбінату придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання через неї захисних елементів (голограм) для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо).

Естонська компанія-прокладка надалі закуповувала голограми напряму у французького виробника, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

У результаті учасники оборудки заволоділи державними коштами на суму близько 500 мільйонів гривень.

Крім того, організатор схеми запатентував на підконтрольну естонську компанію право інтелектуальної власності на дизайн захисних елементів. Це право він одержав як хабар від згаданої компанії-виробника, аби та мала право постачати голограми поліграфкомбінату.

Після звільнення підозрюваного з посади керівника поліграфкомбінату та переходу нового керівництва на прямі закупівлі у виробника він уклав з французькою компанією договір, відповідно до якого естонській компанії сплачувалася винагорода (роялті) за використання дизайну. Розмір роялті заклали у ціну, за якою продукція постачалася поліграфкомбінату.

"Тобто кожен громадянин України не лише переплачував через штучне завищення вартості матеріалів, але й "донатив" підозрюваному за його "інтелектуальний внесок", – наголошують у НАБУ.

Слідство встановило, що протягом 2018-2021 років на рахунки естонської компанії надійшло близько 7 млн євро роялті, які підозрюваний надалі легалізував через підконтрольні офшорні компанії. Частина з них ($124,79 тис.) потрапила на рахунок його доньки.

Водночас детективи вжили заходів для ліквідації злочинної схеми. На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ та змінив технічні вимоги до дизайну захисних елементів українських документів. Крім того, до Кабінету міністрів України скеровано подання щодо вжиття заходів для скасування реєстрації дизайну з елементами державної символіки за естонською компанією.

У НАБУ запевнили, що вже вжили заходів для ліквідації злочинної схеми. Так, на початку 2022 року, вже після звільнення Степанова з посади міністра, Кабмін змінив технічні вимоги до дизайну захисних елементів українських документів.

"Крім того, до Кабінету міністрів скеровано подання щодо вжиття заходів для скасування реєстрації дизайну з елементами державної символіки за естонською компанією", – додали у НАБУ.

Що відомо про справу ексміністра охорони здоров'я Степанова?

Як повідомлялося, у липні 2023 року НАБУ повідомило Максиму Степанову та ще чотирьом особам про підозри у справі про заволодіння коштами держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" на суму понад 450 млн грн. Самому Степанову про підозру повідомили заочно, бо виявилося, що ще на початку 2023 року він виїхав з України за кордон і більше не повертався.

У вересні 2023 року Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді заочного арешту. Проте у розшукових списках МВС Максима Степанова наразі немає.

Правоохоронці з’ясували, що у 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" Степанов придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через "потрібну" компанію.

Після того він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

У НАБУ уточнювали, що ця схема діяла упродовж 2013-2016 років. Відомо, що у 2011-2016 роках ДП "Поліграфкомбінат "Україна" очолював Максим Степанов. Із січня 2017 року по квітень 2019 року він очолював Одеську ОДА, а з березня 2020 року по травень 2021 року був міністром охорони здоров'я в уряді Дениса Шмигаля.