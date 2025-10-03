Необоснованные активы на сумму почти 3 млн грн выявлены у одесского правоохранителя, - ГБР
По материалам ГБР и НАПК Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства необоснованных активов правоохранителя и его близких лиц.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Так, установлено, что в течение 2021 года правоохранитель приобрел активы с признаками необоснованности, оформив их в том числе на близких лиц.
Среди них:
- Lexus ES 250, 2016 года выпуска, цена по договору - 750 000 грн;
- Mercedes-Benz GLK 220 CDI, 2011 года выпуска, цена по договору - 425 156 грн;
- Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 года выпуска, цена по договору - 838 500 грн (при минимальной рыночной стоимости 1 676 900 грн).
Отмечается, что материалы по выявленным признакам необоснованности активов ГБР направило в САП, а прокурор САП уже обратился в ВАКС с иском на сумму более 2,84 млн грн.
А Українцям, якого міндіча та утікшого керовніка ЕнергоАтома впарюють?? Бездіяльність, разумкова+ стефанчуків-зеленського, на посадах з 2019 року, має свою ціну для України!!
"https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1269053-raptovo-v-odesi-medsestra-msek-i-vlk-maje-nerukhomist-na-4-5-miljona У центрі Одеси виявили незадекларовану нерухомість на 4,5 мільйона гривень, яка належить медсестрі, що працює в обласній медико-соціальній експертизі та військово-лікарській комісії одного з районних територіальних центрів комплектування".