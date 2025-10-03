РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10203 посетителя онлайн
Новости Конфискация необоснованных активов
514 3

Необоснованные активы на сумму почти 3 млн грн выявлены у одесского правоохранителя, - ГБР

ГБР нашло у одесского правоохранителя необоснованные активы

По материалам ГБР и НАПК Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства необоснованных активов правоохранителя и его близких лиц.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Так, установлено, что в течение 2021 года правоохранитель приобрел активы с признаками необоснованности, оформив их в том числе на близких лиц.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Среди них:

  • Lexus ES 250, 2016 года выпуска, цена по договору - 750 000 грн;
  • Mercedes-Benz GLK 220 CDI, 2011 года выпуска, цена по договору - 425 156 грн;
  • Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 года выпуска, цена по договору - 838 500 грн (при минимальной рыночной стоимости 1 676 900 грн).

Также читайте: В Днепре будут судить экс-руководителя медучреждения: требовал взятку у раненого воина, - ГБР

Отмечается, что материалы по выявленным признакам необоснованности активов ГБР направило в САП, а прокурор САП уже обратился в ВАКС с иском на сумму более 2,84 млн грн.

Автор: 

ГБР (3228) незаконное обогащение (161)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Труханівські з підрахуями і портновськими, в реальному сьогоденні!! ???
А Українцям, якого міндіча та утікшого керовніка ЕнергоАтома впарюють?? Бездіяльність, разумкова+ стефанчуків-зеленського, на посадах з 2019 року, має свою ціну для України!!
показать весь комментарий
03.10.2025 13:32 Ответить
Оце здивували... Поліцаї та судді/прокурори завжди так жили. А тепер навіть медсестра в країні мрій може собі дозволити стати мільйонершею
"https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1269053-raptovo-v-odesi-medsestra-msek-i-vlk-maje-nerukhomist-na-4-5-miljona У центрі Одеси виявили незадекларовану нерухомість на 4,5 мільйона гривень, яка належить медсестрі, що працює в обласній медико-соціальній експертизі та військово-лікарській комісії одного з районних територіальних центрів комплектування".
показать весь комментарий
03.10.2025 13:43 Ответить
ніколи раніше,і ось знову........цятий випадок лише за сьогодні,нагородити,підняти в званні,перевести до столиці...
показать весь комментарий
03.10.2025 14:01 Ответить
 
 