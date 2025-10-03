Необоснованные активы на сумму почти 3 млн грн выявлены у одесского правоохранителя, - ГБР

По материалам ГБР и НАПК Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства необоснованных активов правоохранителя и его близких лиц.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Так, установлено, что в течение 2021 года правоохранитель приобрел активы с признаками необоснованности, оформив их в том числе на близких лиц.

Среди них:

Lexus ES 250, 2016 года выпуска, цена по договору - 750 000 грн;

Mercedes-Benz GLK 220 CDI, 2011 года выпуска, цена по договору - 425 156 грн;

Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 года выпуска, цена по договору - 838 500 грн (при минимальной рыночной стоимости 1 676 900 грн).

Отмечается, что материалы по выявленным признакам необоснованности активов ГБР направило в САП, а прокурор САП уже обратился в ВАКС с иском на сумму более 2,84 млн грн.