819 5

Необґрунтовані активи на майже 3 млн грн виявлено в одеського правоохоронця, - ДБР

ДБР знайшло в одеського правоохоронця необґрунтовані активи

За матеріалами ДБР та НАЗК Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів правоохоронця та його близьких осіб.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Так, встановлено, що упродовж 2021 року правоохоронець набув активи з ознаками необґрунтованості, оформивши їх у тому числі на близьких осіб.

Серед них:

  • Lexus ES 250, 2016 року випуску, ціна за договором - 750 000 грн;
  • Mercedes-Benz GLK 220 CDI, 2011 року випуску, ціна за договором - 425 156 грн;
  • Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 року випуску, ціна за договором - 838 500 грн (при мінімальній ринковій вартості 1 676 900 грн).

Зазначається, що матеріали щодо виявлених ознак необґрунтованості активів ДБР скерувало до САП, а прокурор САП вже звернувся до ВАКС із позовом на суму понад 2,84 млн грн.

Труханівські з підрахуями і портновськими, в реальному сьогоденні!! ???
А Українцям, якого міндіча та утікшого керовніка ЕнергоАтома впарюють?? Бездіяльність, разумкова+ стефанчуків-зеленського, на посадах з 2019 року, має свою ціну для України!!
показати весь коментар
03.10.2025 13:32 Відповісти
Оце здивували... Поліцаї та судді/прокурори завжди так жили. А тепер навіть медсестра в країні мрій може собі дозволити стати мільйонершею
"https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1269053-raptovo-v-odesi-medsestra-msek-i-vlk-maje-nerukhomist-na-4-5-miljona У центрі Одеси виявили незадекларовану нерухомість на 4,5 мільйона гривень, яка належить медсестрі, що працює в обласній медико-соціальній експертизі та військово-лікарській комісії одного з районних територіальних центрів комплектування".
показати весь коментар
03.10.2025 13:43 Відповісти
Чого ви причепилися до людини?Вона,бідолашна,не мала змоги додому попасти-все прибирала та мила поли за тими бусифікованими добровольцями,які товпилися в тому ТЦК,намагаючись без черги пройти ВЛК.І головне-вона тільки протре поли,а вони знов по "митому" тупають.А ті 4.5 ляма зарплати якось незамітно "накапали".
показати весь коментар
03.10.2025 14:58 Відповісти
ніколи раніше,і ось знову........цятий випадок лише за сьогодні,нагородити,підняти в званні,перевести до столиці...
показати весь коментар
03.10.2025 14:01 Відповісти
От нашо йому одразу три тачки? Чи така велика родина, щоб кожному було?
показати весь коментар
03.10.2025 16:09 Відповісти
 
 