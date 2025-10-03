Необґрунтовані активи на майже 3 млн грн виявлено в одеського правоохоронця, - ДБР
За матеріалами ДБР та НАЗК Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави необґрунтованих активів правоохоронця та його близьких осіб.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Так, встановлено, що упродовж 2021 року правоохоронець набув активи з ознаками необґрунтованості, оформивши їх у тому числі на близьких осіб.
Серед них:
- Lexus ES 250, 2016 року випуску, ціна за договором - 750 000 грн;
- Mercedes-Benz GLK 220 CDI, 2011 року випуску, ціна за договором - 425 156 грн;
- Mercedes-Benz GLE 350D, 2017 року випуску, ціна за договором - 838 500 грн (при мінімальній ринковій вартості 1 676 900 грн).
Зазначається, що матеріали щодо виявлених ознак необґрунтованості активів ДБР скерувало до САП, а прокурор САП вже звернувся до ВАКС із позовом на суму понад 2,84 млн грн.
А Українцям, якого міндіча та утікшого керовніка ЕнергоАтома впарюють?? Бездіяльність, разумкова+ стефанчуків-зеленського, на посадах з 2019 року, має свою ціну для України!!
"https://od.vgorode.ua/ukr/news/sobytyia/a1269053-raptovo-v-odesi-medsestra-msek-i-vlk-maje-nerukhomist-na-4-5-miljona У центрі Одеси виявили незадекларовану нерухомість на 4,5 мільйона гривень, яка належить медсестрі, що працює в обласній медико-соціальній експертизі та військово-лікарській комісії одного з районних територіальних центрів комплектування".
бусифікованимидобровольцями,які товпилися в тому ТЦК,намагаючись без черги пройти ВЛК.І головне-вона тільки протре поли,а вони знов по "митому" тупають.А ті 4.5 ляма зарплати якось незамітно "накапали".