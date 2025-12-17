Семья главы департамента БЭБ Дрозда имеет поместье под Киевом, 8 квартир и диссертации с Татаровым, - СМИ
Руководитель Департамента организационного обеспечения деятельности Бюро экономической безопасности Алексей Дрозд построил дом в Киевской области площадью под 300 м², стоимость которого оценивается в около 400 000 долларов. Кроме того, члены его семьи приобрели не менее восьми квартир в Киеве и области и имеют пересечения с Олегом Татаровым.
Об этом говорится в расследовании hromadske "Семейное гнездо Дроздов", передает Цензор.НЕТ.
Имение на берегу собственного водоема
- Как отмечается, в 2017 году 39-летний Дрозд купил 24 сотки за 49 595 грн возле Виты-Почтовой под Киевом. Это, как пишет "Громадське", в разы дешевле цен на участки в этом районе.
- На территории расположены двухэтажный дом площадью 291 м², меньший дом, беседка и выход к воде. Официально поместье ввели в эксплуатацию только летом 2024 года. В то же время журналисты утверждают, что фактически его построили раньше.
Hromadske отмечает, что строительство стартовало в 2017 году. С сентября 2017 года по сентябрь 2018 года на участке возводили фундамент. В разрешительных документах смета строительства указана менее 900 тыс. грн.
Архитектор Олег Гречух назвал эти цифры заниженными и оценил реальную стоимость такого дома не менее чем в 400 тыс. долларов, без учета водоема. По его словам, только возведение "основы" недвижимости в 2017-2019 годах могло стоить от 150 тыс. долларов.
Журналисты пишут, что задекларированные доходы и сбережения супругов не объясняют таких расходов.
Отмечается, что значительные поступления появились в 2021 году. По документам, отец подарил Алексею 3,5 млн грн, из которых 1,5 млн грн он переподарил жене Алене. Сам Дрозд заявил, что был привлечен к строительству. Стоимость дома назвать не может, потому что "не считал".
Татаров
Кроме этого, hromadske описывает научные и профессиональные пересечения семьи с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым. Алексей Дрозд в 2007 году поступил в докторантуру Национальной академии внутренних дел. Татаров ранее получил там диплом магистра. В 2008 году они подготовили совместную научную статью о земельных отношениях. Впоследствии оба преподавали в академии.
В расследовании говорится, что подразделение Дрозда в БЭБ, среди прочего, отвечает за взаимодействие бюро с Офисом президента. Сам чиновник, по данным издания, отрицает, что контакты с ОП были налажены давно. Участие Татарова в качестве оппонента при защите диссертаций его родственниц Дрозд называет совпадением.
В частности, жена Алексея Алена Дрозд после работы следователем в Нацполиции защитила диссертацию. Одним из оппонентов был Олег Татаров. Другим оппонентом был Сергей Олейник, тогдашний чиновник ГБР и нынешний коллега ее мужа. Олейник, по данным журналистов, является заместителем руководителя БЭБ в Киевской области.
Также, по данным расследования, научные связи с Татаровым имеет мама Алексея Дрозда. Валентина Дрозд в 2019 году защитила докторскую диссертацию, где одним из оппонентов также был Татаров.
По данным журналистов, Валентина Дрозд возглавляет консультативно-контрольный отдел департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции Украины. Ее муж Юрий Дрозд в настоящее время возглавляет Кировоградский областной совет. В материале указано, что возле имения в Вите-Почтовой видели его автомобиль. В то же время в декларации указано, что им пользуется другой сын, Виталий.
Юрий Дрозд, по информации расследования, 27 лет работал в системе МВД. После этого занимался бизнесом в сфере противопожарной безопасности, это группа компаний "АПС" и ООО "Техногенная безопасность". Также он имел агробизнес, компанию "ЮВД АГРО". Hromadske описывает историю с переоформлением "ЮВД АГРО" в 2023 году на Елену Сербин и последующей сменой владельца после общественного внимания.
Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» 28 січня 2021 року.
БЕБ було створене як окрема правоохоронна структура, що замінила податкову міліцію та консолідувала повноваження з розслідування економічних злочинів в одному органі.
📌 3. Хто призначає директора та керівників департаментів
🔹 Директор БЕБ
Призначення директора здійснює Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України після проведення відкритого конкурсу комісією
..... ця посада є
великою часткою конкурсу і міжнародного контролю, а не пряма політична посада, що повністю призначається «зверху»
📌 4. Департамент організаційного забезпечення і Дрозд
...це один з головних структурних підрозділів, що відповідає за організаційні процеси.
ШМИГАЛЬ СЬОГОДНІ МІНІСТР ОБОРОНИ - головний призначальник управлінців БЕБ за вказівкою Татарова Єрмаку ? ШМИГАЛЬ НІПРІЧЬОМ?
Тобто без Єрамка в кабінеті валиться його імперія й скільки це буду тривати? Й де ТАТАРОВ?
https://persha.kr.ua/date/2025/08/ 18.08.2025
Про це повідомляє київське інтернет-видання "NENKA INFO" за даними міжнародного детективного бюро ABSolution, передає https://persha.kr.ua/ Перша електронна газета.
За даними бюро, 25 липня Олексій Юрійович Дрозд - керівник департаменту БЕБ, отримав від батька в подарунок квартиру в Києві площею 85 м² і варість 5 мільйонів гривень.
29 липня інший син голови облради - Віталій Дрозд - отримав від тата в подарунок житловий будинок у Кропивницькому площею майже 300 м² із земельною ділянкою і вартістю щонайменше 500 тисяч гривень. При цьому Віталій Дрозд не мешкає у Кропивницькому - він заступник керівника слідчого відділу територіального підрозділу БЕБ у Києві.
Про ці подарунки Юрій Дрозд повідомив у своїй декларації від 30 липня, внісшив неї "суттєві зміни в майновому стані".
Як додають детективи ABSolution, середня зарплата керівників у БЕБ у Києві становить 80-120 тис. грн на місяць. Тобто вартість подарованої квартири майже у 40 разів перевищує середньомісячний дохід посадовця.
У декларації Юрія Дрозда відсутнє пояснення причин, з яких він зробив такі подарунки. Також немає інформації про джерела коштів чи фінансові угоди, пов'язані з цим майном.
Відзначимо, що у своїй річній декларації за 2024 рік голова обласної ради інформував про таке нерухоме майно:
земельна ділянка 546 м² і житловий будинок майже 300 м² (імовірно, подаровані одному з синів), нежитлове приміщенням 20,5 м² у Кропивницькому,квартира площею 85 м² у Києві (імовірно, подарунок для іншого сина),квартира площею понад 73 м² у Вишневому Бучанського району Київщини.земельна ділянка площею 658 м² та дачний будинок площею майже 184,5 м² у Кропивницькому у спільному володінні з дружиною.
Право власності на усі об'єкти нерухомості Юрій Дрозд набув у період з 2004-го по 2017 рік.
За 2024 рік Юрій Дрозд задекларував мільйон 235 тисяч 619 гривень зарплати голови облради та 289 тисяч 380 гривень пенсії.
У 2023 році за неповний рік роботи на посаді голови облради він отримав 642 тисяч 395 гривень зарплати та пенсію у тому ж розмірі, що в 2024-му.
Читайте також: https://persha.kr.ua/news/politics/242721-yurij-drozd-otrymuvatyme-premiyi-nadbavky-i-materialnu-dopomogu/ Юрій Дрозд отримуватиме премії, надбавки і матеріальну допомогу