1 824 24

Семья главы департамента БЭБ Дрозда имеет поместье под Киевом, 8 квартир и диссертации с Татаровым, - СМИ

Руководитель Департамента организационного обеспечения деятельности Бюро экономической безопасности Алексей Дрозд построил дом в Киевской области площадью под 300 м², стоимость которого оценивается в около 400 000 долларов. Кроме того, члены его семьи приобрели не менее восьми квартир в Киеве и области и имеют пересечения с Олегом Татаровым.

Об этом говорится в расследовании hromadske "Семейное гнездо Дроздов", передает Цензор.НЕТ.

Имение на берегу собственного водоема

  • Как отмечается, в 2017 году 39-летний Дрозд купил 24 сотки за 49 595 грн возле Виты-Почтовой под Киевом. Это, как пишет "Громадське", в разы дешевле цен на участки в этом районе.
  • На территории расположены двухэтажный дом площадью 291 м², меньший дом, беседка и выход к воде. Официально поместье ввели в эксплуатацию только летом 2024 года. В то же время журналисты утверждают, что фактически его построили раньше. 

Алексей Дрозд – СМИ о поместье семьи и связях'язки з Татаровим

Hromadske отмечает, что строительство стартовало в 2017 году. С сентября 2017 года по сентябрь 2018 года на участке возводили фундамент. В разрешительных документах смета строительства указана менее 900 тыс. грн.

Архитектор Олег Гречух назвал эти цифры заниженными и оценил реальную стоимость такого дома не менее чем в 400 тыс. долларов, без учета водоема. По его словам, только возведение "основы" недвижимости в 2017-2019 годах могло стоить от 150 тыс. долларов.

Журналисты пишут, что задекларированные доходы и сбережения супругов не объясняют таких расходов. 

Отмечается, что значительные поступления появились в 2021 году. По документам, отец подарил Алексею 3,5 млн грн, из которых 1,5 млн грн он переподарил жене Алене. Сам Дрозд заявил, что был привлечен к строительству. Стоимость дома назвать не может, потому что "не считал".

Татаров

Кроме этого, hromadske описывает научные и профессиональные пересечения семьи с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым. Алексей Дрозд в 2007 году поступил в докторантуру Национальной академии внутренних дел. Татаров ранее получил там диплом магистра. В 2008 году они подготовили совместную научную статью о земельных отношениях. Впоследствии оба преподавали в академии.

В расследовании говорится, что подразделение Дрозда в БЭБ, среди прочего, отвечает за взаимодействие бюро с Офисом президента. Сам чиновник, по данным издания, отрицает, что контакты с ОП были налажены давно. Участие Татарова в качестве оппонента при защите диссертаций его родственниц Дрозд называет совпадением.

В частности, жена Алексея Алена Дрозд после работы следователем в Нацполиции защитила диссертацию. Одним из оппонентов был Олег Татаров. Другим оппонентом был Сергей Олейник, тогдашний чиновник ГБР и нынешний коллега ее мужа. Олейник, по данным журналистов, является заместителем руководителя БЭБ в Киевской области.

hromadske

Также, по данным расследования, научные связи с Татаровым имеет мама Алексея Дрозда. Валентина Дрозд в 2019 году защитила докторскую диссертацию, где одним из оппонентов также был Татаров.

По данным журналистов, Валентина Дрозд возглавляет консультативно-контрольный отдел департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции Украины. Ее муж Юрий Дрозд в настоящее время возглавляет Кировоградский областной совет. В материале указано, что возле имения в Вите-Почтовой видели его автомобиль. В то же время в декларации указано, что им пользуется другой сын, Виталий.

Юрий Дрозд. фото: hromadske
Юрий Дрозд. фото: hromadske

Юрий Дрозд, по информации расследования, 27 лет работал в системе МВД. После этого занимался бизнесом в сфере противопожарной безопасности, это группа компаний "АПС" и ООО "Техногенная безопасность". Также он имел агробизнес, компанию "ЮВД АГРО". Hromadske описывает историю с переоформлением "ЮВД АГРО" в 2023 году на Елену Сербин и последующей сменой владельца после общественного внимания.

Читайте также: В Раде подготовят изменения в законодательство для урегулирования работы риелторов, – глава "Слуги народа" Шуляк

недвижимость (852) расследование (3100) Татаров Олег (375) Бюро экономической безопасности (266)
Топ комментарии
+7
Геть руки від "правоохоронців - науковців"!! Вони кожного дня ризикують!! Свободою!! Особистою!!! Ходють "по лезу бритви",під НАБУ...під статтями за посадові злочини!! Нерви - не до біса!! Спитайте у Татарова!! Він дисертацію докторську може з цього приводу написати!! Он Єрмак - не витримав!!! Пішов....боєць невидимого фронту та неіснуючого підрозділу!!
17.12.2025 17:08 Ответить
+5
мама с папою ******* квартірки та приїжджати на дачку за 400 000 баксів...
17.12.2025 17:08 Ответить
+3
Це не цікаво. Бо не є сенсацією. Всі посадовці в Україні - злодії і хабарники.
Немає ізюмінкі.
17.12.2025 17:11 Ответить
Від «обмеження» себе у харчуванні, через такі грошові витрати усієї сім'ї, він аж ОПУХЛИМ здається!?!?? Геть себе не щадить, з цими «двушечками млн дол США, аж на **********!?!?
17.12.2025 17:05 Ответить
БЕБ потрібно ліквідувати - знову не получилось створити чесний правоохоронний орган з корумпованих ментів.
17.12.2025 18:07 Ответить
Навпроти Таценок давно мусором закидували болота, яки повинні бути під захистом. і писав я до усіляких екогологічних утснов, нема жодної відповіді. а як що поїхати із конча-заспи до обухіва, або через "нову трасу", там все вже біля водойм забудоване. отаке.
17.12.2025 17:05 Ответить
Екологичні інспекції то корито ледачим жадібним пристрсуванцям чого варта інспектор з дніпра з майном на міліони доларів
17.12.2025 17:17 Ответить
🤬
17.12.2025 17:05 Ответить
Тіхо у БЕБ, только нє спят дрозди,
Знают дрозди, што получат пі*ди,
Вот і нє спят дрозди!
17.12.2025 17:06 Ответить
Геть руки від "правоохоронців - науковців"!! Вони кожного дня ризикують!! Свободою!! Особистою!!! Ходють "по лезу бритви",під НАБУ...під статтями за посадові злочини!! Нерви - не до біса!! Спитайте у Татарова!! Він дисертацію докторську може з цього приводу написати!! Он Єрмак - не витримав!!! Пішов....боєць невидимого фронту та неіснуючого підрозділу!!
17.12.2025 17:08 Ответить
Бюро економічної безпеки України (БЕБ) створено законодавчо:

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Бюро економічної безпеки України» 28 січня 2021 року.

БЕБ було створене як окрема правоохоронна структура, що замінила податкову міліцію та консолідувала повноваження з розслідування економічних злочинів в одному органі.

📌 3. Хто призначає директора та керівників департаментів

🔹 Директор БЕБ

Призначення директора здійснює Кабінет Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України після проведення відкритого конкурсу комісією
..... ця посада є
 великою часткою конкурсу і міжнародного контролю, а не пряма політична посада, що повністю призначається «зверху»

📌 4. Департамент організаційного забезпечення і Дрозд
...це один з головних структурних підрозділів, що відповідає за організаційні процеси.

ШМИГАЛЬ СЬОГОДНІ МІНІСТР ОБОРОНИ - головний призначальник управлінців БЕБ за вказівкою Татарова Єрмаку ? ШМИГАЛЬ НІПРІЧЬОМ?

Тобто без Єрамка в кабінеті валиться його імперія й скільки це буду тривати? Й де ТАТАРОВ?
17.12.2025 17:44 Ответить
мама с папою ******* квартірки та приїжджати на дачку за 400 000 баксів...
17.12.2025 17:08 Ответить
Це не цікаво. Бо не є сенсацією. Всі посадовці в Україні - злодії і хабарники.
Немає ізюмінкі.
17.12.2025 17:11 Ответить
Правоохоронні органи - відсутні, верховенство права - відсутнє, економічні свободи - відсутні.
17.12.2025 17:12 Ответить
І що мародерство ,корупція в країні війна, а бидло думає лише про збагачення ,вся відповідальність на президенті в якого вся повнота влади ,звільнив Єрмака який молодець і жодної кримінальної справи ,а хто призначав їх ? а вчора дивлюся довіряють президенту згідно кміс 60 % що ще треба зробити щоб народ порозумнішав ?
17.12.2025 17:13 Ответить
Чи тільаи мені моїм знайомим і моїм дітям приходить на ум що у нас не корупція а одна цілковита зрада вся нечість попіднімалася з лайна і намагається із себе вдавати такого собі буржуя а ми всі знаємо що нема гірше як з грязі та в князі шарікови у щотїхине вдягни у яку хату не засели будо і залишається шаріковим безродним голодним собацюрою дорвавшимся до влади
17.12.2025 17:14 Ответить
Слідча Нацполіції Дрозд придбала нерухомість у ЖК бізнес-класу за $100 тисяч. Це не збігається з її декларацією, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3591015

а скільки в Україні ще дроздів ???

17.12.2025 17:16 Ответить
А хто витягує ці "доміношки" для журналістів з нібито міцної стіни мародерату, як воно це спрацьовує ?
17.12.2025 17:18 Ответить
Ви слихаааалі как крадут Дроздии?
нЄт!!! нЄ тЄ Дрозди не франтавиєєє...
А Дрозди ТАТАРОВСКІХ блдЄееей
укроМАРОДЬОРОВ і расііі?
17.12.2025 17:25 Ответить
Голова облради Юрій Дрозд подарував синам дорогу нерухомість у Києві і Кропивницькому

https://persha.kr.ua/date/2025/08/ 18.08.2025
17.12.2025 17:28 Ответить
Голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд подарував дороговартісну нерухомість у Києві і Кропивницькому своїм синам, які займають керівні посади у Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляє київське інтернет-видання "NENKA INFO" за даними міжнародного детективного бюро ABSolution, передає https://persha.kr.ua/ Перша електронна газета.

За даними бюро, 25 липня Олексій Юрійович Дрозд - керівник департаменту БЕБ, отримав від батька в подарунок квартиру в Києві площею 85 м² і варість 5 мільйонів гривень.

29 липня інший син голови облради - Віталій Дрозд - отримав від тата в подарунок житловий будинок у Кропивницькому площею майже 300 м² із земельною ділянкою і вартістю щонайменше 500 тисяч гривень. При цьому Віталій Дрозд не мешкає у Кропивницькому - він заступник керівника слідчого відділу територіального підрозділу БЕБ у Києві.

Про ці подарунки Юрій Дрозд повідомив у своїй декларації від 30 липня, внісшив неї "суттєві зміни в майновому стані".

Як додають детективи ABSolution, середня зарплата керівників у БЕБ у Києві становить 80-120 тис. грн на місяць. Тобто вартість подарованої квартири майже у 40 разів перевищує середньомісячний дохід посадовця.

У декларації Юрія Дрозда відсутнє пояснення причин, з яких він зробив такі подарунки. Також немає інформації про джерела коштів чи фінансові угоди, пов'язані з цим майном.

Відзначимо, що у своїй річній декларації за 2024 рік голова обласної ради інформував про таке нерухоме майно:

земельна ділянка 546 м² і житловий будинок майже 300 м² (імовірно, подаровані одному з синів), нежитлове приміщенням 20,5 м² у Кропивницькому,квартира площею 85 м² у Києві (імовірно, подарунок для іншого сина),квартира площею понад 73 м² у Вишневому Бучанського району Київщини.земельна ділянка площею 658 м² та дачний будинок площею майже 184,5 м² у Кропивницькому у спільному володінні з дружиною.

Право власності на усі об'єкти нерухомості Юрій Дрозд набув у період з 2004-го по 2017 рік.

За 2024 рік Юрій Дрозд задекларував мільйон 235 тисяч 619 гривень зарплати голови облради та 289 тисяч 380 гривень пенсії.

У 2023 році за неповний рік роботи на посаді голови облради він отримав 642 тисяч 395 гривень зарплати та пенсію у тому ж розмірі, що в 2024-му.

Читайте також: https://persha.kr.ua/news/politics/242721-yurij-drozd-otrymuvatyme-premiyi-nadbavky-i-materialnu-dopomogu/ Юрій Дрозд отримуватиме премії, надбавки і матеріальну допомогу
17.12.2025 17:30 Ответить
https://maps.app.goo.gl/ReBzrnRjkrjQZheH8
17.12.2025 17:21 Ответить
Коли когось звати Альона, то ім'я усе визначається наперед.
17.12.2025 17:27 Ответить
Дрозд чому я не здивований
17.12.2025 17:33 Ответить
зазвичай дрозди мігрують зимувати у Західну Європу. Можно прослідкувати, якщо дрозди окільцовані. Але під час війни дроздами у нас не замаються, тому у нас вони на зимовку навіть у Ізраіль мігрують.
17.12.2025 17:56 Ответить
Шановна Україна: СКІЛЬКИ МИ БУДЕМО ТЕРПІТИ ТАКУ ПАЛАЛЬ Коли наші ПАТРІОТИ ГИНУТЬ, ці мародери ОБКРАДАЮТЬ МАЙБУТНЄ НАШИХ ДІТЕЙ!!!!! Влада їх "покриває" Пора це ОСТАНОВИТИ
17.12.2025 18:19 Ответить
Как нєожиданно...
17.12.2025 18:20 Ответить
 
 