Семья главы департамента БЭБ Дрозда имеет поместье под Киевом, 8 квартир и диссертации с Татаровым, - СМИ

Руководитель Департамента организационного обеспечения деятельности Бюро экономической безопасности Алексей Дрозд построил дом в Киевской области площадью под 300 м², стоимость которого оценивается в около 400 000 долларов. Кроме того, члены его семьи приобрели не менее восьми квартир в Киеве и области и имеют пересечения с Олегом Татаровым.

Об этом говорится в расследовании hromadske "Семейное гнездо Дроздов"

Имение на берегу собственного водоема

Как отмечается, в 2017 году 39-летний Дрозд купил 24 сотки за 49 595 грн возле Виты-Почтовой под Киевом. Это, как пишет "Громадське", в разы дешевле цен на участки в этом районе.

На территории расположены двухэтажный дом площадью 291 м², меньший дом, беседка и выход к воде. Официально поместье ввели в эксплуатацию только летом 2024 года. В то же время журналисты утверждают, что фактически его построили раньше.

Hromadske отмечает, что строительство стартовало в 2017 году. С сентября 2017 года по сентябрь 2018 года на участке возводили фундамент. В разрешительных документах смета строительства указана менее 900 тыс. грн.

Архитектор Олег Гречух назвал эти цифры заниженными и оценил реальную стоимость такого дома не менее чем в 400 тыс. долларов, без учета водоема. По его словам, только возведение "основы" недвижимости в 2017-2019 годах могло стоить от 150 тыс. долларов.

Журналисты пишут, что задекларированные доходы и сбережения супругов не объясняют таких расходов.

Отмечается, что значительные поступления появились в 2021 году. По документам, отец подарил Алексею 3,5 млн грн, из которых 1,5 млн грн он переподарил жене Алене. Сам Дрозд заявил, что был привлечен к строительству. Стоимость дома назвать не может, потому что "не считал".

Татаров

Кроме этого, hromadske описывает научные и профессиональные пересечения семьи с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым. Алексей Дрозд в 2007 году поступил в докторантуру Национальной академии внутренних дел. Татаров ранее получил там диплом магистра. В 2008 году они подготовили совместную научную статью о земельных отношениях. Впоследствии оба преподавали в академии.

В расследовании говорится, что подразделение Дрозда в БЭБ, среди прочего, отвечает за взаимодействие бюро с Офисом президента. Сам чиновник, по данным издания, отрицает, что контакты с ОП были налажены давно. Участие Татарова в качестве оппонента при защите диссертаций его родственниц Дрозд называет совпадением.

В частности, жена Алексея Алена Дрозд после работы следователем в Нацполиции защитила диссертацию. Одним из оппонентов был Олег Татаров. Другим оппонентом был Сергей Олейник, тогдашний чиновник ГБР и нынешний коллега ее мужа. Олейник, по данным журналистов, является заместителем руководителя БЭБ в Киевской области.

Также, по данным расследования, научные связи с Татаровым имеет мама Алексея Дрозда. Валентина Дрозд в 2019 году защитила докторскую диссертацию, где одним из оппонентов также был Татаров.

По данным журналистов, Валентина Дрозд возглавляет консультативно-контрольный отдел департамента обеспечения деятельности главы Нацполиции Украины. Ее муж Юрий Дрозд в настоящее время возглавляет Кировоградский областной совет. В материале указано, что возле имения в Вите-Почтовой видели его автомобиль. В то же время в декларации указано, что им пользуется другой сын, Виталий.

Юрий Дрозд, по информации расследования, 27 лет работал в системе МВД. После этого занимался бизнесом в сфере противопожарной безопасности, это группа компаний "АПС" и ООО "Техногенная безопасность". Также он имел агробизнес, компанию "ЮВД АГРО". Hromadske описывает историю с переоформлением "ЮВД АГРО" в 2023 году на Елену Сербин и последующей сменой владельца после общественного внимания.

