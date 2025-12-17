Родина голови департаменту БЕБ Дрозда має маєток під Києвом, 8 квартир та дисертації з Татаровим, - ЗМІ

Керівник Департаменту організаційного забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки Олексій Дрозд збудував будинок на Київщині площею під 300 м², вартість якого оцінюється у близько 400 000 доларів. Крім того, члени його родини набули щонайменше вісім квартир у Києві та області та мають перетини з Олегом Татаровим.

Про це йдеться в розслідуванні hromadske "Сімейне гніздо Дроздів", передає Цензор.НЕТ.

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Маєток на березі власної водойми

Як зазначається, у 2017 році 39-річний Дрозд купив 24 сотки за 49 595 грн біля Віти-Поштової під Києвом. Це, як пише "Громадське", у рази дешевше за ціни на ділянки в цьому районі.

На території розташовані двоповерховий будинок площею 291 м², менший будинок, альтанка і вихід до води. Офіційно маєток ввели в експлуатацію лише влітку 2024 року. Водночас журналісти стверджують, що фактично його звели раніше.

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Hromadske зазначає, що будівництво стартувало у 2017 році. З вересня 2017 року по вересень 2018 року на ділянці зводили фундамент. У дозвільних документах кошторис будівництва вказали менш як 900 тис. грн.

Архітектор Олег Гречух назвав ці цифри заниженими й оцінив реальну вартість такого будинку щонайменше у 400 тис. доларів, без урахування водойми. За його словами, лише зведення "основи" нерухомості у 2017–2019 роках могло коштувати від 150 тис. доларів.

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Журналісти пишуть, що задекларовані доходи та заощадження подружжя не пояснюють таких витрат.

Зазначається, що значні надходження з'явилися у 2021 році. За документами, батько подарував Олексію 3,5 млн грн, з яких 1,5 млн грн він передарував дружині Альоні. Сам Дрозд заявив, що був залучений до будівництва. Вартість будинку назвати не може, бо "не рахував".

Татаров

Окрім цього, hromadske описує наукові та професійні перетини родини із заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим. Олексій Дрозд у 2007 році вступив до докторантури Національної академії внутрішніх справ. Татаров раніше отримав там диплом магістра. У 2008 році вони підготували спільну наукову статтю про земельні відносини. Згодом обидва викладали в академії.

У розслідуванні йдеться, що підрозділ Дрозда в БЕБ, серед іншого, відповідає за взаємодію бюро з Офісом президента. Сам посадовець, за даними видання, заперечує, що контакти з ОП були налагоджені давно. Участь Татарова як опонента під час захисту дисертацій його родичок Дрозд називає збігом.

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Зокрема, дружина Олексія Альона Дрозд після роботи слідчою в Нацполіції захистила дисертацію. Одним з опонентів був Олег Татаров. Іншим опонентом був Сергій Олійник, тодішній посадовець ДБР і нинішній колега її чоловіка. Олійник, за даними журналістів, є заступником керівника БЕБ у Київській області.

Також, за даними розслідування, наукові зв'язки з Татаровим має мати Олексія Дрозда. Валентина Дрозд у 2019 році захистила докторську дисертацію, де одним з опонентів також був Татаров.

За даними журналістів, Валентина Дрозд очолює консультативно-контрольний відділ департаменту забезпечення діяльності голови Нацполіції України. Її чоловік Юрій Дрозд нині очолює Кіровоградську обласну раду. У матеріалі зазначено, що біля маєтку у Віті-Поштовій бачили його авто. Водночас у декларації вказано, що ним користується інший син, Віталій.

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Юрій Дрозд. фото: hromadske

Юрій Дрозд, за інформацією розслідування, 27 років працював у системі МВС. Після цього займався бізнесом у сфері протипожежної безпеки, це група компаній "АПС" і ТОВ "Техногенна безпека". Також він мав агробізнес, компанію "ЮВД АГРО". Hromadske описує історію з переоформленням "ЮВД АГРО" у 2023 році на Олену Сербин і подальшою зміною власника після суспільної уваги.

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