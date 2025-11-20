Керівника Харківського інституту Тюлєнєва звільнили після розслідування про зловживання програмою "єОселя". ВIДЕО
Керівника Харківського інституту судових експертиз імені Бокаріуса Сергія Тюлєнєва, який потрапив у розслідування Bihus.Info щодо можливих зловживань державною іпотечною програмою "єОселя", звільнили з Міністерства юстиції.
Після виходу журналістського матеріалу в червні 2025 року посадовця спершу понизили та перевели на іншу керівну посаду. Однак 14 листопада Мін’юст ухвалив рішення про його остаточне звільнення, інформує Цензор.НЕТ.
Він скористався державною іпотекою, хоча його ексдружина має кілька елітних квартир
Як з’ясували журналісти, минулого року Тюлєнєв придбав квартиру в київському ЖК Greenville Park за програмою "єОселя", що призначена для громадян, які реально потребують житла.
Формально у посадовця дійсно не було власної нерухомості.
Проте його ексдружина володіє кількома дорогими квартирами у столиці, серед яких:
-
трикімнатне житло площею 120 метрів квадратних у ЖК "Русанівська Гавань";
-
дві квартири у преміальному ЖК "Park Avenue VIP", придбані у 2018–2019 роках, нинішня вартість яких може сягати близько 500 тисяч доларів.
При цьому, попри офіційне розлучення, Тюлєнєв у декларації продовжував вказувати жінку як "особу, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі". Саме вона нібито дала йому 2 мільйони гривень для першого внеску за іпотекою "єОселі".
Журналісти зазначають, що подібні історії з "розлученими" чиновниками вже фіксувалися у попередніх розслідуваннях — коли шлюб розривали формально, щоб скористатися державною допомогою.
Тим часом українці, які дійсно потребують житла, змушені чекати на фінансування програми місяцями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можновладці зовсім кукухою двинули?
Це, до речі, породжує питання до кінченої Податкової Служби України. Яка як коршун спостерігає за дотриманням підприємцями правил видачі чеків, застосування РРО, залишків кас, інкасації тощо і дрючить за кожну тисячі "повз каси", але ВЗАГАЛІ НЕ ПОМІЧАЄ БАГАТОМІЛЬЙОННИХ ДОХОДІВ ОКРЕМИХ КОЛИШНІХ ДРУЖИН ПОСАДОВЦІВ. Бо щось мені підказує, що ніяких приписів на сплату 23% (ПДФО + ВЗ) з вартості тих 3 квартир та "колишня" - точно не отримувала, а також ніяких офіційних доходів, на які можна було б теє купити - в неї немає. Але податковій на це - начхати. Хоча вся нормативна база для таких перевірок і приписів в податкової є вже років 20.