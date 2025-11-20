Керівника Харківського інституту Тюлєнєва звільнили після розслідування про зловживання програмою "єОселя". ВIДЕО

Керівника Харківського інституту судових експертиз імені Бокаріуса Сергія Тюлєнєва, який потрапив у розслідування Bihus.Info щодо можливих зловживань державною іпотечною програмою "єОселя", звільнили з Міністерства юстиції.

Після виходу журналістського матеріалу в червні 2025 року посадовця спершу понизили та перевели на іншу керівну посаду. Однак 14 листопада Мін’юст ухвалив рішення про його остаточне звільнення, інформує Цензор.НЕТ.

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Він скористався державною іпотекою, хоча його ексдружина має кілька елітних квартир

Як з’ясували журналісти, минулого року Тюлєнєв придбав квартиру в київському ЖК Greenville Park за програмою "єОселя", що призначена для громадян, які реально потребують житла.

Формально у посадовця дійсно не було власної нерухомості.

Проте його ексдружина володіє кількома дорогими квартирами у столиці, серед яких:

трикімнатне житло площею 120 метрів квадратних у ЖК "Русанівська Гавань";

дві квартири у преміальному ЖК "Park Avenue VIP", придбані у 2018–2019 роках, нинішня вартість яких може сягати близько 500 тисяч доларів.

При цьому, попри офіційне розлучення, Тюлєнєв у декларації продовжував вказувати жінку як "особу, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі". Саме вона нібито дала йому 2 мільйони гривень для першого внеску за іпотекою "єОселі".

Журналісти зазначають, що подібні історії з "розлученими" чиновниками вже фіксувалися у попередніх розслідуваннях — коли шлюб розривали формально, щоб скористатися державною допомогою.

Тим часом українці, які дійсно потребують житла, змушені чекати на фінансування програми місяцями.

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