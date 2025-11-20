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Керівника Харківського інституту Тюлєнєва звільнили після розслідування про зловживання програмою "єОселя". ВIДЕО

Керівника Харківського інституту судових експертиз імені Бокаріуса Сергія Тюлєнєва, який потрапив у розслідування Bihus.Info щодо можливих зловживань державною іпотечною програмою "єОселя", звільнили з Міністерства юстиції.

Після виходу журналістського матеріалу в червні 2025 року посадовця спершу понизили та перевели на іншу керівну посаду. Однак 14 листопада Мін’юст ухвалив рішення про його остаточне звільнення, інформує Цензор.НЕТ.

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Він скористався державною іпотекою, хоча його ексдружина має кілька елітних квартир

Як з’ясували журналісти, минулого року Тюлєнєв придбав квартиру в київському ЖК Greenville Park за програмою "єОселя", що призначена для громадян, які реально потребують житла.

Формально у посадовця дійсно не було власної нерухомості.

Проте його ексдружина володіє кількома дорогими квартирами у столиці, серед яких:

  • трикімнатне житло площею 120 метрів квадратних у ЖК "Русанівська Гавань";

  • дві квартири у преміальному ЖК "Park Avenue VIP", придбані у 2018–2019 роках, нинішня вартість яких може сягати близько 500 тисяч доларів.

При цьому, попри офіційне розлучення, Тюлєнєв у декларації продовжував вказувати жінку як "особу, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі". Саме вона нібито дала йому 2 мільйони гривень для першого внеску за іпотекою "єОселі".

Журналісти зазначають, що подібні історії з "розлученими" чиновниками вже фіксувалися у попередніх розслідуваннях — коли шлюб розривали формально, щоб скористатися державною допомогою.

Тим часом українці, які дійсно потребують житла, змушені чекати на фінансування програми місяцями.

оселя

Також читайте: "єОселя": "Укрзалізниця" доплачуватиме працівникам-переселенцям внески за іпотекою

Автор: 

квартира (335) Мін’юст (1630) розслідування (2298) єОселя (59)
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Топ коментарі
+5
на часі запускати програму еМіндіч, де 10-15 % відкату одразу залишається в банках...
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20.11.2025 17:23 Відповісти
+3
Боюся уявити про зловживання на *******.
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20.11.2025 16:53 Відповісти
+2
Нема такої. Вони спеціально розлучаються, аби формально не мати юридичних стосунків "рідства" - за якими і визначається "право на надання" багатьох державних "допомог", а також перевірок, наприклд, НАБУ щодо "спільних доходів" тощо. Записують куплені на хабарі квартири на колишніх дружин, а формального права перевіряти динаміку доходів якихось там колишніх дружин в НАБУ - немає. Профіт.

Це, до речі, породжує питання до кінченої Податкової Служби України. Яка як коршун спостерігає за дотриманням підприємцями правил видачі чеків, застосування РРО, залишків кас, інкасації тощо і дрючить за кожну тисячі "повз каси", але ВЗАГАЛІ НЕ ПОМІЧАЄ БАГАТОМІЛЬЙОННИХ ДОХОДІВ ОКРЕМИХ КОЛИШНІХ ДРУЖИН ПОСАДОВЦІВ. Бо щось мені підказує, що ніяких приписів на сплату 23% (ПДФО + ВЗ) з вартості тих 3 квартир та "колишня" - точно не отримувала, а також ніяких офіційних доходів, на які можна було б теє купити - в неї немає. Але податковій на це - начхати. Хоча вся нормативна база для таких перевірок і приписів в податкової є вже років 20.
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21.11.2025 11:28 Відповісти
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Боюся уявити про зловживання на *******.
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20.11.2025 16:53 Відповісти
на часі запускати програму еМіндіч, де 10-15 % відкату одразу залишається в банках...
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20.11.2025 17:23 Відповісти
Дружина дала йому 2 млн. гривень, які насмоктала на великій кільцевій дорозі.
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20.11.2025 17:30 Відповісти
У нього є і насмоктала.
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23.11.2025 09:14 Відповісти
В шахту його...
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20.11.2025 17:56 Відповісти
Краще на фронт. Зовсім придатний за віком, і за здоров'ям, думаю, теж.
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21.11.2025 11:57 Відповісти
Хто знає, що це за х.ня - "державна допомога при розриванні шлюбу"???
Можновладці зовсім кукухою двинули?
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21.11.2025 10:20 Відповісти
Нема такої. Вони спеціально розлучаються, аби формально не мати юридичних стосунків "рідства" - за якими і визначається "право на надання" багатьох державних "допомог", а також перевірок, наприклд, НАБУ щодо "спільних доходів" тощо. Записують куплені на хабарі квартири на колишніх дружин, а формального права перевіряти динаміку доходів якихось там колишніх дружин в НАБУ - немає. Профіт.

Це, до речі, породжує питання до кінченої Податкової Служби України. Яка як коршун спостерігає за дотриманням підприємцями правил видачі чеків, застосування РРО, залишків кас, інкасації тощо і дрючить за кожну тисячі "повз каси", але ВЗАГАЛІ НЕ ПОМІЧАЄ БАГАТОМІЛЬЙОННИХ ДОХОДІВ ОКРЕМИХ КОЛИШНІХ ДРУЖИН ПОСАДОВЦІВ. Бо щось мені підказує, що ніяких приписів на сплату 23% (ПДФО + ВЗ) з вартості тих 3 квартир та "колишня" - точно не отримувала, а також ніяких офіційних доходів, на які можна було б теє купити - в неї немає. Але податковій на це - начхати. Хоча вся нормативна база для таких перевірок і приписів в податкової є вже років 20.
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21.11.2025 11:28 Відповісти
 
 