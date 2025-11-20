Руководителя Харьковского института Тюленева уволили после расследования о злоупотреблении программой "єОселя". ВИДЕО

Руководителя Харьковского института судебных экспертиз имени Бокариуса Сергея Тюленева, который попал в расследование Bihus.Info о возможных злоупотреблениях государственной ипотечной программой "єОселя", уволили из Министерства юстиции.

После выхода журналистского материала в июне 2025 года чиновника сначала понизили и перевели на другую руководящую должность. Однако 14 ноября Минюст принял решение о его окончательном увольнении, сообщает Цензор.НЕТ.

Он воспользовался государственной ипотекой, хотя его бывшая жена владеет несколькими элитными квартирами

Как выяснили журналисты, в прошлом году Тюленев приобрел квартиру в киевском ЖК Greenville Park по программе "єОселя", предназначенной для граждан, которые реально нуждаются в жилье.

Формально у чиновника действительно не было собственной недвижимости.

Однако его бывшая жена владеет несколькими дорогими квартирами в столице, среди которых:

трехкомнатное жилье площадью 120 квадратных метров в ЖК "Русановская Гавань";

две квартиры в премиальном ЖК "Park Avenue VIP", приобретенные в 2018-2019 годах, нынешняя стоимость которых может достигать около 500 тысяч долларов.

При этом, несмотря на официальный развод, Тюленев в декларации продолжал указывать женщину как "лицо, с которым совместно проживает, но не состоит в браке". Именно она якобы дала ему 2 миллиона гривен для первого взноса по ипотеке "єОселі".

Журналисты отмечают, что подобные истории с "разведенными" чиновниками уже фиксировались в предыдущих расследованиях — когда брак разрывали формально, чтобы воспользоваться государственной помощью.

Между тем украинцы, которые действительно нуждаются в жилье, вынуждены ждать финансирования программы месяцами.

