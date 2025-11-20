РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14935 посетителей онлайн
Новости Видео
4 029 10

Руководителя Харьковского института Тюленева уволили после расследования о злоупотреблении программой "єОселя". ВИДЕО

Руководителя Харьковского института судебных экспертиз имени Бокариуса Сергея Тюленева, который попал в расследование Bihus.Info о возможных злоупотреблениях государственной ипотечной программой "єОселя", уволили из Министерства юстиции.

После выхода журналистского материала в июне 2025 года чиновника сначала понизили и перевели на другую руководящую должность. Однако 14 ноября Минюст принял решение о его окончательном увольнении, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Он воспользовался государственной ипотекой, хотя его бывшая жена владеет несколькими элитными квартирами

Как выяснили журналисты, в прошлом году Тюленев приобрел квартиру в киевском ЖК Greenville Park по программе "єОселя", предназначенной для граждан, которые реально нуждаются в жилье.

Формально у чиновника действительно не было собственной недвижимости.

Однако его бывшая жена владеет несколькими дорогими квартирами в столице, среди которых:

  • трехкомнатное жилье площадью 120 квадратных метров в ЖК "Русановская Гавань";

  • две квартиры в премиальном ЖК "Park Avenue VIP", приобретенные в 2018-2019 годах, нынешняя стоимость которых может достигать около 500 тысяч долларов.

При этом, несмотря на официальный развод, Тюленев в декларации продолжал указывать женщину как "лицо, с которым совместно проживает, но не состоит в браке". Именно она якобы дала ему 2 миллиона гривен для первого взноса по ипотеке "єОселі".

Журналисты отмечают, что подобные истории с "разведенными" чиновниками уже фиксировались в предыдущих расследованиях — когда брак разрывали формально, чтобы воспользоваться государственной помощью.

Между тем украинцы, которые действительно нуждаются в жилье, вынуждены ждать финансирования программы месяцами.

жилье

Читайте также: "єОселя": "Укрзалізниця" будет доплачивать работникам-переселенцам взносы по ипотеке

Автор: 

квартира (474) Минюст (1744) расследование (3041) єОселя (5)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
на часі запускати програму еМіндіч, де 10-15 % відкату одразу залишається в банках...
показать весь комментарий
20.11.2025 17:23 Ответить
+3
Боюся уявити про зловживання на *******.
показать весь комментарий
20.11.2025 16:53 Ответить
+2
Нема такої. Вони спеціально розлучаються, аби формально не мати юридичних стосунків "рідства" - за якими і визначається "право на надання" багатьох державних "допомог", а також перевірок, наприклд, НАБУ щодо "спільних доходів" тощо. Записують куплені на хабарі квартири на колишніх дружин, а формального права перевіряти динаміку доходів якихось там колишніх дружин в НАБУ - немає. Профіт.

Це, до речі, породжує питання до кінченої Податкової Служби України. Яка як коршун спостерігає за дотриманням підприємцями правил видачі чеків, застосування РРО, залишків кас, інкасації тощо і дрючить за кожну тисячі "повз каси", але ВЗАГАЛІ НЕ ПОМІЧАЄ БАГАТОМІЛЬЙОННИХ ДОХОДІВ ОКРЕМИХ КОЛИШНІХ ДРУЖИН ПОСАДОВЦІВ. Бо щось мені підказує, що ніяких приписів на сплату 23% (ПДФО + ВЗ) з вартості тих 3 квартир та "колишня" - точно не отримувала, а також ніяких офіційних доходів, на які можна було б теє купити - в неї немає. Але податковій на це - начхати. Хоча вся нормативна база для таких перевірок і приписів в податкової є вже років 20.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боюся уявити про зловживання на *******.
показать весь комментарий
20.11.2025 16:53 Ответить
на часі запускати програму еМіндіч, де 10-15 % відкату одразу залишається в банках...
показать весь комментарий
20.11.2025 17:23 Ответить
Дружина дала йому 2 млн. гривень, які насмоктала на великій кільцевій дорозі.
показать весь комментарий
20.11.2025 17:30 Ответить
У нього є і насмоктала.
показать весь комментарий
23.11.2025 09:14 Ответить
В шахту його...
показать весь комментарий
20.11.2025 17:56 Ответить
Краще на фронт. Зовсім придатний за віком, і за здоров'ям, думаю, теж.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:57 Ответить
Хто знає, що це за х.ня - "державна допомога при розриванні шлюбу"???
Можновладці зовсім кукухою двинули?
показать весь комментарий
21.11.2025 10:20 Ответить
Нема такої. Вони спеціально розлучаються, аби формально не мати юридичних стосунків "рідства" - за якими і визначається "право на надання" багатьох державних "допомог", а також перевірок, наприклд, НАБУ щодо "спільних доходів" тощо. Записують куплені на хабарі квартири на колишніх дружин, а формального права перевіряти динаміку доходів якихось там колишніх дружин в НАБУ - немає. Профіт.

Це, до речі, породжує питання до кінченої Податкової Служби України. Яка як коршун спостерігає за дотриманням підприємцями правил видачі чеків, застосування РРО, залишків кас, інкасації тощо і дрючить за кожну тисячі "повз каси", але ВЗАГАЛІ НЕ ПОМІЧАЄ БАГАТОМІЛЬЙОННИХ ДОХОДІВ ОКРЕМИХ КОЛИШНІХ ДРУЖИН ПОСАДОВЦІВ. Бо щось мені підказує, що ніяких приписів на сплату 23% (ПДФО + ВЗ) з вартості тих 3 квартир та "колишня" - точно не отримувала, а також ніяких офіційних доходів, на які можна було б теє купити - в неї немає. Але податковій на це - начхати. Хоча вся нормативна база для таких перевірок і приписів в податкової є вже років 20.
показать весь комментарий
21.11.2025 11:28 Ответить
 
 