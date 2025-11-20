Руководителя Харьковского института Тюленева уволили после расследования о злоупотреблении программой "єОселя". ВИДЕО
Руководителя Харьковского института судебных экспертиз имени Бокариуса Сергея Тюленева, который попал в расследование Bihus.Info о возможных злоупотреблениях государственной ипотечной программой "єОселя", уволили из Министерства юстиции.
После выхода журналистского материала в июне 2025 года чиновника сначала понизили и перевели на другую руководящую должность. Однако 14 ноября Минюст принял решение о его окончательном увольнении, сообщает Цензор.НЕТ.
Он воспользовался государственной ипотекой, хотя его бывшая жена владеет несколькими элитными квартирами
Как выяснили журналисты, в прошлом году Тюленев приобрел квартиру в киевском ЖК Greenville Park по программе "єОселя", предназначенной для граждан, которые реально нуждаются в жилье.
Формально у чиновника действительно не было собственной недвижимости.
Однако его бывшая жена владеет несколькими дорогими квартирами в столице, среди которых:
-
трехкомнатное жилье площадью 120 квадратных метров в ЖК "Русановская Гавань";
-
две квартиры в премиальном ЖК "Park Avenue VIP", приобретенные в 2018-2019 годах, нынешняя стоимость которых может достигать около 500 тысяч долларов.
При этом, несмотря на официальный развод, Тюленев в декларации продолжал указывать женщину как "лицо, с которым совместно проживает, но не состоит в браке". Именно она якобы дала ему 2 миллиона гривен для первого взноса по ипотеке "єОселі".
Журналисты отмечают, что подобные истории с "разведенными" чиновниками уже фиксировались в предыдущих расследованиях — когда брак разрывали формально, чтобы воспользоваться государственной помощью.
Между тем украинцы, которые действительно нуждаются в жилье, вынуждены ждать финансирования программы месяцами.
Можновладці зовсім кукухою двинули?
Це, до речі, породжує питання до кінченої Податкової Служби України. Яка як коршун спостерігає за дотриманням підприємцями правил видачі чеків, застосування РРО, залишків кас, інкасації тощо і дрючить за кожну тисячі "повз каси", але ВЗАГАЛІ НЕ ПОМІЧАЄ БАГАТОМІЛЬЙОННИХ ДОХОДІВ ОКРЕМИХ КОЛИШНІХ ДРУЖИН ПОСАДОВЦІВ. Бо щось мені підказує, що ніяких приписів на сплату 23% (ПДФО + ВЗ) з вартості тих 3 квартир та "колишня" - точно не отримувала, а також ніяких офіційних доходів, на які можна було б теє купити - в неї немає. Але податковій на це - начхати. Хоча вся нормативна база для таких перевірок і приписів в податкової є вже років 20.