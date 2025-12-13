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Татарова звільняють із Офісу Президента, ймовірно, він перейде у ГУР, - Гончаренко
Олега Татарова звільняють з Офісу Президента.
Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Щоби розійтись не вкрай погано Зеленський пропонував Малюку взяти його кимось в СБУ. Але в Малюка якось місця для того "хто вбивав чеченців" не знайшлось )
Тому скоріш за все Татаров перейде в ГУР", - додав Гончаренко.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП провели обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+41 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар13.12.2025 11:40 Відповісти Посилання
+39 Старый зольдат
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+26 Luk Viktor
показати весь коментар13.12.2025 11:41 Відповісти Посилання
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