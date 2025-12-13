Татарова звільняють із Офісу Президента, ймовірно, він перейде у ГУР, - Гончаренко

Олега Татарова звільняють з Офісу Президента.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Щоби розійтись не вкрай погано Зеленський пропонував Малюку взяти його кимось в СБУ. Але в Малюка якось місця для того "хто вбивав чеченців" не знайшлось )

Тому скоріш за все Татаров перейде в ГУР", - додав Гончаренко.

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Більше інформації на цю мить не відомо.

Звільнення Єрмака

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