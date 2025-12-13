УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11082 відвідувача онлайн
Новини Звільнення Татарова
16 142 117

Татарова звільняють із Офісу Президента, ймовірно, він перейде у ГУР, - Гончаренко

татаров піде в ГУР

Олега Татарова звільняють з Офісу Президента.

Про це повідомив у телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Щоби розійтись не вкрай погано Зеленський пропонував Малюку взяти його кимось в СБУ. Але в Малюка якось місця для того "хто вбивав чеченців" не знайшлось )

Тому скоріш за все Татаров перейде в ГУР", - додав Гончаренко.

Також читайте: Росіяни контролюють українські обленерго завдяки Зеленському і Татарову, - Ніколов

Більше інформації на цю мить не відомо.

Звільнення Єрмака

Читайте також: Єрмак досі обіймає ключові посади у державних органах, попри звільнення з ОП, - ЗМІ

Татаров скрін

Автор: 

Гончаренко Олексій (544) Офіс Президента (2101) Татаров Олег (433)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
В Україні.
показати весь коментар
13.12.2025 11:40 Відповісти
+39
РигоАнально-парашний кріт в ГУР?
показати весь коментар
13.12.2025 11:39 Відповісти
+26
ГУР МО - відстійник для всіх 3.14дарасів і потенційних зрадників по типу шевченка і червоненка
показати весь коментар
13.12.2025 11:41 Відповісти

Завантаження...

 
 