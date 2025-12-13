Татарова увольняют из Офиса Президента, вероятно, он перейдет в ГУР, - Гончаренко

Олега Татарова увольняют из Офиса Президента.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Чтобы расстаться не слишком плохо, Зеленский предложил Малюку взять его кем-то в СБУ. Но у Малюка как-то места для того, "кто убивал чеченцев", не нашлось )

Поэтому скорее всего Татаров перейдет в ГУР", - добавил Гончаренко.

Больше информации на данный момент не известно.

Увольнение Ермака

