РУС
Новости Увольнение Татарова
3 630 68

Татарова увольняют из Офиса Президента, вероятно, он перейдет в ГУР, - Гончаренко

Татаров уйдет в ГУР

Олега Татарова увольняют из Офиса Президента.

Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Чтобы расстаться не слишком плохо, Зеленский предложил Малюку взять его кем-то в СБУ. Но у Малюка как-то места для того, "кто убивал чеченцев", не нашлось )

Поэтому скорее всего Татаров перейдет в ГУР", - добавил Гончаренко.

Читайте также: Россияне контролируют украинские облэнерго благодаря Зеленскому и Татарову, - Николов

Больше информации на данный момент не известно.

Увольнение Ермака

Читайте также: Ермак до сих пор занимает ключевые должности в государственных органах, несмотря на увольнение из ОП, - СМИ

Татаров скрин

Автор: 

Гончаренко (560) Офис Президента (1875) Татаров Олег (374)
Топ комментарии
+14
РигоАнально-парашний кріт в ГУР?
13.12.2025 11:39 Ответить
+13
В Україні.
13.12.2025 11:40 Ответить
+11
ГУР МО - відстійник для всіх 3.14дарасів і потенційних зрадників по типу шевченка і червоненка
13.12.2025 11:41 Ответить
А де від нього більше шкоди?
13.12.2025 11:35 Ответить
В Україні.
13.12.2025 11:40 Ответить
Цінний кадр.Буде коло Буданова
13.12.2025 11:39 Ответить
Естественно, Буданов пристроит всех. Как пристроил того-же брата Ермака.
13.12.2025 11:40 Ответить
)) яке ж позорище ці два єрмака, сімейка довбнів, які виділяються навіть на фоні тої кунсткамери.
13.12.2025 11:50 Ответить
В ГУР, щоб була можливість безперешкодного перетину кордону. Можливо разом із Алі-Бабою...
13.12.2025 12:21 Ответить
Майданівці в Україні з Родинами та Друзями, добре знають про всі злочинні діяння цієї ГНИДИ ригоАНАЛЬНОІ!!
Деркач дав команду зелеленському, щоб посадив його в ГУР МОУ???
Анушка уже розлила масло???? Портнов з пригожиним, його чекають….
13.12.2025 11:39 Ответить
Пойдет чеченов колошматить пачками?
13.12.2025 11:39 Ответить
Пачками Мівіни.
13.12.2025 11:41 Ответить
Татаров поа'язаний з балєтом? 🤔
Балетна пачка - це традиційна пишна багатошарова спідниця балерини, яка складається з жорсткого тюлю або фатину, зшитого в кілька шарів і кріпиться до корсажу (ліфа).
Це буде прикольно! 😁
13.12.2025 11:44 Ответить
В ГУР? - сильно!
13.12.2025 11:39 Ответить
РигоАнально-парашний кріт в ГУР?
13.12.2025 11:39 Ответить
Найприкольніше, що про це сповіщає Гончаренко, такий самий ригонально-парашний до 2014-ого.
13.12.2025 11:58 Ответить
Здобули
13.12.2025 12:21 Ответить
Татаров в гур?? Та вже в кремлі прям зробіть йому кабінет.
13.12.2025 11:40 Ответить
В НАБУ до нього питань немає?
13.12.2025 11:41 Ответить
Это ход на упреждение. НАБУ не имеет полномочий арестовывать или допрашивать военнослужащих. Это компетенция ДБР. Ручного ДБР.
13.12.2025 11:47 Ответить
Скільки вже тягнеться Міндіч - дно? - шо їм мішає взяти за зябра Єрмака Татарова - шоб не здиміли
13.12.2025 11:51 Ответить
Толку что по Миндичу был запрещен выезд? Вывезли с почетом. А погранцы теперь молчат и отказываются объяснять на каком основании его выпустили.
13.12.2025 12:12 Ответить
Слушне зауваження. Дбр абсолютно ручне, а тих пару десятків нормальних співробітників завалені тисячами кримінальних проваджень по СЗЧ🤷‍♂️
13.12.2025 11:53 Ответить
ГУР МО - відстійник для всіх 3.14дарасів і потенційних зрадників по типу шевченка і червоненка
13.12.2025 11:41 Ответить
Точніше - є і такий резервуар в ГУР!
13.12.2025 11:53 Ответить
Буданов бойовий генерал, як він може таке бл***ство розводити в своїй структурі, не розумію.
13.12.2025 11:55 Ответить
пагони генеральські а рівень залишився як на попередній його посаді...
13.12.2025 12:00 Ответить
буданов знищив гур та перетворив його на простий спецназ, живе в одному маєтку з фсбшником гогілашвілі. Татаров ідеально підходить для цієї кампашки.
13.12.2025 12:16 Ответить
"Послухали Лисичку - і Щуку кинули у річку...".
13.12.2025 11:41 Ответить
мдяя, Буданов до себе все лайно позбирає... Недарма він понагороджував сєпаров та рускомірскіх ****** Червоненко, Шевченко, Співак та інший непотреб... та роздавав відрядження за кордон направо й наліво ХЗ кому. Не дай Боже мудрий нарід ще й президентом його обере... а Татарова він напевно гловкомом зробить? Ото переможемо так переможемо ...
13.12.2025 11:44 Ответить
із бАданова такий же президент як із командира розвідвзвода балєріна
13.12.2025 11:57 Ответить
Правильно... Це він "компрометував" Зеленського, а з Буданова - як з гуски вода
13.12.2025 11:44 Ответить
З таким досвідом Татарова з руками-ногами заберуть.
13.12.2025 11:44 Ответить
Серед призначенців зеленського не було та немає випадкових людей.

Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.
13.12.2025 11:46 Ответить
перевірені лубянкою.Зе лише тупий клоун
13.12.2025 12:08 Ответить
Татарова не можна злити. У нього компромат на Зельцмана...
13.12.2025 11:46 Ответить
Цю особу потрібно судити, а не прилаштовувати в ГУР для нанесення максимальної шкоди державі. Буданов його бере? Ну якщо згадати що його співмешканцем був Гогілашвілі то це лише підтверджує негативний висновок стосовно самого Буданова.
13.12.2025 11:47 Ответить
живий дермак який гадив 5 років війни - ото результат роботи буданова та малюка
13.12.2025 12:30 Ответить
Ці вибори = новий перепис зебілів. Накінець стане відомо, скільки відсотків їх залишилось живих.
13.12.2025 11:49 Ответить
А ви щось чули про воїнів "слуг народу"?
13.12.2025 12:00 Ответить
руководітєльом офіса буданова буде ))
13.12.2025 11:49 Ответить
Кацапського агента у військову розвідку ,ну це вже занадто навіть для зєлі ? Так що ГУР перетвориться на філіал ГРУ ? Такого не було в жодній розвідці світу , ворожі агенти бували ,але ж не на такій високій посаді ,а на рядову посаду татаров ніколи не піде .
13.12.2025 11:51 Ответить
А хто очолює військову розвідку?***** Буданов.Гірше не буде
13.12.2025 11:54 Ответить
Так гівномарафонівська пропаганда зробила з нього "Героя України " Так що не будемо ,як казали за совітів - отходіть от лінії партії, а плани партії -ето плани народа ( щось мене сього дні пробило на совєтський агітпроп , правда наш теперішній агітпроп ну дуже вже нагадує совєтський ,тільки з українськими наративами)
13.12.2025 12:02 Ответить
Так замість кавивялті - окупація частини Сумщини і Дніпропетровщини.
13.12.2025 12:06 Ответить
Не в ГУР, а в СИЗО
13.12.2025 11:52 Ответить
Я думаю - все таки в фсб.
13.12.2025 12:02 Ответить
Країна дебілів
13.12.2025 11:52 Ответить
Країна московських кротів. Таки добʼють Україну разом з трампаксом.
13.12.2025 12:13 Ответить
незаменимые и талантливые люди.
13.12.2025 11:53 Ответить
ГУР треба посилити кротами рфіі, комусь треба мати всю інформацію для центру
13.12.2025 11:57 Ответить
зовсім ********* щю тварину в ГУР?
13.12.2025 12:02 Ответить
Ну не викине ж зєля кротів на смітник? Треба десь прилаштувати, щоб можна було продовжувати фсбешні завдання виконувати.
13.12.2025 12:06 Ответить
В ГУР!!!!!!!! Це жарт??? Ця **** шкоди наробила і людям і Україні на вагон з причепом, в ГУР!!!! Добре що це каже Гончаренко, не завжди його прогнозизбиваються!!!
13.12.2025 12:07 Ответить
Все ЗЄрмачне шобло перебазовується під дах ГУР. Там все прикриють військовою таємницею.
13.12.2025 12:08 Ответить
Звезду Герою...
13.12.2025 12:10 Ответить
А можна послати Татарова (після звільнення) не в ГУР, а просто накуй?

Ходять слухи, що після цього допису Олексія Гончаренка Кадиров подвоїв власну охорону😂
13.12.2025 12:10 Ответить
Виродок татаров в ГУР... Я не знаю, як це коментувати
13.12.2025 12:14 Ответить
так там бубданов, гівно до гівна липне
13.12.2025 12:17 Ответить
потрібен досвідчений керівник з організації рейдерських захватів майна конкурентів за гроші.
як, з'ясувалось, гур дуже успішний у цій справі.
13.12.2025 12:15 Ответить
І щоб усяк боявся так робити, -
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
Л.Глібов
13.12.2025 12:15 Ответить
Вийшло так, що за весь час, більше "наржалася" влада з нас, і продовжує...
13.12.2025 12:16 Ответить
Пустіть козла на горОд. Пздць якийсь.
13.12.2025 12:18 Ответить
ГУР перетворюється в пристанок для зашкварених персон типу червоненка з золотим пістолетом, єрмака (якщо він там) і т.д. Це сором і нівілювання подвигу справжніх бійців ГУР, що віддають життя за Україну.
13.12.2025 12:18 Ответить
ГУР МО України потихеньку перетворюється на регіональне відділення ГРУ РФ.
13.12.2025 12:22 Ответить
... це ж головний рішала
13.12.2025 12:22 Ответить
Фсбешна гнида яка розмародерює Україну повинно сидіти а не так як бакланов фсбешник синочка в СБУ пристроїв щоб той усе кацапам зливав
13.12.2025 12:24 Ответить
А шо, ГУРу не звикати… там же ж був потвора шевченко, що типу любив бульбофюрера, тепер буде татаров, поплічник хряка. Нормальна така хробача конторка
13.12.2025 12:30 Ответить
Разом з ермаком є в офіційних списках Британії,як рос.агенти.Ще перед вторгненням,там пропонували зе позбутись цих двох осіб.
13.12.2025 12:31 Ответить
Буданов посадить Татарова санаторій Жовтень стерегти. Кацапи по своєму не будуть кинжали запускати.
13.12.2025 12:32 Ответить
а таких не мобилизуют ? Возраст вроде подходящий....
13.12.2025 12:34 Ответить
 
 