3 630 68
Татарова увольняют из Офиса Президента, вероятно, он перейдет в ГУР, - Гончаренко
Олега Татарова увольняют из Офиса Президента.
Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Чтобы расстаться не слишком плохо, Зеленский предложил Малюку взять его кем-то в СБУ. Но у Малюка как-то места для того, "кто убивал чеченцев", не нашлось )
Поэтому скорее всего Татаров перейдет в ГУР", - добавил Гончаренко.
Больше информации на данный момент не известно.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
Топ комментарии
+14 Старый зольдат
показать весь комментарий13.12.2025 11:39 Ответить Ссылка
+13 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий13.12.2025 11:40 Ответить Ссылка
+11 Luk Viktor
показать весь комментарий13.12.2025 11:41 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Деркач дав команду зелеленському, щоб посадив його в ГУР МОУ???
Анушка уже розлила масло???? Портнов з пригожиним, його чекають….
Балетна пачка - це традиційна пишна багатошарова спідниця балерини, яка складається з жорсткого тюлю або фатину, зшитого в кілька шарів і кріпиться до корсажу (ліфа).
Це буде прикольно! 😁
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.
Ходять слухи, що після цього допису Олексія Гончаренка Кадиров подвоїв власну охорону😂
як, з'ясувалось, гур дуже успішний у цій справі.
У річці вражу Щуку утопити!
- Розумна річ! - всі зачали гукать.
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
Л.Глібов