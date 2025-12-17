РУС
Новости Незадекларированное имущество Состояние правоохранительной династии Дроздов
1 927 30

Следователь Нацполиции Дрозд приобрела недвижимость в ЖК бизнес-класса за $100 тысяч. Это не совпадает с ее декларацией, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Старший следователь Нацполиции Одесской области Людмила Дрозд в 2020 году купила недвижимость в киевском жилом комплексе бизнес-класса "Соломенский". Однако заплатила за жилье и два паркоместа больше, чем указано в ее прошлогодней декларации –– эквивалент 100 000 долларов США.

Об этом говорится в расследовании hromadske "Семейное гнездо Дроздов", передает Цензор.НЕТ.

Состояние Дрозд

Отмечается, что сейчас Дрозд пользуется этой квартирой площадью 107,9 м² с мужем Виталием Дроздом — заместителем руководителя Первого следственного отдела Государственного бюро расследований в Киеве. Рыночная стоимость такого жилья по состоянию на конец 2025 года — более 300 000 долларов.

Людмила Дрозд — СМИ узнали состояние старшего следователя Нацполиции

На сегодняшний день это жилье принадлежит матери Людмилы Дрозд — Елене Лысенко. Но в 2020 году имущественные права на квартиру купила сама Людмила Дрозд.

По данным журналистов-расследователей, за квартиру женщина заплатила примерно 2 014 493 гривны, или более 75 000 долларов. Как свидетельствуют данные рынка недвижимости, рыночная стоимость такой квартиры в тот период могла быть в два раза выше.

Недостоверная декларация

  • Еще более 600 000 гривен, или более 24 000 долларов, Людмила доплатила за два паркоместа в этом же доме.
  • Уже 1 сентября 2020 года она должна была покрыть полную стоимость и квартиры, и парковочных мест — ровно 100 000 долларов, или более 2 600 000 гривен — за все. В подтверждение этого женщина получила справку о полной оплате.

В то же время в декларации Людмилы за 2020 год таких денег журналисты hromadske не нашли. Женщина задекларировала эту покупку только в следующем году — когда зарегистрировала права на объекты недвижимости.

Декларация Дрозд

  • Тогда же ее отец подарил ей 3 000 000 гривен, за 2021 год цифры в декларации уже совпадают.

Чтобы получить разъяснения по поводу недвижимости и доходов, журналисты-расследователи позвонили Людмиле Дрозд. Сначала женщина согласилась поговорить позже, но в дальнейшем попытки связаться с ней ни к чему не привели.

Людмила Дрозд — СМИ узнали состояние старшего следователя Нацполиции

Парковочное место и компании семьи Дрозд

В 2024 году Людмила подарила и парковочное место, и эту квартиру матери, Елене Лысенко, хотя она сама продолжает пользоваться недвижимостью.

Мама женщины работает директором кропивницкого детского сада. А в свободное от этой работы время ведет бизнес, правда, не очень успешно.

Компания "Джерело трейд" полностью принадлежит Елене. Фирма занимается торговлей: зерном, табаком, кормами для животных, топливом, металлами, древесиной и т.д. Но самую большую прибыль компания показала в 2018 году, заработав "чистыми" 100 000 гривен.

Компания "Галеонбуд", которая производит шины, принадлежит Елене Лысенко наполовину. Руководит ею ее муж и отец Людмилы Дрозд — Игорь Лысенко. Шесть лет назад этой организации аннулировали свидетельство НДС из-за миллионных налоговых долгов.

Кроме того, по данным следствия, компания родителей Людмилы Дрозд покупала у других компаний товары, которых у них просто не существовало. В то же время фирма показывала либо отрицательную, либо очень низкую чистую прибыль, кроме 2017 года, когда заработала "чистыми" около 500 000 гривен.

Не слишком прибыльный бизнес и миллионные долги в прошлом не помешали отцу Людмилы в течение 2021-2022 годов подарить дочери 6 000 000 гривен, а в прошлом году купить себе VOLKSWAGEN TOUAREG 2023 года выпуска. Мужчина отказался объяснять журналистам происхождение этих средств.

Людмила Дрозд — СМИ узнали состояние старшего следователя Нацполиции

В собственности матери Людмилы Дрозд, госпожи Елены, в 2024 году оказался AUDI A4 2022 года выпуска, сейчас автомобилем пользуется сама следователь. Общая стоимость этих двух автомобилей ее родителей — более 100 000 долларов.

Топ комментарии
+6
Дрозд, а краде як Сорока
17.12.2025 16:21 Ответить
+4
Наступна влада, як і післямайданна, викличе на себе гори негативу. Знову треба буче чистити владу від всіляких гнид. Від верху до низу. Тоді вся потолоч об'єдналась в спротиві, і потім таке ж буде. Знову в уми вкраїнчиків будуть лайно вливати про нажівається на вайнє, жму руку обнімаю, і мишебратья пасрєдінє.
17.12.2025 16:25 Ответить
+3
Ничего, Зеленский с Арахамией и Радой придумали и приняли закон, что всех, кто попадается на коррупции - может откупиться и выйти под залог.
17.12.2025 16:24 Ответить
Дрозд, а краде як Сорока
17.12.2025 16:21 Ответить
Такого дрозда дала посадова особа з ДБР, з грошима, що і на статтю в ККУ хватило!!! Тому і фото особисті Шабуніна повикидали з його ж телефону, який був забраний до ДБР!! Співпадіння чи таки дрозди тут, як чергові виконавці інших грошових завдань з опу ??
17.12.2025 16:31 Ответить
Ничего, Зеленский с Арахамией и Радой придумали и приняли закон, что всех, кто попадается на коррупции - может откупиться и выйти под залог.
17.12.2025 16:24 Ответить
НАБУ це не бачать
17.12.2025 16:29 Ответить
Головне, що БЕБ нічого не бачить.
17.12.2025 16:45 Ответить
Це НАБУ очевидно - таке саме ворье як і інші .... Де підозри Дєрьмаку, Умерову та іншим зеленим гнидам??? Міндіча та Цукермана просрали... Невже було не зрозуміло що ці виродки будуть тікати... Невже не можна було задіяти за ними наружку...?
17.12.2025 16:49 Ответить
номер "закону"?
17.12.2025 17:00 Ответить
законопроект № 11340
законопроект № 12039
17.12.2025 17:04 Ответить
Наступна влада, як і післямайданна, викличе на себе гори негативу. Знову треба буче чистити владу від всіляких гнид. Від верху до низу. Тоді вся потолоч об'єдналась в спротиві, і потім таке ж буде. Знову в уми вкраїнчиків будуть лайно вливати про нажівається на вайнє, жму руку обнімаю, і мишебратья пасрєдінє.
17.12.2025 16:25 Ответить
Пам'ятайте - чужих квартир не буває. То все наше, спільне, і захищати ми це все маємо разом. Кожен на своєму місці - хтось у ЖК "Солом'янський", хтось в окопі. А то починається "чого це я маю йти, як в мене нічого нема". Дітей чужих, між іншим, теж не буває, в когось троє, а в когось жодного, але то все спільні. Так що більше свідомості, громадяни.
17.12.2025 16:26 Ответить
А ексначальника Одеської поліції Дмитра Головіна ВАКС нарешті відмазав, після семи років "слідства". Сім контрабандних контейнерів з пачками сигарет "зникли", але винних як завжди немає.
17.12.2025 16:27 Ответить
Диво, не інакше!
Різдвяне Диво!
17.12.2025 16:32 Ответить
Чому усі "досягнення" мафії силових, правозахисних "спецфронтовиків" ТАТАРОВА стали випливати тільки зараз?
1 Журналісти розслідувачі стали крутішими ?
чи
2 Ланцюги Татарівської мафії здають своїх з середини?
17.12.2025 16:29 Ответить
Справа АЛІ-БАБИ живе і процвітає !!!
17.12.2025 16:35 Ответить
Ви слихалі, как крадут дрозди?
Нєт, нє тє дрозди, нє полєвиє!
17.12.2025 16:31 Ответить
Але ж зеленський, з керовніком НацПолу і татаровим та єрмаком, про таке злодійство, і «не ЗНАЛИ»!?!?! КабМіндічі, все заблокували грошима??
17.12.2025 16:35 Ответить
Зеленые прибарахлились в этом созыве
17.12.2025 16:40 Ответить
Пусть воруют, что вам жалко.
17.12.2025 16:42 Ответить
Як казав мені один ррибічник теорії "нехай все буде за законом, але коли потрібно, то шоб кум міг "парєшать"": не твоє ж крадуть!
17.12.2025 17:04 Ответить
Бути біля криниці і не напитися! Правда ж, Людмила Дрозд?
17.12.2025 16:43 Ответить
слідчий за перекваліфикацію бере від 7 тис долл
особисто давав 😁
17.12.2025 16:45 Ответить
І як? "Чєсний" слєдак попався? Перекваліфікував?
17.12.2025 16:59 Ответить
не завидуйте!
17.12.2025 16:45 Ответить
Наша служба и опасна и трудна,и на первый раз как будто не видна.
Декларація повинна складатись з декларування доходів і видатків.Скільки заробив,більше не купиш.Всі подарунки від мами,яка малину продавала теж оподатковуються,ще й покаже декларація того хто дарує чи вона заробила?Такого Закону в Україні нема бо служителям народним і їхнім босам не вигідно
17.12.2025 16:46 Ответить
17.12.2025 16:47 Ответить
Мало воруют. Будете ворчать, еще больше будет воровства!!!
17.12.2025 16:48 Ответить
На то вона і слідча, спочатку заплатила за місце, а потім відпрацювала усі гроші з наваром
17.12.2025 16:49 Ответить
В може вони ВОЛОНТЕРИ??? Геть руки від "патріотів"! ******* вони...Зараз он уся Країна ...як один....купують нові авто ( + 65 відсотків до 24 року) А слідчим не можна?? Ще й з ДБР...ризикують життям щодня та... свободою....ходють під НАБУ та статтями за посадові злочини!! Попробуйте самі, а так,хоч нерви хабарями заспокоїти можна...рахувальщики...
17.12.2025 16:51 Ответить
Що ж вона таке розслідувала?
17.12.2025 16:59 Ответить
ЗНОВУ КАЖУ ВАМ:
17.12.2025 17:04 Ответить
 
 