Следователь Нацполиции Дрозд приобрела недвижимость в ЖК бизнес-класса за $100 тысяч. Это не совпадает с ее декларацией, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО
Старший следователь Нацполиции Одесской области Людмила Дрозд в 2020 году купила недвижимость в киевском жилом комплексе бизнес-класса "Соломенский". Однако заплатила за жилье и два паркоместа больше, чем указано в ее прошлогодней декларации –– эквивалент 100 000 долларов США.
Об этом говорится в расследовании hromadske "Семейное гнездо Дроздов", передает Цензор.НЕТ.
Состояние Дрозд
Отмечается, что сейчас Дрозд пользуется этой квартирой площадью 107,9 м² с мужем Виталием Дроздом — заместителем руководителя Первого следственного отдела Государственного бюро расследований в Киеве. Рыночная стоимость такого жилья по состоянию на конец 2025 года — более 300 000 долларов.
На сегодняшний день это жилье принадлежит матери Людмилы Дрозд — Елене Лысенко. Но в 2020 году имущественные права на квартиру купила сама Людмила Дрозд.
По данным журналистов-расследователей, за квартиру женщина заплатила примерно 2 014 493 гривны, или более 75 000 долларов. Как свидетельствуют данные рынка недвижимости, рыночная стоимость такой квартиры в тот период могла быть в два раза выше.
Недостоверная декларация
- Еще более 600 000 гривен, или более 24 000 долларов, Людмила доплатила за два паркоместа в этом же доме.
- Уже 1 сентября 2020 года она должна была покрыть полную стоимость и квартиры, и парковочных мест — ровно 100 000 долларов, или более 2 600 000 гривен — за все. В подтверждение этого женщина получила справку о полной оплате.
В то же время в декларации Людмилы за 2020 год таких денег журналисты hromadske не нашли. Женщина задекларировала эту покупку только в следующем году — когда зарегистрировала права на объекты недвижимости.
- Тогда же ее отец подарил ей 3 000 000 гривен, за 2021 год цифры в декларации уже совпадают.
Чтобы получить разъяснения по поводу недвижимости и доходов, журналисты-расследователи позвонили Людмиле Дрозд. Сначала женщина согласилась поговорить позже, но в дальнейшем попытки связаться с ней ни к чему не привели.
Парковочное место и компании семьи Дрозд
В 2024 году Людмила подарила и парковочное место, и эту квартиру матери, Елене Лысенко, хотя она сама продолжает пользоваться недвижимостью.
Мама женщины работает директором кропивницкого детского сада. А в свободное от этой работы время ведет бизнес, правда, не очень успешно.
Компания "Джерело трейд" полностью принадлежит Елене. Фирма занимается торговлей: зерном, табаком, кормами для животных, топливом, металлами, древесиной и т.д. Но самую большую прибыль компания показала в 2018 году, заработав "чистыми" 100 000 гривен.
Компания "Галеонбуд", которая производит шины, принадлежит Елене Лысенко наполовину. Руководит ею ее муж и отец Людмилы Дрозд — Игорь Лысенко. Шесть лет назад этой организации аннулировали свидетельство НДС из-за миллионных налоговых долгов.
Кроме того, по данным следствия, компания родителей Людмилы Дрозд покупала у других компаний товары, которых у них просто не существовало. В то же время фирма показывала либо отрицательную, либо очень низкую чистую прибыль, кроме 2017 года, когда заработала "чистыми" около 500 000 гривен.
Не слишком прибыльный бизнес и миллионные долги в прошлом не помешали отцу Людмилы в течение 2021-2022 годов подарить дочери 6 000 000 гривен, а в прошлом году купить себе VOLKSWAGEN TOUAREG 2023 года выпуска. Мужчина отказался объяснять журналистам происхождение этих средств.
В собственности матери Людмилы Дрозд, госпожи Елены, в 2024 году оказался AUDI A4 2022 года выпуска, сейчас автомобилем пользуется сама следователь. Общая стоимость этих двух автомобилей ее родителей — более 100 000 долларов.
1 Журналісти розслідувачі стали крутішими ?
чи
2 Ланцюги Татарівської мафії здають своїх з середини?
Нєт, нє тє дрозди, нє полєвиє!
особисто давав 😁
Декларація повинна складатись з декларування доходів і видатків.Скільки заробив,більше не купиш.Всі подарунки від мами,яка малину продавала теж оподатковуються,ще й покаже декларація того хто дарує чи вона заробила?Такого Закону в Україні нема бо служителям народним і їхнім босам не вигідно