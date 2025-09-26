РУС
Вероятная родственница Татарова зарабатывает миллионы на незадекларированных номерах в отеле на Полтавщине, - СМИ. ФОТО

"Центр журналистских расследований Полтавщины "МедиаДоказательство" провел расследование бизнес-успеха жены заместителя руководителя Полтавской ОВА Максима Калинина, которая по данным редакции может быть двоюродной сестрой заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

Татаров Калинина расследование
Ирина Калинина (Татарова) и Олег Татаров

Речь идет об Ирине Калининой, которая в девичестве носила фамилию Татарова, как и заместитель Ермака, родилась в городе Новоукраинка в Кировоградской области. Еще с этой фамилией она в 2020 году работала главной специалисткой в управлении образования Кировоградской ОВА и была в браке с заместителем этой ОВА Максимом Калининым. Это выходец из правоохранительных органов, как и сам Олег Татаров.

Калинин
Максим Калинин

В том же году Калинин был назначен замглавы Полтавской обладминистрации. Местные журналисты обратили внимание, что в мае 2024 Ирина Калинина стала ФОПом и по итогам года получила 5,81 млн грн предпринимательского дохода. Журналисты выяснили, что зарабатывала Ирина Калинина на сдаче в аренду гостиничных номеров, хотя официально не имеет ни одного в собственности или аренде.

История ведет к гостинично-ресторанному комплексу "Глухомань" в селе Нижние Мельницы под Полтавой. Объект включает две гостиницы (по 18 номеров), деревянные домики и два аквапарка с водными горками и бассейнами. Стоимость проживания - 2000-3500 грн за ночь.

Глухомань

Этот отель строило ООО "Аквапарк Глухомань", чьим основным владельцем является бывший правоохранитель Владислав Руденко. Во времена Януковича он возглавлял УБОП Полтавщины и был депутатом облсовета от Партии регионов. Его отец - генерал-майор СБУ Григорий Руденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Среди влиятельных правоохранителей - 14 земляков Татарова, которые имеют с ним давние связи, - СМИ. ФОТО

Журналисты обнаружили, у семей Калининых и Руденко сложились отношения. С одной стороны, жена замглавы ОВА начала заниматься предпринимательской деятельностью в гостинице Руденко. А с другой стороны, Калинин как представитель государства отмечал наградами бизнесмена - давал ему награды Полтавской ОВА, в частности - "за вклад в предпринимательство".

Руденко и Калинин
Владислав Руденко (слева) и Максим Калинин. Скриншот с портала Полтавской ОГА

Журналисты нашли договор оферты на сайте "Глухомани", где Ирина Калинина указана как поставщик услуг по временному проживанию в комплексе, через аренду номера в нем. Вот только для этого она должна иметь в собственности или аренде номера, которых официально не имеет. Ее контактный номер ФОП совпадает с контактами ООО "Ресторан Глухомань" и ООО "Отель Аквапарк Глухомань", а также с ФОП Алены Руденко - жены брата Владислава Руденко Юрия.

Калинина расследование
Калинина расследование

По подсчетам "Наших грошей", полученные Калининой 5,41 млн грн можно было бы заработать, если бы она сдала все номера в отеле на 365 дней в году за 20% комиссионных. И все это во время вторжения. То есть при стопроцентной заселяемости отеля это можно было бы объяснить какой-то посреднической деятельностью с выплатой комиссионных, чтобы не предполагать легализацию средств, которые бизнесмен платил жене замгубернатора за какие-то другие услуги.

Итак Ирина Калинина не является владелицей/соучредителем комплекса, или связанных компаний, не арендует землю, в то же время, именно на ее счет поступают средства за гостиничные услуги, которые она якобы предоставляет. Это поднимает вопрос возможного нарушения антикоррупционного законодательства.

декларация (1384) ОГА (2399) Татаров Олег (372) Полтавская область (1273)
+25
Щаслива родина ригівських ментів.

І Малюк скоріше замаринує у СІЗО журналістів, які це розкопали, ніж діточок ментів та сбушників.
26.09.2025 01:12 Ответить
+21
По новому закону журналістів доставлять в СІЗО, а потім по іншим "законах" взагалі посадять. Не можна копирсатись в "минулому"-"теперішньому" поточної влади. Можна тільки на картах таро гадати)
P.S.: для особливих: то сарказм
26.09.2025 00:32 Ответить
+21
За новим диктаторським законопроєктом N⁰ 14507, що просуває зелена наволоч, журналістів мають покарати за те, що оприлюднили зловживання родички цього вилупка татарова.
26.09.2025 00:38 Ответить
Алькапоне теж схопили правосуддям за сраку не за те що було головним в його антиправовій діяльності - ТО ЗБОГОМ , Вперед ПРоти Татарівщини... А він страшніше для України ніж мафія , хоча падєльніка Портнова знищив методами мафії...
26.09.2025 00:28 Ответить
Короче…вся банда запеленгована. Треба витрушувать гроші на армію!
26.09.2025 00:30 Ответить
так хочеться вірити , щоб Малюк , типу рив копитами ЗА МІНДІЧА , поки саме справжні СБУ справжнього виконавця ПАВУТИНИ запеленгували усіх причетних ...
26.09.2025 00:33 Ответить
нехай передають дані НАБУ чи журналістам- головне розголос !!! скільки ЗМІ партнерів можуть кричати про мафію зЄ у владі? три на тиждень не досить?То може щогодини?
26.09.2025 00:35 Ответить
По новому закону журналістів доставлять в СІЗО, а потім по іншим "законах" взагалі посадять. Не можна копирсатись в "минулому"-"теперішньому" поточної влади. Можна тільки на картах таро гадати)
P.S.: для особливих: то сарказм
26.09.2025 00:32 Ответить
За новим диктаторським законопроєктом N⁰ 14507, що просуває зелена наволоч, журналістів мають покарати за те, що оприлюднили зловживання родички цього вилупка татарова.
26.09.2025 00:38 Ответить
Татаров - легендарний воїн! Це ******** Ахілл, це двадцять вісім панфіловців вкупі, це тринадцятий подвиг Геракла! Йому можна
26.09.2025 00:44 Ответить
Або татарову, або зеленському, треба йти з посади, поки інші учасники цієї очевидної і для школяра, «СХЕМИ», даватимуть покази слідчим в СБУ ГПУ…., уже без посад!!
26.09.2025 00:59 Ответить
Усе вроді, як таємне, стає у 21 столітті, дуже просто ОЧЕВИДНИМ, і до чого виявляються причетними, всі оті «потужні» з опу !?!?
Умеров з міндічем і шурмою, Оманські, можуть це підтвердити, слідчим в ГПУ СБУ НАБУ БЕБ САП…..
26.09.2025 00:46 Ответить
РИГИ!!! котрі знищили таки українцями мільйони цапів , а уявіть куди їм тепер діватися, в рашку? Може Зеленському, якщо Козака призначить наступником в прези для 73 нових відсотків( сарказм) , а іншим? Ну ще Єрмака... Тому Слуги й здають зараз партнерам у ЗМІ цю МАРОДЕРНЮ .
26.09.2025 01:35 Ответить
Щаслива родина ригівських ментів.

І Малюк скоріше замаринує у СІЗО журналістів, які це розкопали, ніж діточок ментів та сбушників.
26.09.2025 01:12 Ответить
занадто вже буде й вже МІН ДІЧ діяти під прицілом...
26.09.2025 01:30 Ответить
але зазвичайсистема компромату діє по-кдбістськи надійно - й на Малюка точно щось є ...
26.09.2025 01:31 Ответить
Яблуко від яблуні далеко не падає.Татаров здриснув від кримінальної відповідальності,а сестра,як підтвердиться її злочин,теж уникне чи ні?
26.09.2025 02:01 Ответить
мабуть малюка заставлять шукати компромат на журналістів
26.09.2025 03:55 Ответить
І нияких родичив та кумівства, так жеж ********?
26.09.2025 07:14 Ответить
в полтавській ова зелена клоака лопатами набиває лантухи грошима . був там нач. філіп пронін який ******* на фортифікаціях 200 млн ривень . за такі ..досягнення.. в роботі цю істоту призначили нач. фінмоніторингу держави ну щоб сам себе ..моніторив.. а заодно отримав команду з офісу нарити щось під ПОРОШЕНКА . під ПЕТРА копав копав пронін і вийшов на самого себе . тепер НАБУ ..моніторить.. пилипа проніна
26.09.2025 07:21 Ответить
Своїм все, а народу війна і виживання.
26.09.2025 07:42 Ответить
Невже когось досі дивує, що родичі різноманітних чинуш - найталановитіші серед нас? Як тільки хтось пробивається до "кормушки", одразу ж у його найближчого оточення прокидається підприємницька жилка.
26.09.2025 08:20 Ответить
А як іще повинна вчиняти родичка топового зрадника-диверсанта?
26.09.2025 08:27 Ответить
Гніди паскудні. Для них війна не існує, а ні горе, а ні сльози Українців. Горить у пеклі паскуди, нелюді.
26.09.2025 08:42 Ответить
Ось так...Коли ти близький до влади чи до якоїсь структуру правоохоронної, то твій бізнес розцвіте і не згине і можливо ще і стартовий капітал гарний "надоїш" у православних трудяг.. І майбутнє у твоєї фірми квітуче, без наїзду СБУ та різник ректерів-рішал з відстрочкою від армії, які стоять на службі у прокуратури..
26.09.2025 09:54 Ответить
Малюк ледве тримає себе в руках, коли бачить цих негідників в ОП!
https://youtu.be/xedXduXSAj8
26.09.2025 10:18 Ответить
Поховати її живцем
26.09.2025 17:10 Ответить
Це друзі Гундосого...
26.09.2025 22:18 Ответить
Отакий успішний успіх + броня від усього. І типу ніхто не знав )))
26.09.2025 22:20 Ответить
Зелено-ОПЗЖшно-ригівські гниди.
Результат вибору 2019.
26.09.2025 22:22 Ответить
Проводять форуми, колоквіуми,бізнес ланчі і організатори отримують маржу в процентах від `наполняємості`. Звичайна схема.
26.09.2025 23:55 Ответить
Они бояться потерять власть, потому что им нужно дворцы оплачивать за границей.
27.09.2025 00:07 Ответить
 
 