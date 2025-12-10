Компания друга и партнера "рудокопа Зеленского" Караманица отжала активы государственного предприятия "ГИПРОКОКС", - Bihus.Info. ВИДЕО

Активы государственного предприятия "ГИПРОКОКС", которое занимается проектированием предприятий коксохимической промышленности, присвоила словацкая компания Дмитрия Снежка – друга и партнера криворожского бизнесмена Константина Караманица, которого называют "рудокопом президента" Владимира Зеленского.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

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Чем занимается госпредприятие "ГИПРОКОКС"

ГП "Государственный институт по проектированию предприятий коксохимической промышленности" ("ГИПРОКОКС") занимается проектированием коксовых печей и сопутствующего оборудования для коксохима.

Именно здесь спроектировали все коксовые печи в Украине (Авдеевский коксохим, Азовсталь, Арселор Миттал и т.д.), и каждую пятую коксовую батарею в мире в целом. "ГИПРОКОКС" имеет более 50 проектов в 26 странах мира и более 500 патентов, авторских свидетельств и изобретений.

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Коллаборация со словацкой компанией

По данным журналистов, в ноябре 2024 года ГП вступило в коллаборацию с одноименной словацкой фирмой GIPROKOKS EUROPE S.R.O. и вместе они создали ООО СП "ГИПРОКОКС".

В это совместное предприятие, согласно имеющимся у Bihus.Info документам, ГП передало свой самый ценный актив – патенты, торговую марку и торговый знак. Несмотря на это, государственная доля в новом проекте составила лишь 40%.

И даже она скоро может остаться только на бумаге, поскольку сейчас ГП в суде "технически" банкротят из-за долга перед компанией, напрямую связанной с владельцем словацкой GIPROKOKS, говорится в расследовании.

По словам расследователей, на сегодняшний день на сайте словацкого партнера уже объявили, что не совместное предприятие, а именно словацкая частная компания теперь является распорядителем интеллектуальных прав, проектов, инженерного коллектива и в целом всего исторического портфолио "ГИПРОКОКС".

Как отмечают в Bihus.Info, все это произошло вопреки закону: создавать какие-либо организации на базе государственной собственности можно только при условии, что государство получает 50 и более процентов корпоративных прав.

Кроме того, сомнения вызывают подписи на документах. От имени ГП в уставе совместного предприятия стоит подпись не действующего руководителя госпредприятия, а некоего Юрия Масюка из Кривого Рога.

"Это неоднократно судимый за наркотики, кражи и грабежи человек. Последний приговор на 4,5 года лишения свободы он получил в сентябре этого года – а уже через несколько недель якобы подписался под новым уставом предприятия", – рассказали журналисты.

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Что ответили в Фонде госимущества

Управляющим "ГИПРОКОКС" от имени государства является Фонд госимущества.

В ответ на запрос журналистов в ФГИУ сообщили, что разрешения на создание совместного предприятия не давали и никакого Масюка ничего подписывать не уполномочивали. Более того, в ФГИ разъяснили, что действия государственного "ГИПРОКОКС" в целом противоречат его же собственному уставу: предприятие не могло ничего нового основывать, могло получить долю в чем-то уже существующем – но только с согласия Фонда, а Фонд ничего такого не согласовывал.

Журналисты отмечают, что за целый год, прошедший с момента этих событий, ни одного судебного иска ФГИ с целью возврата государственных активов найти не удалось.

"Словацкая компания GIPROKOKS EUROPE S.R.O. была зарегистрирована буквально в тот же день, что и совместное предприятие, в состав которого вошла. Директором фирмы в настоящее время является украинка Вита Кравченко – это жена руководителя и главного инженера ГП "ГИПРОКОКС" Сергея Кравченко. Общаться с журналистами Кравченко отказались", – говорится в расследовании.

Владельцем GIPROKOKS EUROPE S.R.O. записан Дмитрий Снижко из Кривого Рога. На протяжении многих лет его семья дружит и сотрудничает в бизнесе с известным местным предпринимателем Константином Караманицем.

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Что известно о Караманице

Константин Караманиц – криворожский бизнесмен, основная сфера деятельности которого – добыча руды (ООО "Рудомайн").

Он также известен как владелец ФК "Кривбасс", бренд которого возродил в 2020 году по инициативе Владимира Зеленского и при участии народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова (кварталовец "Юзик").

С будущим президентом Караманиц, по его же словам, якобы учился в одной школе и институте, но кроме футбола в последние годы особо не пересекался.

"В то же время в сети Караманица называют "рудокопом президента" – это можно считать намеком на то, что после победы Зеленского на президентских выборах бизнес Караманица существенно расширился, в том числе в направлении добычи полезных ископаемых", – рассказали журналисты.

По данным бизнес-реестра, после 2019 года бизнес-группа Караманица действительно очень быстро и успешно масштабировалась: обороты "Рудомайна" выросли в несколько десятков раз, он выиграл аукцион на аренду крупного горно-обогатительного комбината, его дочерняя компания выкупила также Криворожский ГОК окисленных руд, там же планируют строить ветроэлектростанцию, еще одна связанная компания без аукциона, через суд, забрала карьер в Кривом Роге, также семейный портфель пополнился двумя фирмами с лицензиями на добычу в Житомирской области.

Кроме этого, как рассказали журналисты, после начала полномасштабного вторжения Караманиц оказался одним из немногих бизнесменов, которых пригласили на встречу с президентом для обсуждения восстановления инфраструктуры в условиях войны.

После чего еще одна его компания получила госзаказ на защиту объектов критической инфраструктуры, а именно четверть миллиарда на защиту Трипольской ТЭС.

Лица, связанные со Снижком и Караманицем, завели в банкротство "ГИПРОКОКС"

"Именно люди Снижка и Караманица завели в банкротство ГП "ГИПРОКОКС". Год назад госпредприятие одолжило 11 млн грн у ООО "Трейдторг Продакшн", вовремя не вернуло, и компания подала в суд с требованием признать ГП банкротом. Владельцем фирмы на тот момент был менеджер Снижка, а адвокат, представляющий ее в суде – Глеб Кравцов – это давний семейно-бизнес-адвокат Снижка и Караманица, основное место его работы – ООО "Рудомайн" Караманица", – говорится в расследовании.

Bihus.Info не удалось связаться со Снижко.

В свою очередь Караманиц уверяет, что о "ГИПРОКОКС" слышит впервые, а со Снижком в последнее время якобы не контактирует.

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