Київський готель "Салют" Жеваго визнали банкрутом: будівлю продадуть з аукціону

Господарський суд Києва 30 червня визнав ПрАТ "Готель "Салют" банкрутом через борги на загальну суму 5,4 млрд грн.

У рішенні суду зазначається, що станом на 31 грудня 2024 року у компанії, пов’язаній із мільярдером Костянтином Жеваго, накопичені збитки становили 1,23 млрд грн, водночас власний капітал чи інші фінансові можливості для погашення боргу відсутні, повідомляє Liga.net.

Єдиний значущий актив компанії – це будівля готелю в центрі Києва, яка буде виставлена на прилюдні торги для погашення заборгованості перед НБУ, оскільки підприємство було майновим поручителем за зобов’язаннями збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго за кредитами рефінансування.

Готель "Салют", побудований у 1984 році за унікальним проєктом архітектора Авраама Мілецького, має три зірки, він розташований у центрі Києва між станцією метро "Арсенальна" і Києво-Печерською лаврою.

У рішенні суду зазначається, що сім років процедури розпорядження майном не допомогли залучити інвестора: єдина зацікавлена компанія "Унівіта Інк." у травні 2024 року повідомила про втрату зацікавленості. В результаті, суд дійшов висновку, що відновити платоспроможність можливо лише через ліквідацію.

Раніше повідомлялось, що суд Англії видав наказ про арешт активів Жеваго за позовом НБУ.