Суд Англії видав наказ про арешт активів Жеваго за позовом НБУ

Високий Суд Англії та Уельсу видав наказ про арешт активів бізнесмена і колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго у справі про борги перед Національним банком України за виданими його банку кредитами рефінансування.

Про це голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив у Facebook.

"Ми звернулися до Високого Суду Англії та Уельсу з позовом про визнання та виконання рішення Шевченківського районного суду м. Києва в юрисдикції Англії 9 липня цього року. Український суд зобов’язував Жеваго сплатити НБУ борг у понад мільярд гривень... Ми вітаємо рішення Високого Суду Англії та Уельсу як ще один крок на шляху до досягнення цієї мети", – написав голова НБУ.

У пресслужбі Нацбанку уточнили, що 11 липня на слуханні "без повідомлення" Високий Суд Англії та Уельсу задовольнив заяву НБУ про заморожування "певних активів" Жеваго до остаточного винесення рішення англійським судом щодо позову Нацбанку про визнання та виконання в Англії рішення Шевченківського райсуду.

У своєму рішенні український суд визнав його відповідальним перед Національним банком за несплату на користь НБУ заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банку "Фінанси та кредит" під особисту гарантію бізнесмена.

Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва 1 жовтня 2019 року дозволив Нацбанку стягнути з ексвласника збанкрутілого банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго борг за кредитами рефінансування на 1,5 млрд грн.

Жеваго намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, однак Київський апеляційний суд повернув без розгляду його апеляційну скаргу через несплату судового збору у визначені судом строки. Відтак, рішення Шевченківського районного суду Києва вступило в законну силу, повідомляли в НБУ.

На той час загальний обсяг заборгованості банку "Фінанси і Кредит" перед Національним банком за всіма кредитами рефінансування становив 6,6 млрд грн.

Нагадаємо, 28 грудня 2022 року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.