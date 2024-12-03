Нацбанк отримав дозвіл на продаж готелю "Салют" у Києві

Національний банк України через суд отримав дозвіл на продаж будівлі готелю "Салют" у Києві на публічних торгах у межах виконавчого провадження.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Північний апеляційний господарський суд 5 листопада 2024 року залишив без змін ухвалу Господарського суду міста Києва від 29 квітня 2024 року, якою Національному банку як забезпеченому кредитору надано дозвіл звернути стягнення на будівлю готелю "Салют" шляхом його продажу на прилюдних торгах у межах виконавчого провадження", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, постанова Північного апеляційного господарського суду не підлягає касаційному оскарженню.

ПрАТ "Готель "Салют" є майновим поручителем за зобов'язаннями АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго перед Нацбанком за кредитами рефінансування. Будівлю готелю, заставна вартість якої становила 481 млн грн, передано НБУ в іпотеку.

Будівля загальною площею 12 255 кв. м розташована в Києві по вул. Мазепи Івана, 11-Б, і належить ПрАТ "Готель "Салют".

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У 2008 році між ПрАТ "Готель "Салют" і Нацбанком було укладено договір поруки. Через вісім років, коли банк перестав виконувати кредитні зобов'язання, НБУ звернувся до Господарського суду Києва для стягнення майна.

Після судового процесу в квітні цього року Господарський суд Києва дав НБУ дозвіл на продаж готелю, а в листопаді Північний апеляційний господарський суд підтвердив це рішення.

Національний банк України 17 вересня 2015 року ухвалив рішення про віднесення АТ "Банк "Фінанси та Кредит" до категорії неплатоспроможних.

На момент ухвалення цього рішення акціонером банку був Костянтин Жеваго, який опосередковано володів часткою в розмірі 97,67% акцій.

Як повідомлялося, Фонд державного майна 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю "Україна", що в центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" бізнесмена Максима Кріппи із фінальною пропозицією у 2,51 млрд грн.

До того Фонд держмайна провів онлайн-аукціон із приватизації готелю "Козацький", його покупцем стало сільськогосподарське ТОВ "Надія", яке запропонувало заплатити за актив 400 млн грн.