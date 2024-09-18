Власник кіберкоманди NAVI придбав готель "Україна" за 2,5 мільярда

Фонд державного майна 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю "Україна", що у центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" бізнесмена Максима Кріппи із фінальною пропозицією у 2,51 млрд грн.

Аукціон відбувся на майданчику Prozorro.Продажі, передає liga.net.

Загалом за готель боролися троє учасників. Інші претенденти запропонували набагато менше: ТОВ "Житомирський меблевий комбінат" Вадима Григор'єва – 1,46 млрд грн, а ТОВ "Аларіт-Пром" Сергія Сподіна – 1,16 млрд грн.

Минулого року ТОВ "Ола Файн" купило столичний торговельно-офісний комплекс "Парус".

Максим Кріппа до останнього часу був маловідомим бізнесменом, засновником десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022 року він став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

Крім того, в його будинку в Броварах зареєстровано компанію "Смартленд", яка більш ніж за 1 млрд грн придбала київський готель "Дніпро". Однак тоді про купівлю готелю публічно заявляв засновник NAVI Олександр Кохановський, він не називав своїх партнерів у цій угоді. Згодом виявилося, що для придбання готелю "Смартленд" взяв кредити в українських банках.

Готель "Україна"

Готель "Україна" був включений в перелік об'єктів великої приватизації розпорядженням уряду від 23 квітня. Це перший об'єкт великої приватизації за час повномасштабної війни.

Він розташований в центрі Києва – в 200 метрах від метро "Майдан Незалежності". Готель має 365 номерів, 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан та інші об'єкти інфраструктури (парковка, салон краси, пральня тощо).

За умовами приватизації, покупець має зберегти основний вид діяльності підприємства, протягом шести місяців сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити прострочену кредиторську заборгованість. Окрім того, покупець має забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не може звільняти працівників впродовж шести місяців з дня набуття права власності.