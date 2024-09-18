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Новини
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Власник кіберкоманди NAVI придбав готель "Україна" за 2,5 мільярда

україна,готель

Фонд державного майна 18 вересня провів аукціон з приватизації готелю "Україна", що у центрі Києва. Переможцем торгів стало ТОВ "Ола Файн" бізнесмена Максима Кріппи із фінальною пропозицією у 2,51 млрд грн.

Аукціон відбувся на майданчику Prozorro.Продажі, передає liga.net.

Загалом за готель боролися троє учасників. Інші претенденти запропонували набагато менше: ТОВ "Житомирський меблевий комбінат" Вадима Григор'єва – 1,46 млрд грн, а ТОВ "Аларіт-Пром" Сергія Сподіна – 1,16 млрд грн.

Минулого року ТОВ "Ола Файн" купило столичний торговельно-офісний комплекс "Парус".

Максим Кріппа до останнього часу був маловідомим бізнесменом, засновником десятка компаній, які займаються торгівлею, рекламою та виробництвом програмного забезпечення. На початку 2022 року він став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

Крім того, в його будинку в Броварах зареєстровано компанію "Смартленд", яка більш ніж за 1 млрд грн придбала київський готель "Дніпро". Однак тоді про купівлю готелю публічно заявляв засновник NAVI Олександр Кохановський, він не називав своїх партнерів у цій угоді. Згодом виявилося, що для придбання готелю "Смартленд" взяв кредити в українських банках.

Готель "Україна"

Готель "Україна" був включений в перелік об'єктів великої приватизації розпорядженням уряду від 23 квітня. Це перший об'єкт великої приватизації за час повномасштабної війни.

Він розташований в центрі Києва – в 200 метрах від метро "Майдан Незалежності". Готель має 365 номерів, 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан та інші об'єкти інфраструктури (парковка, салон краси, пральня тощо).

За умовами приватизації, покупець має зберегти основний вид діяльності підприємства, протягом шести місяців сплатити борги із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити прострочену кредиторську заборгованість. Окрім того, покупець має забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не може звільняти працівників впродовж шести місяців з дня набуття права власності.

Автор: 

приватизація (1348) Україна (3) ФДМУ (1366)


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Топ коментарі
+3
******* шо фунт Льовачкіна купив готел в центрі Києва)))
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18.09.2024 13:03
+2
аткріваем казіно с блек-джеком і .......
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18.09.2024 13:12
+2
Це мав зробити хілтон чи редісон 30 років тому.
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18.09.2024 14:36
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А що каже антимонопольний?
потрібно швидко робити закон про заборону монополій в Україні.
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18.09.2024 13:00 Відповісти
Наприклад в одному місті дозволяти купляти тількі 3 готелі
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18.09.2024 13:01 Відповісти
Яка нафіг монополія на готелі в Києві? Ви серйозно?)))
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18.09.2024 14:43 Відповісти
Це цікавий персонаж
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18.09.2024 20:54 Відповісти
Не за наріДної влади.
Вчора.
Фонд Держмайна готує до приватизації Дрогобицьку солеварню.
"Дрогобицька солеварня - найстаріше підприємство України, яке продовжує виварювати сіль за автентичною середньовічною технологією уже понад 700 років. Через війну в країні, тепер це єдиний https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/sil-v-ukrajini-shcho-spozhivajut-ukrajintsi-ta-chi-mozhna-vidmovitisja-vid-importu.html виробник харчової солі в Україні . Сьогодні, це підприємство - не просто промисловість, а й місце, яке розвиває туризм в регіоні."
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18.09.2024 20:03 Відповісти
Поясни, що не так?
У будь- якому випадку, " державна власність", це дерібан починаючи від міністрества, до чуваків, що рулять грошовими потоками на підприємстві, що їм не належить.
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18.09.2024 20:56 Відповісти
******* шо фунт Льовачкіна купив готел в центрі Києва)))
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18.09.2024 13:03 Відповісти
аткріваем казіно с блек-джеком і .......
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18.09.2024 13:12 Відповісти
Це мав зробити хілтон чи редісон 30 років тому.
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18.09.2024 14:36 Відповісти
60 мільйонів доларів. За мірками Заходу смішні гроші. Будиночки поп-зірок стільки коштують.
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18.09.2024 15:29 Відповісти
але для України це ціна космос. завтра прилетить туди шось і плакали 2,5 ярда
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18.09.2024 16:11 Відповісти
яка в дідька "ціна космос для України" ? Поцікався що по чому на Печерських Липках , а це Майдан Незалежності ((
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18.09.2024 20:00 Відповісти
Ти купуєш не будівлю, а бізнес. Із боргами. Не буду казати " мало, чи багато", але наявність боргів ознака збиткової діяльності.
Зробити цей актив прибутковим для інвестора ще вміти потрібно і грошей в реконструкцію вкласти.
Погано, то, що не реальні іноземці купили.
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18.09.2024 21:00 Відповісти
У нас багато чого до продажу ставало збитковим щоб можна було задешево продати , тому не вважай нових власників лохами-альтруїстами які купилися на патріотичну назву закладу . Щодо прибутковості ..... потрібно було мати талант щоб у самому центрі столиці готель довести до банкрутства , до речі - він не перший такий , до нього те саме було з Дніпром і здається Козацьким ((
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18.09.2024 22:00 Відповісти
Можливо і так.
Але я, наприклад як бізнесмен, навіть за наявності 5 вільних ярдів не купив би той готель.
Завтра прилетить, хто гарантує, що ні? А головне, я нерозумію що в перпективі буде із ринком готельних послуг.
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18.09.2024 22:04 Відповісти
Саме тому ти не бізнесмен , а на Цензорі коментарі пишеш
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18.09.2024 22:50 Відповісти
А ти думаєш, що на Цензорі коментарі пишуть тільки наймані робітники селяни і безробітні ?
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19.09.2024 00:15 Відповісти
Думаю що з тебе бізнесмен як куля із курячого гуано , це по перше , по друге на Цензорі більш менш чогось варті бізнесмени статті пишуть , а не коментарі під тими статями , щось тебе серед авторів контенту не знаходжу
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19.09.2024 10:50 Відповісти
Якось по тупому виходить в тебе розкидувати те гуано, " тєбє днєх ніхто не дасть"
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19.09.2024 11:25 Відповісти
Так я ні у кого їх і не прошу , вистачає того що сам заробляю , просто я не бізнесова людина , фермер простий , той що сам працює , а не на виставках з бейджиком репортерам позує
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19.09.2024 14:43 Відповісти
А ти перед свинями позуй, можеш навіть без бейджика
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19.09.2024 17:48 Відповісти
Перша свиня у моєму житті це ти , але позувати перед тобою якось нецікаво
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19.09.2024 19:32 Відповісти
Не бреши. У тебе, як кожного фєрмєра- писаки навіть є бричка у яку ти свиней впрягаєш.
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19.09.2024 19:54 Відповісти
Брешуть собаки , свині як ти хрюкають , тому попроси щоб люди твоє хрюкання переклали на нормальну мову бо нічого не зрозуміло , чи то тебе не погодували , чи ти мало під себе нагидив та немає у чому поритися
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19.09.2024 20:03 Відповісти
А ще кажеш свині не дають тібі цілуватися. Із тебе скільки сморіду, що жодна свиня поряд навітьт не стане
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19.09.2024 20:07 Відповісти
Нічого не зрозумів із твого хрюкання ти часом не руссіше швайне ?
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19.09.2024 20:13 Відповісти
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18.09.2024 16:09 Відповісти
нормально на соплякак нашкряб собі..
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18.09.2024 16:58 Відповісти
Продали Україну?
Недорого, як на мене...
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18.09.2024 18:29 Відповісти
напевно назву змінять...а то якось не солідно у скільки "оцінили"(дерев'яних у.є.)
В принципі як і все кругом "оцінюють".
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18.09.2024 22:56 Відповісти
Летом 2016 года организация Natus Vincere заключила сделку с российским киберспортивным холдингом https://ru.wikipedia.org/wiki/ESforce ESforce Holding Ltd , некогда основанным Александром Кохановским совместно с владельцем клуба https://ru.wikipedia.org/wiki/Virtus.pro Virtus.pro https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Антоном Черепенниковым . Сумма сделки составила около $10 млн, а предмет - продажа долей в активах, а также медиаправ клуба Na'Vi. Сотрудничество между Natus Vincere и ESforce продолжалось до конца 2017 года, когда все права, касающиеся Natus Vincere (в том числе, выкупленные ESforce права на медиа и рекламу) были возвращены Zero Gravity Group, создателем и руководителем которой является Кохановскийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Natus_Vincere#cite_note-5 [5] . При этом, Кохановский покинул совет директоров ESforce.

К этому моменту ZeroGravity уже покинул пост генерального менеджера. С 25 января 2017 года эту должность занимает Евгений «HarisPilton» Золотарёв, а Кохановский останется в организации как член совета директоров и руководитель Zero Gravity Group.
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18.09.2024 19:58 Відповісти

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